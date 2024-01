Alegeri cu iz de război în Taiwan. Analiza făcută de generalul român care îi cunoaște perfect pe americani și pe chinezi

Primele alegeri cu o miză aparte pentru întreaga lume, într-un an al alegerilor, au loc sâmbătă, 13 ianuarie, la Taiwan. De rezultatul acestora ar putea depinde pacea în lume. Generalul (r) Alexandru Grumaz analizează, exclusiv pentru „Adevărul”, riscurile unui război nimicitor între SUA și China.

Pentru România, Taiwan e în aparență doar simplă insulă aflată la mii de kilometri. Suficient cât să fim tentați să subestimăm importanța sa, dar mai ales importanța crucială a alegerilor prezidențiale și parlamentare ce au loc sâmbătă, 13 ianuarie.

Cu o populație mai mare decât cea a României, Taiwan se află în cea mai importantă zonă comercială, Asia-Pacific, în Marea Chinei de Sud. În realitate, de rezultatul alegerilor din Taiwan ar putea depinde pacea nu doar în regiunea sa, ci în întreaga lume. Asta există temerea că dacă alegerile vor fi câștigate de cei care susțin independența Taiwanului, China va ataca. Ce ar urma nu e greu de anticipat. SUA ar interveni, iar un război între cele două mari super puteri ale lumii, China și SUA, ar putea degenera într-un război nuclear, ceea ce ar fi fatal întregii planete.

O șansă păcii printre interesele americane și chineze

De o parte și de alta a insulei se află interesele SUA și ale Chinei. Taiwan are o importanță uriașă pentru SUA, iar americanii depind în mare măsură de microcipurile fabricate în insulă. De altfel, mai bine de 90% din microcipurile utilizate în întreaga lume provin din Taiwan. De cealaltă parte, China are pretenții asupra insulei, pe care o consideră parte a teritoriului său și care i-ar fi fost furată. Președintele chinez Xi Jinping susține reunificare pașnică, însă a lăsat de înțeles că nu exclude nici o intervenție în forță.

El a reamintit, într-un discurs ținut de Anul Nou, că reunificarea Chinei este inevitabilă. De altfel, subiectul s-a aflat mai devreme și pe agenda președinților Joe Biden și Xi Jinping, la ultima întrunire a liderilor celor mai puternice țări, de la San Francisco, din 2023. Atunci, cei doi au convenit să mențină dialogul și pe această temă, iar Joe Biden i-a dat asigurări lui Xi Jinping că SUA nu vor recunoaște o „altă Chină”. În schimb, Xi Jinping ar fi promis că China va încerca să rezolve pașnic orice problemă.

Totuși, tenisiunile sunt enorme, pe măsură ce se apropie scrutinul. Potrivit AFP, chinezii au transmis un mesaj clar pentru SUA, avertizând asupra faptului că Beijingul nu va face niciodată cel mai mic compromis în problema Taiwanului și au cerut Americii „să înceteze să înarmeze Taiwanul și să se opună oricărei independențe a Taiwanului”.

Ce spune generalul român care îi cunoaște perfect pe americani și chinezi

Generalul (r) Alexandru Grumaz e absolvent al Universității de Apărare a SUA și a programului Senior Executives programme in National and International Security, John F Kennedy School of Government, Harvard University, iar pentru o perioadă a fost consul general al României la Shanghai. Evident, generalul e un bun cunoscător al vieții politice și militare din SUA și China, țări în care a petrecut ani buni, poate cel mai bun din România.

În prezent, el este președintele Centrului de Analiză și Studii de Securitate. Din această postură, generalul analizează, exclusiv pentru „Adevărul”, riscurile unui război nimicitor între SUA și China, la mijlocul căruia ar sta tocmai Taiwan. Prima parte a analizei a fost publicată luni, în „Adevărul”, iar generalul s-a referit mai cu seamă la detaliile alegerilor și a făcut portretul liderilor care se vor înfrunta în scrutinul de sâmbătă, 13 ianuarie. În partea a doua a analizei, generalul explică de ce SUA și China au în realitate toate interesele să evite un război nimicitor, chiar dacă interesele lor se ciocnesc în Taiwan.

