Cei care își planifică deja vacanțele pentru 2027 au motive să privească dincolo de destinațiile turistice consacrate. National Geographic a publicat selecția „Best of the World 2027”, care include 25 de locuri din întreaga lume ce merită descoperite în anul următor.

Luxor Foto: IStock

Unele dintre cele mai interesante experiențe ale anului viitor nu sunt legate doar de plaje exotice sau peisaje spectaculoase, ci și de evenimente astronomice, descoperiri arheologice, festivaluri și proiecte de conservare a naturii.

Revista National Geographic a inclus 25 de destinații de pe șase continente în selecția anuală „Best of the World 2027”, publicată pe 20 octombrie 2026.

Lista reunește locuri care vor avea ceva special de oferit în 2027. Printre ele se numără Luxor, unde va putea fi observată o eclipsă totală de Soare, Chengdu, cunoscut pentru vestigiile unei civilizații străvechi, și Cape Froward, o regiune izolată din Chile care urmează să devină parc național.

Unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale anului 2027 va putea fi urmărit în Egipt. Pe 2 august, orașul Luxor se va afla pe traseul unei eclipse totale de Soare, iar întunericul va cuprinde zona pentru mai mult de șase minute.

Experiența va fi cu atât mai impresionantă cu cât fenomenul se va produce deasupra unui teritoriu încărcat de istorie, în apropierea unora dintre cele mai cunoscute monumente ale civilizației egiptene.

Luxor este locul în care turiștii pot descoperi templele Karnak și Luxor, Valea Regilor și mormântul faraonului Tutankhamon.

Un alt motiv pentru a vizita orașul în 2027 este redeschiderea planificată a hotelului istoric Winter Palace. Clădirea este legată de unul dintre cele mai importante momente ale arheologiei moderne: aici, Howard Carter a anunțat în 1922 descoperirea mormântului lui Tutankhamon.

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