Una dintre cele mai fotografiate plaje din lume, aflată în Grecia, va fi extinsă pentru protejarea epavei care a făcut-o celebră

Una dintre cele mai fotografiate plaje din lume, aflată în Grecia, va fi modificată, pentru a salva epava care a făcut-o celebră. Autoritățile elene vor extinde plaja Navagio cu 30 de metri spre mare. Accesul turiştilor rămâne interzis din cauza riscului de alunecări de teren.

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Imaginea plajei Navagio, cu epava ruginită a unei nave eşuată pe nisipul alb, înconjurată de stânci înalte și apă de un albastru intens, aproape ireal, este una dintre cele mai cunoscute priveliști din Grecia. Locul care a devenit simbolul insulei Zakynthos urmează, însă, să fie modificat pentru a proteja chiar elementul care i-a adus faima: nava abandonată care, după mai bine de patru decenii petrecute pe mal, a început să fie afectată serios de eroziune.

Autoritățile elene au pregătit un proiect prin care plaja va fi extinsă cu aproximativ 30 de metri spre mare, prin depunerea de pietriș. Lucrările ar trebui să creeze o distanță mai mare între valuri și epavă, aflată în prezent la aproximativ 25 de metri de apă, astfel încât degradarea structurii metalice să fie încetinită și să poată începe, ulterior, lucrările de restaurare, notează euronews.

Potrivit aceleaşi surse, pentru extinderea zonei de nisip și pietriș vor fi aduși aproximativ 45.000 de metri cubi de material. Navagio Beach, cunoscută și sub numele de „Shipwreck Beach”, nu poate fi accesată pe uscat, fiind înconjurată de stânci foarte înalte, iar singura cale de a ajunge până la ea este pe mare.

Autoritățile au interzis accesul ambarcațiunilor și al înotătorilor până la 31 octombrie, după evaluările Organizației pentru Planificare și Protecție Seismică (OASP), care au indicat un risc ridicat de alunecări de teren în zonă. Astfel, cei care ajung pe insula Zakynthos pot vedea golful doar de la punctele de belvedere amenajate pe stânci.

Plaja Navagio a mai fost închisă publicului și în trecut din motive de siguranță. În 2018, desprinderea unei porțiuni de stâncă a provocat rănirea a șapte persoane, iar în 2022 accesul a fost din nou restricționat după un cutremur cu magnitudinea 5,4. Cu toate acestea, chiar și privită de la distanță, plaja continuă să atragă turiști din întreaga lume.

Povestea din spatele numelui Plajei Navagio

În octombrie 1980, vasul MV Panagiotis a ajuns pe plaja care avea să devină, peste ani, unul dintre cele mai cunoscute locuri din Grecia. Nava, folosită pentru contrabanda cu ţigări, a rămas blocată în golful izolat de pe insula Zakynthos, iar echipajul a abandonat-o. Autoritățile au deschis atunci o anchetă, însă multe dintre detaliile legate de naufragiu au rămas neclare.

Timp de ani buni, epava a rămas pe nisipul alb dintre stâncile înalte ale golfului. La început, era doar o navă abandonată într-un loc greu accesibil, dar imaginea ei neobișnuită a început să atragă tot mai mulți turiști, iar Golful Agios Georgios, cum se numea înainte, a ajuns să fie cunoscut sub numele de Navagio - „epavă” în limba greacă - după vasul care a rămas pe plajă.

Imaginile cu nava ruginită, pe plaja micuţă, între stânci și apa limpede a Mării Ionice, au atras tot mai mulţi turişti pe insula Zakynthos şi au transformat locul într-unul dintre cele mai fotografiate plaje din lume.