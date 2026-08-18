 Cum poate România să evite noi atacuri cibernetice asupra instituțiilor statului. Sfaturile unui campion mondial la hacking | adevarul.ro
search
Marți, 18 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum poate România să evite noi atacuri cibernetice asupra instituțiilor statului. Sfaturile unui campion mondial la hacking

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Dragoș Ionică, în 2023 și 2024 campion mondial al competiției Bio Hacking Village din cadrul conferinței de cybersecurity DEF CON, a trecut în 2026 de partea creatorilor de challenge-uri. Vrea să aducă spiritul DEF CON și în România și astfel să-i provoace pe „hackerii buni” să rezolve vulnerabilități.

trei-barbati_pe_scena_și_mascota_defcon_foto_arhiva_dragos_ionica
Românul Dragoș Ionică s-a aflat, la DEFCON 34, printre organizatori FOTO: arhiva Dragoș Ionică

După trei ediții în care a rezolvat provocări din ce în ce mai complexe, câștigând în 2023 și 2024 competiția Biohacking Village și obținând titlul de vicecampion în 2025, Dragoș Ionică, Senior Manager în cadrul Deloitte Romania, a făcut parte la ediția din acest an din echipa care a creat provocările pentru hackerii împătimiți.

Anul acesta, DEF CON a avut pentru mine o semnificație aparte. După mai mulți ani în care am participat la competițiile CTF ca jucător, ediția DEF CON 34 mi-a oferit ocazia să văd totul dintr-o perspectivă complet diferită: ca membru al echipei Biohacking Village și creator de challenge-uri pentru CTF. Cele trei zile au fost intense și au concentrat exact esența DEF CON: hacking, competiție, cercetare, schimb de idei și, mai presus de toate, o comunitate extrem de activă și pasionată”, a dezvăluit românul.

DEF CON - care este o reuniune uriașă a comunității hackerilor din întreaga lume, cu zeci de mii de participanți - s-a desfășurat după tiparul bine-cunoscut: în prima zi au loc interacțiuni între participanți și se dă startul competiției, după care întrecerea devine acerbă pentru a prinde ceva de hack-uit și ulterior pentru a identifica și ataca vulnerabilitățile.

Românul s-a ocupat de provocările lansate în Bio Hacking Village, un domeniu care atrage la fiecare ediție oameni interesați de cybersecurity, medical device security (ramura securității cibernetice care protejează echipamentele medicale) și hands-on hacking (testarea vulnerabilităților sistemelor).

Pentru mine, unul dintre cele mai interesante momente a fost să văd cum challenge-urile la care lucrasem începeau să fie analizate și atacate de concurenți. Experiența este complet diferită față de cea de participant. În loc să cauți vulnerabilități sau flag-uri, urmărești cum ceilalți interpretează scenariul, unde se blochează, ce abordări creative încearcă și dacă designul reușește să transmită corect ideea tehnică din spate”, a descris Dragoș Ionică ce a simțit de cealaltă parte a baricadei.

sala_plina_si_scena_cu_ecrane_defcon_34_arhiva_dragos_ionica
Cea mai puternică competiție a hackerilor din lume se organizează de 34 de aniFOTO: arhiva D. Ionică

A profitat de invitația de a se alătura organizatorilor pentru a participa și la prezentări tehnice, inclusiv sesiuni despre payload weaponization (un proces prin care un atacator combină un cod malițios cu un fișier aparent inofensiv sau un instrument de livrare pentru a crea o „armă” cibernetică gata de atac). A discutat cu cercetători și profesioniști din comunitate și a testat câteva dintre dispozitivele medicale din village. „Chiar și din postura de organizator, la DEF CON este imposibil să nu fii atras de ideea de a explora un device sau o aplicație”, a arătat Ionică.

Momentul care i-a adus cea mai mare satisfacție a fost în ultima zi a competiției, atunci când a urcat pe scena DEF CON „nu ca participant care își vede rezultatul competiției, ci ca parte din echipa care a construit experiența pentru ceilalți concurenți”.

