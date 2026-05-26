Video Grecia liniștește turiștii români după restricțiile impuse: „Respectând regulile, vă veți bucura de vacanțe foarte frumoase”

Oficialii eleni încearcă să calmeze îngrijorările turiștilor români, subliniind că vacanțele în Grecia rămân plăcute și accesibile chiar și cu noile restricții introduse pentru gestionarea turismului de masă din destinațiile aglomerate.

Noile măsuri adoptate de autoritățile elene pentru limitarea turismului de masă în destinațiile aglomerate vor contribui la protejarea patrimoniului cultural și la dezvoltarea unui model mai sustenabil de turism, a declarat luni, la București, Konstantinos Gkioulekas, ministru adjunct de Interne pentru regiunile Macedonia și Tracia.

Oficialul elen a făcut declarațiile în marja evenimentului „Cooperare regională strategică în sud-estul Europei”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), în parteneriat cu Ambasada Greciei la București, potrivit Agerpres.

„Aceste reguli sunt făcute să ne ajute să ne păstrăm moștenirea culturală, să protejăm atât copiii, cât și vizitatorii. Puteți veni în Grecia și, respectând aceste reguli, vă veți bucura în continuare de vacanțe foarte frumoase”, a afirmat oficialul grec.

Acesta a subliniat și relația strânsă dintre Grecia și România, apreciind în mod special turiștii români.

„Vedem cu cât respect și cu câtă iubire prietenii noștri români vizitează lăcașurile de cult din Grecia”, a spus Gkioulekas, adăugând că România ocupă un loc important în istoria modernă a Greciei.

Reguli noi în zonele supraaglomerate

Pe 12 mai, Guvernul elen a prezentat un pachet de măsuri pentru reducerea presiunii asupra destinațiilor turistice foarte frecventate, în contextul în care Grecia a înregistrat anul trecut aproape 38 de milioane de vizitatori.

Ministra Turismului, Olga Kefalogianni, a explicat că obiectivul este trecerea către un model de turism mai sustenabil, cu impact redus asupra mediului și infrastructurii.

Printre măsurile anunțate se numără restricții mai stricte în domeniul construcțiilor, în special în insulele intens vizitate precum Santorini, Mykonos, Rodos sau Kos. Noile hoteluri din zonele afectate vor avea limitări de capacitate, iar dezvoltările imobiliare vor fi atent reglementate.

De asemenea, autoritățile iau în calcul restricții inedite, precum interzicerea pantofilor cu toc subțire în siturile arheologice, inclusiv la Acropole, pentru protejarea suprafețelor din marmură veche de peste două milenii.

În sezonul de vârf, insule precum Santorini și Mykonos se confruntă cu supraaglomerare, lipsă de apă, trafic intens și creșteri ale chiriilor, probleme semnalate de rezidenți de mai mulți ani.

Potrivit estimărilor Băncii Greciei, numărul turiștilor ar putea ajunge la 55 de milioane până în 2040, în timp ce veniturile din turism ar urma să crească semnificativ, până la 36 de miliarde de euro.