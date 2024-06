Surpriză neplăcută pentru un grup de turiști români în Grecia: au fost coborâți din feribot direct în apă adâncă: „Copiii s-au speriat” VIDEO

Un român a povestit pe un forum destinat vacanțelor din Grecia ce surpriză neplăcută a avut în timpul unei plimbări cu vaporul. El și ceilalți turiști au fost coborâți de pe un feribot direct în apă adâncă și cu valuri. „E periculos, copiii s-au speriat”, a comentat românul pe Forum Creta.

Incidentul a avut loc în timpul unei plimbări între insulele grecești. Românul a filmat scena în care turiștii erau obligați să coboare de pe vapor direct în apă.

„Atașez un filmuleț că să știți la ce să va așteptați dacă luați feribotul din Kiassamos până la Balos. Debarcarea în Balos se face în apă adâncă și cu valuri și nu e deloc distractiv ca să nu spun că e periculos. Sute de oameni au fost coborâși așa. Noi am fost cu copii și chiar s-au speriat de aglomerație, valuri mari și apă adâncă. Până la urmă totul a fost ok și toată lumea a ajuns cu bine la țărm, dar clar nu e pentru amatori”, a scris acesta pe „Forum Creta”.

Experiența românului a fost comentată pe internet de numeroase persoane. Unele au spus că este vorba despre un caz izolat.

„Clar e o excepție, am fost de 2 ori acolo și nu s-a întâmplat așa ceva. Nu înseamnă că-i doar așa, condițiile sunt cum sunt dar în nici un caz tot timpul așa. Dacă totul a fost bine înseamnă că lumea nu ar trebui să creadă că doar așa ajung pe plaja Balos”, a spus un internaut.

Alții dau vina pe agențiile de turism care nu-și informează corespunzător clienții.

„Evident că aceste surprize negative nu ar trebui să existe. Agențiile ce organizează aceste activități trebuie din start să își prezinte modul de desfășurare pt că oamenii, care mai și plătesc, să știe la ce se înhamă și să aibă posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu. Noi am pornit cu un vapor de la o agenție din Rethymnon anul trecut cu scopul de a face snorkeling. Nu vă explic surpriză de a constată că am fost duși în larg la apă foarte adâncă și valuri mari nici vorba de activitatea pt care am plătit. A fost extrem de periculos și clar nu ne-am ales cu nimic decât cu o mare dezamăgire. Foarte bine că ați sesizat prin această postare acest fapt. Nu e un caz izolat și nici de trecut cu vederea faptul că plătești minciuni și mai ales te expui unui pericol”, a comentat românul care a avut parte de mai multe surprize neplăcute în Grecia.

„Am trecut prin aceeași situație ieri. Fetele mele au plâns, cu greu le-am liniștit. Poate e suferitor pentru adulți, dar pentru copii a fost puțin șocant”, a spus o turistă.

Unii români spun că, de fapt, astfel de lucruri se întâmplă frecvent în Grecia.

„Cred că trebuie să vă ajustați așteptările. Ditamai vaporul nu avea cum să se apropie de nisip ca să coborâți ca din mașină. Oricum s-a apropiat suficient de mult. Valuri și apă mare, unde? Într-adevăr, este aglomerat, eu nu aș fi mers, însă și asta ține tot de așteptările realiste”, a scris o membră a grupului.

„Majoritatea vaselor duc turiștii așa”, a scris o altă persoană.

„Dezamăgirea apare când vedeți pe internet fel de fel de filmulețe wow și în realitate gășiți altceva”, susține un alt turist.

Plaja Balos se află într-o zonă naturală în vestul insulei Creta și reprezintă o atracție pentru turiștii care ajung în Grecia.