 Satul cu o stradă de 40 de centimetri lățime, pe care abia încape un om. Are o fortăreață uriașă și atrage turiști din toate colțurile lumii | adevarul.ro
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Video Satul cu o stradă de 40 de centimetri lățime, pe care abia încape un om. Are o fortăreață uriașă și atrage turiști din toate colțurile lumii

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O stradă de numai 40 de centimetri lățime și o fortificație uriașă, cocoțată pe o stâncă, sunt două dintre atracțiile care fac un mic sat medieval deosebit. Localitatea ascunde și povești fascinante despre ultima rezistență a unei armate regale, dar și o gastronomie apreciată în întreaga regiune.

O stradă de numai 40 de centimetri lățime
O stradă de numai 40 de centimetri lățime Foto: FB/Daphne Arciniega

Este vorba despre Civitella del Tronto, o localitate din regiunea italiană Abruzzo, aproape de granița cu Marche. Satul este cunoscut pentru fortăreața sa, una dintre cele mai impresionante construcții militare din sudul Italiei, dar și pentru aleea considerată cea mai îngustă din țară, care măsoară doar 40 de centimetri în punctul cel mai strâmt.

Potrivit publicației italiene Turisti per Caso, Civitella del Tronto îmbină istoria, arhitectura și tradițiile gastronomice, fiind o destinație care merită descoperită de cei care ajung în această parte a Italiei.

Fortăreața de 2,5 hectare, ultima redută a Bourbonilor

Istoria localității începe cu mult înainte de construirea fortificației. Zona a fost locuită încă din perioadele paleolitică și neolitică, iar satul s-a dezvoltat probabil începând cu secolul al XI-lea.

De-a lungul timpului, Civitella del Tronto a trecut prin mai multe perioade de dominație, fiind controlată de angevini, aragonezi și Habsburgi, înainte de a ajunge sub stăpânirea Bourbonilor. Influențele acestor dinastii se regăsesc și astăzi în arhitectura localității.

Principalul obiectiv turistic este fortăreața construită pe o stâncă de travertin, la aproximativ 600 de metri altitudine. Întinsă pe o suprafață de 2,5 hectare, aceasta reprezintă un exemplu impresionant de inginerie militară.

Lucrările de transformare și extindere au început în 1550, în timpul domniei lui Filip al II-lea de Habsburg, când o fortificație mai veche a fost transformată într-un complex defensiv de mari dimensiuni. Construcția a fost modificată ulterior de Bourboni, în secolul al XVIII-lea.

Fortăreața din mijlocul satului
Fortăreața din mijlocul satului Foto: Tagnesi Guido/FB

Fortăreața a devenit celebră în 1861, când a fost scena ultimei rezistențe a armatei Regatului celor Două Sicilii în fața trupelor Savoiei, în contextul unificării Italiei. Civitella del Tronto a fost ultima fortăreață bourbonică ce a capitulat în fața noii puteri.

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Ruetta, strada care are doar 40 de centimetri în cel mai îngust punct

Dincolo de fortăreață, turiștii sunt atrași de o altă curiozitate arhitecturală: Ruetta, considerată cea mai îngustă stradă din Italia. În punctul său cel mai strâmt, aleea măsoară numai 40 de centimetri, astfel că trecerea prin ea devine o adevărată provocare pentru vizitatori.

O plimbare prin Civitella del Tronto înseamnă însă mai mult decât descoperirea acestei străduțe. Satul păstrează atmosfera medievală, cu alei înguste, pasaje acoperite, clădiri vechi și portaluri din piatră.

O stradă de numai 40 de centimetri lățime
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O stradă de numai 40 de centimetri lățime Foto: FB/Daphne Arciniega

În interiorul fortăreței pot fi vizitate vechiul teren de paradă, cazărmile soldaților, biserica San Giacomo și ruinele Palatului Guvernatorului. Traseul oferă și numeroase puncte de belvedere, unul dintre cele mai spectaculoase fiind terasa de unde poate fi admirat lanțul Munților Apenini.

Ce preparate tradiționale pot încerca turiștii

Civitella del Tronto nu este doar o destinație pentru pasionații de istorie și arhitectură. Bucătăria locală reprezintă un alt motiv pentru care merită vizitată, regiunea Teramo fiind cunoscută pentru rețetele sale tradiționale și preparatele consistente.

Unul dintre cele mai cunoscute feluri de mâncare este spaghetti alla chitarra, un tip de paste proaspete cu ou, tăiate cu ajutorul unui instrument special prevăzut cu fire metalice, asemănător unei chitare. Acestea au o secțiune pătrată și o textură care permite sosului să adere foarte bine.

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Pastele sunt servite adesea cu pallottine, mici chifteluțe preparate din carne de vită, asezonate cu sare și nucșoară. În funcție de rețetă, sosul poate fi completat cu ou și parmezan.

O altă specialitate este scrippelle 'mbusse, preparată din clătite foarte subțiri, rulate și presărate cu parmezan, peste care se toarnă supă fierbinte. Clătitele absorb treptat lichidul, devenind moi și aromate.

Originea preparatului este legată de prezența ofițerilor francezi în Teramo, în secolul al XIX-lea. Potrivit unei povești locale, clătitele pregătite pentru aceștia ar fi ajuns accidental într-un vas cu supă de carne. Spre deosebire de varianta franceză, scrippelle din Teramo nu conțin lapte.

Montepulciano d'Abruzzo, vinul care completează experiența gastronomică

O masă tradițională în această parte a Italiei este însoțită, de regulă, de vinurile locale. Unul dintre cele mai cunoscute este Montepulciano d'Abruzzo, un vin roșu apreciat atât în Italia, cât și în afara țării.

Viticultura are rădăcini vechi în regiunea Teramo. Istoricul grec Polybius îl menționa pe Hannibal, despre care relata că le oferea soldaților săi vinuri din această zonă, apreciate pentru efectele lor după lupte și pentru capacitatea de a-i ajuta să-și recapete puterile.

Cultivarea soiului Montepulciano s-a extins începând cu secolul al XVIII-lea, iar anii 1990 au reprezentat o perioadă importantă pentru dezvoltarea și recunoașterea vinurilor din regiune.

Un moment de referință a fost anul 2003, când Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane a obținut statutul DOCG, cea mai înaltă clasificare italiană pentru vinuri.

Vinul are o culoare roșu-rubiniu intens, uneori cu reflexe violacee, și arome de fructe coapte și condimente. Se potrivește în special cu fripturi, carne la grătar și preparate din vânat.

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