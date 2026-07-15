search
Miercuri, 15 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Una dintre cele mai fotografiate plaje din lume, aflată în Grecia, va fi extinsă pentru protejarea epavei care a făcut-o celebră

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Una dintre cele mai fotografiate plaje din lume, aflată în Grecia, va fi modificată, pentru a salva epava care a făcut-o celebră. Autoritățile elene vor extinde plaja Navagio cu 30 de metri spre mare. Accesul turiştilor rămâne interzis din cauza riscului de alunecări de teren.

shutterstock 2466917181 jpg
Imaginea 1/7: shutterstock 2466917181 jpg
shutterstock 2466917181 jpg
plaja Navagio Grecia foto travel planner jpg
Navagio jpeg
Plaja Navagio, Grecia, foto Shutterstock jpg
navagio grecia jpg jpeg
Plaja Navagio din Grecia este înconjurată de formațiuni stâncoase jpeg
Apus de soare în Zakynthos Grecia Foto Expedia dms

Imaginea plajei Navagio, cu epava ruginită a unei nave eşuată pe nisipul alb, înconjurată de stânci înalte și apă de un albastru intens, aproape ireal, este una dintre cele mai cunoscute priveliști din Grecia. Locul care a devenit simbolul insulei Zakynthos urmează, însă, să fie modificat pentru a proteja chiar elementul care i-a adus faima: nava abandonată care, după mai bine de patru decenii petrecute pe mal, a început să fie afectată serios de eroziune.

Autoritățile elene au pregătit un proiect prin care plaja va fi extinsă cu aproximativ 30 de metri spre mare, prin depunerea de pietriș. Lucrările ar trebui să creeze o distanță mai mare între valuri și epavă, aflată în prezent la aproximativ 25 de metri de apă, astfel încât degradarea structurii metalice să fie încetinită și să poată începe, ulterior, lucrările de restaurare, notează euronews.

Potrivit aceleaşi surse, pentru extinderea zonei de nisip și pietriș vor fi aduși aproximativ 45.000 de metri cubi de material. Navagio Beach, cunoscută și sub numele de „Shipwreck Beach”, nu poate fi accesată pe uscat, fiind înconjurată de stânci foarte înalte, iar singura cale de a ajunge până la ea este pe mare.

Autoritățile au interzis accesul ambarcațiunilor și al înotătorilor până la 31 octombrie, după evaluările Organizației pentru Planificare și Protecție Seismică (OASP), care au indicat un risc ridicat de alunecări de teren în zonă. Astfel, cei care ajung pe insula Zakynthos pot vedea golful doar de la punctele de belvedere amenajate pe stânci.

Plaja Navagio a mai fost închisă publicului și în trecut din motive de siguranță. În 2018, desprinderea unei porțiuni de stâncă a provocat rănirea a șapte persoane, iar în 2022 accesul a fost din nou restricționat după un cutremur cu magnitudinea 5,4. Cu toate acestea, chiar și privită de la distanță, plaja continuă să atragă turiști din întreaga lume.

Povestea din spatele numelui Plajei Navagio

În octombrie 1980, vasul MV Panagiotis a ajuns pe plaja care avea să devină, peste ani, unul dintre cele mai cunoscute locuri din Grecia. Nava, folosită pentru contrabanda cu ţigări, a rămas blocată în golful izolat de pe insula Zakynthos, iar echipajul a abandonat-o. Autoritățile au deschis atunci o anchetă, însă multe dintre detaliile legate de naufragiu au rămas neclare.

Timp de ani buni, epava a rămas pe nisipul alb dintre stâncile înalte ale golfului. La început, era doar o navă abandonată într-un loc greu accesibil, dar imaginea ei neobișnuită a început să atragă tot mai mulți turiști, iar Golful Agios Georgios, cum se numea înainte, a ajuns să fie cunoscut sub numele de Navagio - „epavă” în limba greacă - după vasul care a rămas pe plajă.