Candidatul progresiștilor are prima șansă

Potrivit spuselor sale, favorit e candidatul Partidului Democrat Progresist (DPP). Principalii contracandidați sunt Lai Ching-te de la DPP, Hou Yu-ih de la partidul de opoziție, Kuomintang (KMT) și Ko Wen-je, președinte și fondator al Partidului Popular din Taiwan (TPP). Candidatul Lai Ching-te (DPP), continuă să fie lider în sondaje, explică el.

Lai este acuzat de Bejing că vrea să proclame independența Taiwanului și e văzut ca un dușman.Pentru a atenua îngrijorarea cetățenilor că o altă administrație a DPP ar invita la un răspuns violent de la Beijing, Lai și-a moderat pozițiile pro-independență și a subliniat că va continua abordarea prudentă a lui Tsai față de relația dintre Taiwan și China.

În luptă se află alți doi candidați, fiecare cu șansele sale. Dintre ei, Ko Wen-je este cel mai apropiat de Beijing, în timp ce Hou Yu-ih, care e și președintele partidului Kuomintang (KMT), se opune independenței Taiwanului, dar a evitat în mare măsură să-și exprime poziția față de China în această campanie. Ko Wen-je al treilea candidat este un bine-cunoscut comentator politic și odinioară lider al Partidului Nou de Dreapta.

Problemele Chinei

Chiar dacă alegerile ar fi câștigate de reprezentantul progresiștilor, China nu va ataca sau cel puțin nu o va face prea curând, mai ales nu în 2024, consideră generalul. În continuare, el a argumentat și de ce Beijingul nu se grăbește.

„Dacă cea mai importantă evoluție a anului 2024 va fi valul de alegeri care mătură lumea democratică, a doua poveste ca importanță de urmărit este economia Chinei. Se rezumă la două întrebări: (1) ce anume i-a întărit „nervii” lui Xi Jinping de a conduce China în această tulburare economică și (2) o poate rezolva în următoarele 12 luni? Deteriorarea economiei chineze este, probabil, surprinzătoare pentru orice vorbește despre China, o țară destul de bine înțeleasă de investitorii occidentali”, spune generalul.

El amintește și că China nu și-a revenit niciodată în totalitate din șocurile gemene ale încetinirii pieței imobiliare induse de Beijing și ale politicii draconice (și eșuate) zero-Covid din era pandemiei.

„O explicație mai îngrijorătoare este că Xi încearcă să consolideze puterea înapoi în mâinile statului, după o perioadă lungă în care reformele au extins economia privată. În ultimii câțiva ani am fost, de asemenea, martorii unor represiuni succesive asupra diferitelor industrii dominate de firme din sectorul privat și rețineți că un rezultat evident al represiunii imobiliare a fost transferul activelor dezvoltatorilor privați eșuați către firme de stat. La sfârșitul anului trecut, investițiile străine în China au scăzut pentru prima dată în decenii, ceea ce analiștii au considerat ca fiind un semn al controlului din ce în ce mai mare la care sunt supuse companiile străine de către statul chinez, control care a zguduit dorințele investitorilor de a plasa bani în afaceri în China.”

Generalul Alexandru Grumaz a explicat și ce ar fi de urmărit în acest an în ce privește China.

„Ce trebuie urmărit în 2024: dacă scăderea încrederii investitorilor străini continuă, ar putea convinge guvernul chinez să relaxeze unele dintre aceste politici foarte stricte. Economia Chinei a fost afectată de o serie de probleme în anul 2023, inclusiv cea ce am spus mai sus plus un șomaj record în rândul tinerilor, prețuri încăpățânat de mici și stres financiar crescând la nivelul guvernelor locale. Beijingul se străduiește să revigoreze creșterea economică și să stimuleze ocuparea forței de muncă, după ce a lansat o serie de măsuri de susținere anul trecut și a promis că va intensifica politica fiscală și monetară în 2024. Abordarea etatistă a economiei i-a speriat pe antreprenori”, mai spune el.

