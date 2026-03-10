search
Marți, 10 Martie 2026
Boala care afectează milioane de oameni ar putea fi tratată cu doi compuși din cannabis. Concluziile unui studiu

O descoperire realizată de cercetători ar putea deschide noi perspective pentru tratarea uneia dintre cele mai frecvente afecțiuni cronice ale ficatului din lume. Un studiu recent arată că doi compuși naturali din planta de cannabis ar putea reduce acumularea de grăsime în ficat și ar putea îmbunătăți sănătatea metabolică.

Cultură de canabis FOTO: Adevărul
Cultură de canabis FOTO: Adevărul

  Cercetarea a fost realizată de specialiști de la Universitatea Ebraică din Ierusalim și a fost publicată în revista științifică British Journal of Pharmacology. Rezultatele arată că două substanțe din cannabis, cannabidiolul (CBD) și cannabigerolul (CBG), au redus semnificativ grăsimea acumulată în ficat în modelele experimentale analizate, potrivit NYPost.

Potrivit cercetătorilor, aceste efecte ar putea avea implicații importante pentru tratamentul unei boli care afectează un număr foarte mare de oameni la nivel global.

CBD este unul dintre cei mai studiați canabinoizi care nu au efect psihoactiv. În schimb, CBG este un compus mai rar din planta de cannabis, considerat un precursor chimic din care se formează alți canabinoizi, inclusiv CBD.

Spre deosebire de THC, principalul compus psihoactiv din cannabis, aceste două substanțe nu provoacă efectul de „high”. Din acest motiv, ele sunt analizate de cercetători ca potențiali candidați pentru tratamente medicale care ar putea fi folosite pe termen lung.

Boala care afectează milioane de oameni

Afecțiunea analizată în studiu este boala hepatică steatotică asociată disfuncției metabolice, cunoscută anterior sub numele de „ficat gras”.

Boala este strâns legată de obezitate, rezistența la insulină și alimentația bogată în grăsimi. Specialiștii estimează că această afecțiune afectează aproximativ o treime din populația adultă la nivel mondial.

În multe cazuri, boala evoluează fără simptome evidente în fazele inițiale. Cu toate acestea, în timp, poate duce la inflamație hepatică, fibroză sau chiar la complicații severe ale ficatului.

În prezent, opțiunile de tratament sunt limitate. Există foarte puține medicamente aprobate pentru această afecțiune, iar medicii recomandă în principal schimbări ale stilului de viață, precum scăderea în greutate, alimentație echilibrată și activitate fizică regulată.

Cum acționează compușii din cannabis

Autorul principal al studiului, Joseph Tam, explică faptul că cercetarea a identificat un mecanism biologic nou prin care CBD și CBG pot îmbunătăți funcționarea ficatului.

Compușii stimulează producerea de fosfocreatină, o moleculă care stochează energie în celule. Aceasta funcționează ca o rezervă energetică pentru ficat și ajută organul să facă față mai bine stresului metabolic provocat de o dietă bogată în grăsimi.

În același timp, substanțele reactivează enzime numite catepsine, implicate în procesul de „curățare” a celulelor. Aceste enzime ajută la descompunerea grăsimilor și a substanțelor nocive acumulate în ficat.

Ca rezultat, ficatul poate elimina mai eficient lipidele periculoase, inclusiv trigliceridele și ceramidele, compuși care sunt asociați cu inflamația și deteriorarea celulelor hepatice.

CBG ar putea avea efecte chiar mai puternice

Deși ambele substanțe au arătat rezultate pozitive, cercetătorii au observat că CBG ar putea avea un efect chiar mai pronunțat în anumite aspecte ale metabolismului.

În cadrul experimentelor, acest compus a contribuit la reducerea grăsimii corporale totale și la scăderea nivelului de colesterol LDL, cunoscut și drept „colesterolul rău”.

De asemenea, CBG a îmbunătățit sensibilitatea la insulină, un factor important în prevenirea bolilor metabolice, inclusiv diabetul de tip 2.

Aceste efecte sugerează că substanța ar putea avea un rol important în tratamentul afecțiunilor asociate cu metabolismul și obezitatea.

Cercetătorii cer prudență

Chiar dacă rezultatele studiului sunt promițătoare, specialiștii subliniază că cercetarea a fost realizată în condiții experimentale controlate.

Pentru a confirma eficiența și siguranța acestor compuși ca tratament medical, sunt necesare studii clinice pe oameni.

Experții atrag atenția că interesul pentru utilizările medicale ale cannabisului a crescut considerabil în ultimii ani, însă dovezile solide există doar pentru un număr limitat de afecțiuni.

Din acest motiv, orice utilizare terapeutică a acestor substanțe trebuie făcută exclusiv sub supravegherea unui medic.