A fost un moment care a închis frumos cercul ultimilor ani: de la rezolvarea challenge-urilor și lupta pentru clasament, la contribuția directă la crearea lor și la experiența unei comunități globale de cybersecurity. Pentru mine, acesta este unul dintre cele mai valoroase aspecte ale DEF CON: tranziția naturală de la participant la contributor și, mai departe, posibilitatea de a întoarce către comunitate ceea ce ai învățat”, a mai spus expertul în cybesecurity.

Cum i-a provocat campionul diin anii trecuți pe concurenți

Dragoș Ionică a descris două dintre temele la care a contribuit covârșitor pentru a le face competitorilor cât mai greu parcusul.

Am contribuit la dezvoltarea și hardening-ul challenge-ului MedDx Station, un scenariu de securitate AI bazat pe un kiosk medical care utilizează un LLM local pentru procesarea și trierea datelor clinice. Totodată, challenge-ultrat pe creșterea controlată a nivelului de dificultate, eliminarea unor căi de compromitere completă a mediului și introducerea unor mecanisme care să oblige participanții să exploateze comportamentul AI și logica aplicației în maniera intenționată. Challenge-ul a fost consolidat pentru a limita accesul neautorizat la componentele interne și pentru a preveni extragerea sau transferul neautorizat al proprietății intelectuale asociate implementării”, a explicat expertul.

insemne_biohacking_village_defcon_34_arhiva_Dragos_ionica
Dragoș Ionică a creat challenge-uri pentru competitori în acest an FOTo: arhiva Dragoș Ionică

O altă provocare lansată concurenților veniți din toată lumea, care a avut și amprenta românului, a fost rafinarea unui challenge bazat pe DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), acesta fiind un standard esențial utilizat pentru stocarea, procesarea și transferul imaginilor medicale în infrastructurile PACS și în sistemele de imagistică din clinici și spitale. „Challenge-ul reproduce un scenariu realist în care mecanismele de procesare DICOM pot fi abuzate pentru compromiterea unei stații sau a infrastructurii de imagistică medicală. Contribuția mea s-a concentrat pe creșterea realismului tehnic și a nivelului de dificultate, inclusiv prin utilizarea conceptului de fișiere DICOM de tip polyglot și a unor fluxuri de procesare vulnerabile, astfel încât participanții să înțeleagă modul în care un format medical legitim poate deveni un vector de atac. Scenariul evidențiază totodată riscurile asociate compromiterii serverelor de imagistică și impactul pe care un astfel de atac îl poate avea asupra infrastructurii clinice și a continuității serviciilor medicale”, a detaliat românul.

Echipa DEF CON i-a lansat românului invitația încă de la începutul anului. Dragoș Ionică a reușit să complice major scenarii deja pregătite pentru Biohacking Village și să creeze integral o altă provocare, deși tot el a fost și cel care le-a întins o mână celor care au dovedit că au înțeles ideea din spatele provocării, o echipă din Singapore.

Firmele investesc în gestionarea riscurilor AI. Cele mai mari temeri sunt legate de cloud și hacking

Scenarii realiste

Scenariile din Biohacking Village au fost deosebit de realiste. „Am încercat să replicăm fix infrastructura dintr-un spital, adică o pompă de insulină care se găsește într-un spital, o rețea corporate, o stație de asistente în care se găsesc niște analize medicale, un server de imagistică, totul cât mai apropiat de realitate. Concurenții intrau din afară, pentru că era o rețea de wi-fi la care trebuia să spargă parola. Trebuia să intre prin wi-fi în rețeaua internă a spitalului și de acolo să compromită puțin câte puțin. Erau: o aplicație, un server de imagistică, un pager, carduri de acces într-o locație sensibilă, în care existau niște date foarte greu de recuperat…”, a detaliat Dragoș Ionică ce presupunea scenariul.

