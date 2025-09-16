Grecia a înăsprit Codul Rutier. Ce înseamnă şi cum se sancţionează „conducerea antisocială”

Dacă plănuiti o călătorie cu mașina în Grecia, e bine să vă puneţi la curent cu noile reguli de circulație intrate în vigoare din 13 septembrie, care prevăd sancțiuni mai dure, inclusiv pentru comportamente considerate minore.

Noul Cod Rutier din Grecia, în vigoare din 13 septembrie, vine cu măsuri mai stricte pentru șoferi, vizând atât abaterile grave, cât și cele considerate de risc mediu sau scăzut.

Astfel, pe lângă clasicele sancțiuni pentru depășirea vitezei legale, consumul de alcool sau folosirea telefonului la volan, au fost introduse și noi reglementări privind „conducerea antisocială”, un concept mai larg, care poate atrage amenzi semnificative și suspendarea permisului.

Ce înseamnă „condus antisocial” în Grecia

Noțiunea de „comportament antisocial” în trafic este reglementată prin Legea 5209/2025 și cuprinde o serie de acțiuni care, deși nu par periculoase în mod evident, afectează siguranța sau confortul celorlalți participanți la trafic.

Printre comportamentele vizate se numără:

* Conducerea agresivă

* Blocarea intenționată a benzilor de circulație

* Depășirile bruște, care îi pot speria pe alți șoferi

* Neutilizarea semnalizării.

Pentru aceste fapte, amenda poate fi însoțită de suspendarea permisului de conducere pe o perioadă de 40 de zile. De exemplu, doar pentru lipsa semnalizării, șoferul riscă o amendă de 10 euro și suspendarea permisului pentru 10 zile, notează greekcitytimes.

Cafeaua, avariile și banda de urgență

Printre noile reguli se numără și sancționarea unor obiceiuri aparent inofensive.

De exemplu, utilizarea luminilor de avarie în timpul mersului este permisă doar în cazul unei defecțiuni tehnice care pune în pericol siguranța traficului. În alte cazuri, folosirea lor atrage o amendă de 30 de euro și suspendarea permisului pentru 10 zile.

La fel, parcarea neregulamentară, pe trotuare, piețe, acostamente sau insule de siguranță, este sancționată mai dur, cu o amendă de 30 de euro și suspendarea permisului pentru 10 zile.

Un alt aspect frecvent întâlnit în trafic este folosirea benzii din stânga ca bandă obișnuită de circulație. Conform noilor reguli, aceasta trebuie folosită doar pentru depășiri, iar ignorarea regulii duce la o amendă de 150 de euro și suspendarea permisului pentru 20 de zile.

Chiar şi ţinutul cafelei în mână n timp ce conduci este considerată contravenţie în Grecia, începând cu 13 septembrie.

„Dacă cineva, de exemplu, ține o cafea în mână în timp ce conduce, practic încalcă Codul Rutier, deoarece, conform Codului, șoferul fiecărui vehicul este obligat să aibă libertate deplină de mișcare, pentru a efectua liber manevrele necesare”, a explicat directorul Poliției Rutiere din Attica.

Aşadar, dacă intenționaţi să călătoriţi în Grecia cu mașina, înainte de a face aces lucru, informaţi-vă cu privire la noile reguli, pentru a evita amenzile.