Imaginile cu nava ruginită, pe plaja micuţă, între stânci și apa limpede a Mării Ionice, au atras tot mai mulţi turişti pe insula Zakynthos şi au transformat locul într-unul dintre cele mai fotografiate plaje din lume.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la Kremlin (WSJ)
digi24.ro
image
Războiul din Iran ia amploare. Americanii lovesc ținte militare, iar Teheranul ripostează cu rachete. Trump: Îi lovim crâncen
stirileprotv.ro
image
Un nou scandal de corupție zguduie regimul Zelenski și forțează o remaniere guvernamentală la Kiev. Gândul prezintă marile scandaluri de corupție din Ucraina de la începuzul războiului și până azi
gandul.ro
image
CCR decide conflictul dintre Guvern și Înalta Curte. Miza: miliarde de lei pentru salariile din Justiție
mediafax.ro
image
Când se joacă dubla Universitatea Craiova – Levski Sofia. Datele meciurilor din turul doi al Ligii Campionilor. Exclusiv
fanatik.ro
image
Donald Trump renunță la taxa pe Strâmtoarea Ormuz și anunță o blocadă totală împotriva Iranului
libertatea.ro
image
Sondaj IRES la comanda PSD: Cu cine votează românii dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare
digi24.ro
image
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
gsp.ro
image
S-a terminat pentru Deschamps! A fost anunțat noul selecționer al Franței: "Mult succes!"
digisport.ro
image
Medana, soția lui Alin Oprea, face senzație pe plajă la Neptun, cu noua siluetă! Ce dietă ține și în concediu? Bruneta ne-a dezvăluit ce mănâncă zilnic
click.ro
image
Copaci de moșmon, cu fructul „uitat” din Evul Mediu, au fost redescoperiți într-o rezervație. Gustul seamănă cu perele condimentate
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Un bucureştean a fost confundat de mascaţi şi luat pe sus, din parc. "Am crezut că sunt tâlhărit"
observatornews.ro
image
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia să-i aducă profit s-a transformat într-un coșmar!
cancan.ro
image
Schimbare majoră la pensie. Stagiul complet de cotizare crește de la 1 august. Milioane de români afectați
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Ministrul Educației anunță schimbări în evaluarea elevilor. Notele de 9 și 10 nu vor mai fi acordate la fel ca până acum
playtech.ro
image
Cum a reușit un influencer să piardă 4 milioane de dolari într-o săptămână pe partidele de la Cupa Mondială. Pe ce meciuri a pariat
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Trei arbitri au spus același lucru! Verdict clar după penalty-ul dictat în Franța - Spania
digisport.ro
image
Temperaturile urcă, astăzi, până la 35 de grade. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Horoscop 15 iulie: Ghinion pentru trei zodii, noroc neașteptat pentru altele. Ziua care poate schimba totul
mediaflux.ro
image
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
gsp.ro
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Regula strictă de la McDonald's pe care niciun angajat nu are voie să o încalce
actualitate.net
image
Satul din România în care au mai rămas doar 20 de locuitori. Nu există nici magazin și nici medic. „Oamenii sunt pe cale de dispariție”
click.ro
image
Motivul pentru care un tânăr de 21 de ani vrea să renunțe la salariul mare din Norvegia pentru a reveni în România. „Sfatul meu este să rămâi acolo”
click.ro
image
Rețeta simplă a Gabrielei Cristea de bastonașe de dovlecei. Secretul pentru un preparat crocant la exterior și fraged la interior
click.ro
Regina Maria Luisa a Spaniei foto profimedia 0137193739 jpg
Niciunul dintre cei 24 de copii ai Reginei n-a fost conceput cu Regele! Bărbații vânjoși și virili care făceau parte din haremul ei
okmagazine.ro
moon seen phase with sepia style effect jpg
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi
clickpentrufemei.ro
Buziașul de altădată (© Muzeul Național al Banatului)
Destinația de vacanță preferată a Banatului de altădată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți bani îi intră în buzunar lui Mihai Trăistariu la sfârșitul verii: „La mine totul e ocupat!”
image
Satul din România în care au mai rămas doar 20 de locuitori. Nu există nici magazin și nici medic. „Oamenii sunt pe cale de dispariție”

OK! Magazine

image
Niciunul dintre cei 24 de copii ai Reginei n-a fost conceput cu Regele! Bărbații vânjoși și virili care făceau parte din haremul ei

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi

Click! Sănătate

image
Aceasta este temperatura ideală a frigiderului, pentru a evita intoxicaţiile alimentare!