Cei care reușeau să compromită rețeaua aveau de adus inclusiv probe că au reușit, iar una dintre modalitățile de a dovedi era să replice cardul folosit de un pacient pentru a achita anumite servicii și să facă o plată, într-un alt village, cu respectivul card. „Noi am reușit să cuplăm datele noastre din Bio Hacking cu alte village-uri. Am făcut un parteneriat cu Payment Village, în care noi , din Bio Hacking, făceam un card clonat cu datele pe care cineva le găsea în baza de date. Totul era o simulare. După, verificai la bancomat anumite detalii, printai chitanța, puteai să retragi bani de pe card”, a detaliat expertul în cybersecurity cât de departe putea merge testarea.

sigla_defcon_foto_arrhiva_dragos_ionica
La DEFCON particpă zeci de mii de oameni pasionați de programare FOTo: arhiva D.Ionică

Din challenge-urile pregătite au rămas și nerezolvate. Nu a putut sparge, de exemplu, nimeni programul pompei de insulină. „Challenge-ul era rezolvabil într-un final, se putea corupe complet, dar nu l-a făcut nimeni. Și-au dat seama că e mult prea greu și s-ar pierde foarte mult timp”, a explicat Ionică ce-i face pe hackeri uneori să abandoneze anumite provocări și să caute altceva pentru a aduna puncte, pentru că timpul în competiție este limitat.

Câștigătorii nu primesc recompense materiale, însă satisfacția de a rezolva astfel de provocări face cu siguranță cursa extrem de atractivă.

„Încercăm să aducem asta și în România”

Unul dintre obiectivele lui Dragoș Ionică este să atragă și din România cât mai mulți competitori pentru testarea echipamentelor și soluțiilor medicale. Un prim pas are de gând să-l fac în această toamnă. „Încercăm și pentru România. Încerc în noiembrie, există o conferință, se numește Def Camp, și organizatorul m-a contactat să încercăm să facem ceva să aducem o doză de realism și la noi”, a dezvăluit Ionică, pentru „Adevărul”.

ChatGPT oferă instrucțiuni periculoase în testele de siguranță. Ce au descoperit cercetătorii

Un alt obiectiv este să aducă în România un speacker din SUA, în cadrul conferinței DNSC, care să atragă atenția asupra aceleiași teme, pentru că, spune Ionică, în România, din păcate, încă nu sunt conștientizate anumite riscuri.

După cinci participări consecutive la DEF CON (în primul an nu a concurat, în următorii trei s-a clasat pe primul loc în 2023 și 2024 și pe locul 2 în 2025), Dragoș Ionică își dorește să fie promotorul acestei idei în România.

Ce îmi doresc eu este să ajungem la un nivel în care oamenii ar veni să testeze absolut voluntar. Să vadă ca o oportunitate de a face acest lucru și în țară, nu în afară”, spune expertul în cibersecurity. Este genul de eveniment care nu generează niciun fel de cost pentru producătorii de echipamente medicale, explică Ionică, în schimb beneficiile acestora pot fi foarte mari.

Pe de altă parte, interesul redus al românilor pentru DEF CON, deși avem minți sclipitoare, se poate explica, în parte, prin faptul că evenimentul se întâmplă doar o dată pe an. Dacă același concept va fi pus în practică și acasă lucrurile s-ar putea schimba.

Tineri care promit sunt numeroși în România, însă ar trebui să urmărim și ceea ce se întâmplă cu ideilor lor după ce câștigă o competiție, atrage atenția Dragoș Ionică.