Reprimarea afacerilor private de guvern în numele securității naționale a speriat inclusiv investitorii străini, subliniază generalul, apoi adaugă: „Și am să va dau un exemplu ca să înțelegeți: Banca Populară Chineză a anunțat că a aprobat o cerere de eliminare a acționarilor de control la Alipay, platforma omniprezentă de plată digitală condusă de Jack Ma’s Ant Group. Mișcarea înseamnă că Ma a cedat oficial controlul asupra companiei pe care a co-fondat-o.”

În opinia sa, China se va ocupa de economie în anul acesta și va continua exercițiile militare în zona Taiwanului cu diferite scenarii, dar nu se va abate de la calea sa.

Strategia complexă a Chinei

„Beijingul nu-și va schimba prioritățile stabilite de conducerea de partid. China urmărește o strategie pe mai multe direcții pentru guvernanța globală. Acesta sprijină instituțiile și acordurile internaționale aliniate cu obiectivele și normele sale, cum ar fi Banca Mondială și Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Cu toate acestea, în problemele în care Beijingul se abate de la normele sistemului actual, cum ar fi drepturile omului, încearcă să submineze acele valori și să creeze instituții și modele alternative. În domeniile în care normele și instituțiile sunt încă în curs de stabilire, cum ar fi guvernarea internetului, China lucrează cu alte puteri autoritare, cum ar fi Rusia, pentru a crea standarde care să reflecte interesele acestora.”

În plus, mai adaugă el, din ce în ce mai mult, eforturile Chinei par să adâncească diviziunile cu alte țări, în special cu democrațiile care se angajează să respecte normele și instituțiile existente. În cele din urmă, această divizare ar putea îngreuna statele să abordeze în colaborare provocările internaționale majore.

„Diviziunea ar putea chiar crea două sisteme distincte de guvernare globală, subminând puternic cooperarea multilaterală. În același timp liderii chinezi vor continuat presiunea militară asupra Taiwanului și vor amplifica narațiunea „război și pace”. În concluzie China nu și-a revenit niciodată din șocuri gemene ale încetinirii pieței imobiliare induse de Beijing și ale politicii draconice (și eșuate) zero-Covid din era pandemiei”, mai spune el.

America și problemele sale

Însă nu numai China se confruntă cu provocări în noul an. 2024 va fi un an complex și pentru Statele Unite și pentru administrația Biden. Iar China se va afla pe agenda ambelor partide, atât pe cea a democraților cât și pe cea republicană.

„În 2024, Biden se va confrunta cu alegeri prezidențiale dificile, asta în condițiile în care va rămâne în cursa prezidențială din partea democraților, alegeri în care China este probabil să figureze proeminent pe agenda confruntărilor prezidențiale ca o problemă de campanie. Acest lucru îi dă administrației Biden și mai puțin apetitul pentru a arăta orice îndoială a poziției sale față de China, fie că este vorba de controale suplimentare asupra vânzării de produse tehnologice hi-tech din SUA, de sprijin pentru Taiwan sau de critici la adresa Chinei privind drepturile omului”, susține generalul.

Cetățenii americani spun nu unui război cu China

În același timp, oricine ar câștiga alegerile din acest an, ar trebui să țină cont și de faptul că americanii obișnuiți ar fi împotriva unei confruntări armate. Generalul amintește și că într-un sondaj sponsorizat de National Security Action and Foreign Policy for America publicul american în proporție de 78% consideră că evitarea unui război cu China este „foarte importantă”. Menținerea unor linii deschise de comunicare și stabilitate în relația SUA-China este extrem de importantă pentru Administrația de la Casa Albă. Cea mai importantă dintre relații este însă cea militară.

