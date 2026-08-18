 Un măslin din Portugalia de pe vremea fenicienilor și romanilor încă rodește după 3.700 de ani de viață | adevarul.ro
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Un măslin din Portugalia de pe vremea fenicienilor și romanilor încă rodește după 3.700 de ani de viață

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În Portugalia, o metodă științifică elaborată de o echipă de la Universitatea Trás-os-Montes și Alto Douro (UTAD) este folosită pentru a determina vârsta a sute de măslini antici. În Vidigueira, unul dintre aceștia este considerat a avea peste 3.700 de ani.

Oliveira do Mouchão-măslin
Oliveira do Mouchão, cel mai vechi măslin din lume FOTO: X

 În Portugalia există sute de arbori a căror vârstă estimată depășește deja 2.000 de ani, în special măslini, a căror vârstă a fost certificată de-a lungul anilor de Universitatea Trás-os-Montes și Alto Douro (UTAD).

Timp de mulți ani, totul indica faptul că arborele cunoscut sub numele de „Oliveira do Mouchão”, din municipiul Abrantes, ar putea fi cel mai bătrân din țară. Într-un comunicat emis de instituția academică în octombrie 2018, se preciza că la acel moment avea deja 3.350 de ani, scrie Euronews.

Este un măslin „contemporan cu fenicienii, celtiberii și romanii” și, potrivit UTAD, la începutul anului 2022 încă „producea măsline ca în floarea tinereții, în ciuda trunchiului ros de ravagiile timpului”.

Un exemplar care a supraviețuit, printre altele, trecerii „popoarelor invadatoare, barbarilor și popoarelor strămutate” de-a lungul mileniilor, „datorită rădăcinilor adânci pe care și le-a înfipt” în sol. A fost, de asemenea, unul dintre candidații la concursul Arborele European al Anului 2022, clasându-se pe locul al cincilea în competiția națională și, prin urmare, nereușind să reprezinte Portugalia la nivel internațional.

Estimarea a fost obținută folosind o metodă dezvoltată de o echipă de cercetători de la UTAD, care a fost deja brevetată și aplicată în cadrul unei colaborări cu compania Oliveiras Milenares și care a făcut posibilă calcularea vârstei a nenumărate exemplare, atât în Portugalia, cât și în străinătate.

Metoda se bazează pe un model matematic care corelează vârsta unui arbore cu caracteristicile trunchiului său, precum diametrul, înălțimea sau circumferința, potrivit informațiilor publicate pe portalul Florestas.pt, o inițiativă a The Navigator Company și Raiz – Forest and Paper Research Institute.

Cu toate acestea, până la momentul descoperirii din Abrantes, fusese deja posibilă certificarea „multor altor măslini milenari” răspândiți în diferite părți ale țării. Un alt exemplu remarcabil se află în Santa Iria de Azóia, în municipiul Loures: un arbore a cărui vârstă a fost estimată la aproximativ 2.850 de ani la momentul analizei efectuate de UTAD.

Pe site-ul companiei Oliveiras Milenares, care colaborează cu UTAD în această misiune de certificare din 2007, se precizează însă că între timp a fost identificat un alt măslin, chiar mai bătrân decât cei menționați anterior. Acesta se află în Alentejo, mai exact pe domeniul Herdade do Peso, în Vidigueira, districtul Beja, și se estimează că are peste 3.700 de ani, potrivit evaluării realizate în 2021.

Acest „Oliveira do Peso”, așa cum este cunoscut, a candidat, de asemenea, la titlul de Arborele Portughez al Anului 2024, un concurs național în care s-a clasat pe locul al treilea, câștigătorul urmând să reprezinte Portugalia în competiția europeană echivalentă.

Candidatura sa a fost justificată prin „importanța patrimonială” a ceea ce este „cel mai bătrân măslin milenar de pe domeniul Herdade do Peso”, situat într-o câmpie unde se află „un grup de măslini ale căror vârste însumate depășesc 7.000 de ani”, potrivit unui comunicat al domeniului.

În plus, alte exemple evidențiate de universitate se află în Monsaraz, în districtul Évora, unde există mai mulți măslini milenari, unul dintre aceștia având aproximativ 2.450 de ani.

Există însă mulți alții în Portugalia, răspândiți în locuri precum Estremoz, Montemor-o-Novo, Lagoa, Beja, Vilamoura, Évora și Parcul Serralves din Porto, potrivit UTAD.

În străinătate, universitatea spune că a fost, de asemenea, invitată să determine vârsta unor măslini din țări precum Spania și Franța, în special din Bordeaux, Girona, Málaga și insula Menorca, unde a certificat existența unui arbore cu o vârstă de peste 2.300 de ani.

Ce explică longevitatea acestor măslini

Citat într-un comunicat publicat pe site-ul UTAD, José Luís Louzada, cercetătorul universității care a dezvoltat metoda științifică aflată la baza datării acestor arbori, subliniază că măslinul este „fără îndoială unul dintre organismele vii care rezistă cel mai bine trecerii timpului, datorită capacității sale puternice de regenerare”.

Astfel, „o bucată de trunchi, indiferent cât de veche este, are capacitatea de a înmuguri din nou”, permițând arborelui să continue „să producă măsline”.

Cercetătorul atribuie această longevitate, printre alți factori, faptului că este o specie „foarte bine adaptată climatului nostru mediteranean”, ceea ce îi permite să atingă „o longevitate remarcabilă”.

În Portugalia, acești măslini se găsesc „în special la sud de Mondego” și pot, „în teorie”, să trăiască „pentru eternitate”, supraviețuind numeroaselor generații care se succed pe același teritoriu.

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