Trebuie legate de realitate. Ok, ai construit un robot. Ce faci cu robotul acela? Cum îl integrezi în lumea reală? Despre asta vorbim, despre cum folosim oamenii, cum ajungem să nu mai avem un ANCPI 2. Dacă ne apucăm și testăm niște măsuri de securitate din timp, nu mai ajungem să ne testeze alte popoare răufăcătoare și să ne ia datele. (…) E un exercițiu pe care trebuie să-l facem cu toții, din mai multe zone. Pentru tot ce înseamnă infrastructură critică ar trebui să existe niște programe astfel încât să se promoveze faptul că există oameni care ar face lucrurile de bunăvoie, hackeri buni, bine intenționați, oameni care poate ar lucra doar pentru un tricou, pentru o cană, fără să strice, fără să pună ceva pe jos. (…) Un program pe termen lung, cu reguli clare, astfel încât oamenii serioși să îl poată accesa și să facă un bine.”, a conchis Dragoș Ionică.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii
digi24.ro
image
Bolojan, despre banii datorați sportivilor, după mesajul lui David Popovici: „Întotdeauna s-au făcut aceste alocări”
stirileprotv.ro
image
Raport BNR: Investițiile străine s-au prăbușit sub guvernarea Bolojan. Au intrat de 6 ori mai puțini bani în economie în primele 6 luni din 2026 decât în primele șase luni din 2025, când premier era Marcel Ciolacu
gandul.ro
image
Bolojan, TRANȘANT după decizia CCR privind Legea ANI: Nu putem schimba principiile în funcție de persoană
mediafax.ro
image
Champions League, play-off tur, LIVE VIDEO. Duel între vechile cunoștințe ale Craiovei. Un român intră în scenă
fanatik.ro
image
Admiterea suplimentară la liceu transformă meditațiile în taxă de protecție educațională. Daniel Șuștac: „Profesorii vor încasa cel puțin jumătate de miliard de euro, iar politicienii își vor primi și ei partea”
libertatea.ro
image
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat și propagandiști urmăriți internațional
digi24.ro
image
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
gsp.ro
image
Un vecin a rupt tăcerea și a spus ce a auzit, după ce oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
digisport.ro
image
Lună de miere transformată în tragedie! Doi tineri britanici proaspăt căsătoriți au murit într-un accident de elicopter în Grecia
click.ro
image
Un șofer a murit decapitat după ce a intrat cu mașina sub remorca unui TIR, la Timișoara. Martori: "N-a făcut nimic să evite impactul"
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
El este soţul care şi-a lovit soţia pe trecere în Galaţi. Cristian a încercat chiar de două ori să o ucidă
observatornews.ro
image
Cea mai nouă PROFEȚIE a 'Profetului Apocalipsei': Război total între aceste 5 țări, în octombrie 2026
cancan.ro
image
Ce prevederi din noua lege a pensiilor ar putea declara CCR neconstituționale? Formula de calcul, în pericol
newsweek.ro
image
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
prosport.ro
image
„Comoara” din subsolul României pe care încă nu o exploatăm. Cele șapte zone unde există pământuri rare
playtech.ro
image
Se pregătește încă o plecare de la CFR Cluj: „După modelul lui Muhar”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Facturile la curent vor fi mai mari și pentru cei care au economisit energie. Mecanismul care va sta la baza noilor prețuri, din toamnă
ziare.com
image
"Ridicol!" / "Totul e o făcătură!" Reacții dure, după meciul Sorana Cîrstea - Anna Kalinskaya
digisport.ro
image
Horoscop miercuri, 19 august 2026. O zi cu provocări pentru Berbeci și întâlniri neașteptate pentru Tauri
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situaţie! Anunţul lui Nicuşor Dan după decizia CCR referitoare la Fritz
romaniatv.net
image
Rusia amenință Marea Britanie! Drone britanice, utilizate de Ucraina pe teritoriul rus. Prima reacție de la Londra
mediaflux.ro
image
La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin s-a apucat de un nou sport
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Ce destinație de vacanță au ales Teo Trandafir și fiica ei, Maia:„De-asta n-am optat pentru Asia Centrală”. Când revine pe sticlă?
click.ro
image
Mama Alinei Pușcău, devastată de problemele de sănătate ale fiicei sale. Se pregătește să plece în America
click.ro
image
Ioana Ginghină, poveste de iubire cu un bărbat mai tânăr cu 18 ani: „Ne-am dus la Roma”
click.ro
prințesa Margaret sursa GettyImages jpg
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat
okmagazine.ro
Printul Frederik si presupusa amanta Genoveva Casanova Casa Regala daneza, Instagram jpg
Femeia care era să răstoarne un regat a făcut o mișcare surprinzătoare. Unde a fost văzută presupusa amantă a regelui danez
okmagazine.ro
Tun antitanc de calibrul 37 mm din dotarea Wehrmachtului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (© Bundesarchiv Bild 101I-127-0391-21)
Armamentul performant trimis de Germania în România, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe o saltea
image
Ce destinație de vacanță au ales Teo Trandafir și fiica ei, Maia:„De-asta n-am optat pentru Asia Centrală”. Când revine pe sticlă?

OK! Magazine

image
Femeia care era să răstoarne un regat a făcut o mișcare surprinzătoare. Unde a fost văzută presupusa amantă a regelui danez