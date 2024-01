Paradisul unde românii fac baie printre corali și pești exotici când e ger în țară. „E mai ieftin ca un weekend la munte”

Iarna își arată colții, dar românii care detestă frigul și sunt dispuși să-și ia concediu la început de an au soluții să scape de ger. Iar pentru asta nu trebuie neapărat să străbată mii de kilometri și să petreacă zeci de ore în zbor și în aeroport.

Egiptul le face tot mai mult cu ochiul românilor, în această perioadă, iar cei care s-au săturat de frigul iernii și își permit să dea câteva sute de euro au o soluție. Pe un grup de Facebook rezervat turiștilor, un român a vrut să afle cum arată vremea în stațiunile egiptene.

„Am încă 10 zile de concediu de anul trecut și nu vreau să le dăruiesc patronului, mai am și ceva bani puși deoparte cu soția, dar cel mai important urâm anotimpul ăsta îngrozitor, urâm frigul specific acestei zone a continentului, cu temperaturi negative. Un amic a fost anul trecut în Egipt, a făcut acolo chiar Revelionul și următoarea săptămână și îmi spunea că se poate face ușor baie în mare. Știe cineva exact care e situația și îmi poate spune?”, e întrebarea postată de el.

La mare, la plajă

I s-a răspuns imediat, iar cei mai mulți l-au recomandat să nu mai aștepte și să își rezerve vacanța mult visată pe plajă, în toiul iernii.

„Pot spune că am petrecut Revelionul chiar înainte de pandemie, era în 2020, la Desert Rose, la 5 stele. Sigur că noaptea era rece apa mării, dar câțiva englezi beți au făcut baie la ora 00:00 fără probleme. În timpul zilei erau peste 25 de grade și se făcea plajă. Turiștii erau destui, majoritatea oameni cu bani din Germania, Franța și Marea Britanie, dar și mulți ruși. În timpul zilei am făcut baie, nu mai ieșeam din apă. Apa era parcă un pic mai rece, era cam ca la noi la sfârșit de iulie”, a scris cineva.

Același mesaj l-a avut și o doamnă. „Să fiu sinceră, an de an merg în Egipt iarna, la Hurghada, și acum sunt acolo. Voi prinde începutul lui februarie, când e ziua mea. E paradisul aici când la noi e ger, și nu e scump. E cam cât un weekend la munte la noi, ba dacă mă gândesc bine și mai ieftin. Azi am stat cinci ore în apa mării, au fost afară 28 de grade. Apa mării nu știu câte grade a avut, dar nu a fost rece. Dacă spuneți că nu vă place iarna, poată cea mai bună soluție e să veniți aici”, a scris ea.

Alții au recomandat Egiptul pentru turism și excursii la piramide și la spectaculoasele bariere de corali aflate în largul mării.

„Am fost anul trecut în decembrie, a fost foarte bine. Baie, plajă - tot tacâmul, dar și excursii. Merită văzute piramidele măcar o dată în viață și să simți nisipul în sandale. Da, spun sandale, când în țară era vremea bocancilor și a hainelor groase, în Egipt stăteam în tricou, pantaloni scurți și sandale. Excepționale sunt și barierele de corali, sunt de neratat, de mers la Muzeul natural acvatic din Marea Roşie, Sharm El Sheikh”, i-a recomandat altcineva.

„Eu am fost în februarie, e adevărat, dar vremea a fost foarte bună. A fost anul trecut. Am avut și 30 de grade, apa mării era perfectă. A fost ceva de vis, la noi erau - 7 grade și bătea un vânt crâncen”, a spus altul.