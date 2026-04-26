Duminică, 26 Aprilie 2026
Adevărul
Cum încearcă Atena să limiteze turismul excesiv

Autoritățile din Atena avertizează că popularitatea în creștere a orașului riscă să afecteze viața localnicilor și caracterul istoric al centrului, într-un moment în care Grecia introduce măsuri mai largi pentru a controla impactul turismului.

Turiștii sufocă Atena/FOTO:AFP

Pe străzile înguste din jurul Acropole din Atena, fluxurile de vizitatori sunt constante, iar cartierele istorice devin din ce în ce mai aglomerate. Pentru primarul Haris Doukas, începutul sezonului turistic aduce nu doar venituri, ci și riscul de „supraaglomerare” a centrului orașului.

„Atena nu poate funcționa ca un hotel uriaș”, a declarat acesta pentru The Guardian, pledând pentru reguli mai stricte și limitarea dezvoltării turistice în zonele sensibile.

Presiune tot mai mare asupra orașului

În 2025, peste 8 milioane de turiști au vizitat capitala Greciei — un record pentru un oraș care, până recent, era considerat doar un punct de tranzit spre insule. În cartierul Plaka, una dintre cele mai populare zone, numărul înnoptărilor s-a dublat în ultimii ani, potrivit unor studii locale.

Autoritățile spun că efectele sunt vizibile: creșterea chiriilor, care îi împinge pe rezidenți în afara centrului, și infrastructura suprasolicitată. Primăria investește în rețele electrice, apă, canalizare și tehnologie 5G pentru a face față presiunii, însă provocările rămân semnificative.

Propuneri de restricții

Primarul a anunțat că ia în calcul măsuri ferme, inclusiv interzicerea noilor investiții turistice în zone precum Plaka și limitarea construcției de hoteluri. Inițiativa vine în contextul unei dezbateri mai ample privind viitorul turismului urban.

În mod surprinzător, ideea a primit sprijin și din partea industriei hoteliere. Reprezentanți ai sectorului au invocat exemplul Barcelona, unde autoritățile au restricționat dezvoltarea hotelieră pentru a proteja echilibrul urban.

Creșterea platformelor de închiriere pe termen scurt este considerată unul dintre principalii factori care afectează accesul la locuințe. Primăria Atenei încearcă să contracareze fenomenul prin programe de locuințe sociale și prin încurajarea rezidenților să rămână în centru.

