Europa continuă să cumpere gaz rusesc: 2,35 miliarde de euro au ajuns în UE în șapte luni

Compania grecească de transport maritim Dynagas a livrat clienților din Uniunea Europeană gaz natural lichefiat (GNL) rusesc în valoare de aproximativ 2,35 miliarde de euro în primele șapte luni ale anului 2026, potrivit unei analize publicate pe 18 august de organizația germană Urgewald, care monitorizează comerțul și sancțiunile internaționale.

Datele apar la câteva săptămâni după ce liderii Uniunii Europene au convenit să acorde companiei Dynagas o derogare de la sancțiuni. Excepția îi permite transportatorului să continue să opereze anumite transporturi de GNL către țări din afara UE după intrarea în vigoare, în ianuarie 2027, a interdicției europene asupra importurilor de GNL rusesc, relatează Kyiv Independent.

Potrivit analizei Urgewald, Dynagas a transportat 35% din volumul total de GNL livrat Uniunii Europene de la terminalul Yamal LNG, situat în zona arctică a Rusiei. Datele citate de organizație arată că terminalul este responsabil pentru aproximativ 63% din exporturile rusești de GNL. Astfel, compania greacă ar fi transportat singură aproximativ 22% din întregul volum de GNL exportat de Rusia.

Critici privind derogarea acordată de UE

Sebastian Roetters, responsabil pentru campania privind sancțiunile în cadrul Urgewald, a criticat decizia statelor europene de a acorda derogarea.

„În mod scandalos, Grecia a obținut în negocierile privind sancțiunile UE o derogare de pe urma căreia ar putea beneficia Dynagas, compania miliardarului George Prokopiou, și afacerile pe care aceasta continuă să le desfășoare cu Yamal LNG”, a declarat acesta.

„UE a slăbit unul dintre cele mai puternice instrumente de presiune pe care le avea asupra comerțului arctic al Rusiei”, a adăugat Roetters.

Potrivit analizei, în primele șapte luni ale anului, 92% din exporturile de GNL provenite de la terminalul Yamal au avut ca destinație state membre ale Uniunii Europene. Aceste livrări au generat venituri estimate la 6,64 miliarde de euro pentru Rusia.

„Europa continuă să plătească miliarde pentru GNL rusesc”

Alexander Kirk, reprezentant al Urgewald, a criticat la rândul său continuarea importurilor europene de GNL rusesc, în contextul războiului din Ucraina.

„În timp ce Ucraina suportă o campanie intensă de bombardamente rusești și luptă pentru libertatea sa și pentru democrația europeană, este de neacceptat ca Europa să continue să plătească miliarde pentru GNL rusesc”, a declarat acesta.

Kirk a susținut că statele europene au avut suficient timp pentru a-și diversifica sursele de aprovizionare.

„Guvernele europene au avut la dispoziție mai mult de patru ani de la începutul invaziei la scară largă pentru a găsi surse alternative și a pune capăt acestei dependențe”, a afirmat reprezentantul Urgewald.

Unele state membre sunt mai dependente decât altele de GNL-ul rusesc. Potrivit analizei, Belgia se află printre țările cu cea mai mare expunere, 100% din importurile sale de GNL provenind din Rusia în perioada analizată.

Compania greacă nu este singurul actor comercial occidental implicat în proiectul Yamal LNG. Terminalul este deținut parțial de compania franceză TotalEnergies, care deține o participație de 20% în proiect.