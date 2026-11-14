O construcție spectaculoasă, suspendată la mare înălțime între doi versanți împăduriți, atrage turiști din toate colțurile lumii. Podul are 360 de metri lungime și le oferă celor care îndrăznesc să-l traverseze o perspectivă neobișnuită asupra peisajului.

Podul suspendat la 100 de metri deasupra unei păduri Foto: Geierlay/site

Este vorba despre podul Geierlay, situat în regiunea Hunsrück, în landul Renania-Palatinat, în vestul Germaniei. Pasarela pietonală se află la 100 de metri deasupra văii Mörsdorfer Bachtal și face legătura între localitățile Mörsdorf și Sosberg.

Inaugurat în 2015, podul este una dintre atracțiile turistice cunoscute ale regiunii. Construcția a fost inspirată de podurile suspendate din Nepal și a fost realizată pentru a oferi vizitatorilor posibilitatea de a traversa valea pe deasupra pădurii.

1/7 Podul spectaculos suspendat deasupra unei păduri Foto: Geierlay/site

O traversare care le pune la încercare curajul turiștilor

Pentru cei care nu se tem de înălțimi, traversarea podului Geierlay poate fi o experiență memorabilă. Pentru persoanele care suferă de vertij, însă, simpla privire în jos poate fi suficientă pentru a le da emoții.

Pasarela are o lățime de numai 85 de centimetri, iar în timpul traversării se poate mișca ușor. Senzația este cu atât mai intensă în zona centrală, unde vizitatorii se află la aproximativ 100 de metri deasupra văii.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial, podul este verificat și întreținut periodic de firme specializate. Mișcările anumitor elemente ale construcției sunt normale și au fost prevăzute din punct de vedere tehnic, pentru a permite lemnului să reacționeze la variațiile de temperatură și umiditate.

Cei care au teamă de înălțime sunt sfătuiți să înainteze încet, să privească înainte și să facă pauze dacă este necesar. Dacă se simt inconfortabil, se pot întoarce în orice moment.

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Podul poate fi vizitat gratuit, în orice perioadă a anului

Unul dintre avantajele acestei atracții este că accesul nu este condiționat de un program de vizitare. Potrivit site-ului oficial Geierlay, podul este deschis 24 de ore din 24, pe tot parcursul anului, iar traversarea este gratuită.

Turiștii pot intra pe pasarelă din ambele direcții și își pot organiza traseul în funcție de timpul disponibil. Bicicletele sunt permise, însă trebuie împinse pe pod, în timp ce cărucioarele pentru copii nu pot fi transportate din motive de siguranță.

Și animalele de companie sunt acceptate, cu condiția să fie ținute în lesă. Copiii pot traversa podul dacă sunt însoțiți de adulți, iar părinții trebuie să îi supravegheze permanent.

Există însă și câteva recomandări importante pentru vizitatori. În condiții de vânt puternic, furtună sau îngheț, pasarela poate deveni alunecoasă și instabilă. De aceea, turiștii sunt sfătuiți să verifice informațiile despre condițiile meteorologice și eventualele restricții înainte de plecare, potrivit turistipercaso.

Trasee de drumeție prin pădurile din Germania

Zona Geierlay oferă mai mult decât o experiență la înălțime. Regiunea Hunsrück este potrivită și pentru drumeții, având trasee care străbat păduri, văi și zone naturale pitorești.

Unul dintre cele mai cunoscute este circuitul Geierlayschleife, cu o lungime de aproximativ 6,6 kilometri. Traseul include traversarea podului și continuă prin împrejurimile localităților Mörsdorf și Sosberg.

Unul dintre punctele de atracție este perspectiva asupra construcției din partea inferioară a văii. După ce traversează pasarela la mare înălțime, turiștii pot descoperi și potecile care le permit să admire podul de jos, suspendat între cei doi versanți.

Pentru cei care preferă traseele mai lungi, regiunea oferă mai multe variante de drumeție, de la plimbări scurte până la excursii de câteva ore.

Cum pot ajunge turiștii la podul Geierlay

Punctul de plecare pentru vizitarea podului este localitatea Mörsdorf, unde există mai multe parcări amenajate pentru turiști. Potrivit site-ului oficial, distanța de la parcări până la pasarelă este de aproximativ 1,8-2 kilometri, iar drumul durează între 30 și 40 de minute pe jos.

Parcarea este contra cost. Pentru autoturisme, tariful este de 15 euro pentru primele cinci ore, iar fiecare oră suplimentară începută costă un euro. Există și locuri pentru autorulote, cu tarife diferite.

Accesul la pod rămâne însă gratuit, la fel ca vizitarea acestuia. În apropierea punctului de plecare se află și un centru de informare turistică, unde vizitatorii pot obține detalii despre traseele de drumeție și atracțiile din regiune.