„În 2023, la o lună după dialogul XI-Biden de la San Francisco, când cei doi au convenit să reia contactele militare, ofițerii din Pentagon și mă refer la șeful JCS a vorbit cu omologul său chinez, restabilind dialogul dintre armate după o ruptură de 16 luni în care SUA au declarat că forțele Chinei au efectuat interceptări periculoase ale avioanelor și navelor americane și a celor aliate. Într-o videoconferință din 4 ianuarie 2024, generalul CQ Brown Jr. șeful, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de Stat Major (JCS), și generalul Liu Zhenli șeful de stat major al Departamentului de Stat Major al Comisiei Militare Centrale, au discutat probleme de securitate globală și regională, precum și alte chestiuni, a declarat Pentagonul. Ministerul Apărării al Chinei a citat Taiwan și Marea Chinei de Sud drept subiecte centrale”, arată generalul.

Reluarea dialogului militar este un alt semn că Washingtonul și Beijingul încearcă să mențină impulsul pozitiv. De asemenea, Beijingul, ca urmare a unui alt acord Biden-Xi, a luat măsuri împotriva unor comercianți ilegali de substanțe chimice care produc fentanil, au declarat oficialii americani.

Vești bune și nu numai

Printre atâtea vești bune se strecoară și unele mai puțin pozitive.

„După câțiva ani de tensiuni crescânde, totuși, apropierea este provizorie, cu tensiuni legate de războaiele din Gaza și Ucraina și o serie de alte probleme, de la comerț la tehnologie. Oficialii de ambele părți se așteaptă ca tensiunile să rămână, ceea ce face imperativ ca Washington și Beijing să găsească o modalitate de a gestiona dezacordurile. Oficialii Pentagonului au acuzat în octombrie 2023 armata Chinei de un tipar de acțiuni periculoase și provocatoare în mările Chinei de Est și de Sud, care aveau ca scop creșterea riscurilor pentru forțele americane din regiune”, mai spune generalul.

El nu uită că în cei doi ani care au trecut din toamna lui 2021, Pentagonul a documentat peste 180 de cazuri de ceea ce au numit „interceptări aeriene coercitive și riscante” care vizează avioanele militare americane din regiune.

„Avioanele de luptă PLA au fost, de asemenea, citate de oficialii americani pentru eliberarea de resturi/debris (în engleză) pe traseele de zbor ale aeronavelor canadiene și australiene ceea ce ar pute duce la avarierea motoarelor acestora. Dialogul militar odată restabilit va avea loc în mai multe puncte ale lanțului de comandă, inclusiv canale între amiralul Aquilino și comandantul Comandamentului Teatrului de Est al Armatei Populare de Eliberare. John Christopher Aquilino este amiral în Marina Statelor Unite și servește în prezent ca și comandant al Comandamentului Indo-Pacific al Statelor Unite din 30 aprilie 2021. Anterior a servit ca și comandant al Flotei Pacificului Statelor Unite și înainte de aceasta, comandant al Flotei Pacificului Statelor Unite”, explică el.

De asemenea, mai spune generalul Grumaz, secretarul Apărării, Lloyd Austin, va participa la discuții odată ce China va numi un ministru al Apărării, după revocarea generalului Li Shangfu din această vară din motive inexplicabile. Generalul era pe lista neagră a americanilor pentru afaceri cu armament cu Rusia.

„Oficialii Pentagonului discută cu partea chineză restabilirea unei „linii de deconflict” care operează de obicei la un nivel inferior de personal, pentru a atenua șansele de accidente între avioanele și navele chineze și americane din Asia. De asemenea, sunt pe masă planuri pentru discuții bilaterale de coordonare a politicii de apărare și, separat, pentru consultările ce ar urma să aibă loc din primăvară pe probleme militare și maritime spune Pentagonul”, încheie generalul Alexandru Grumaz.