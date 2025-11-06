Turismul intern a scăzut puternic și în „a patra lună de vară”. Județele-surpriză care rup trendul

Turismul intern înregistrează cele mai slabe cifre de după pandemie, și în luna septembrie continuând tendința de scădere remarcată încă de la începutul verii. Numărul de turiști a scăzut în județe cunoscute ca destinații turistice, în timp ce în top-ul creșterilor sunt adevărate surprize.

Institutul Național de Statistică (INS) a confirmat temerile, dar și analizele, specialiștilor din domeniul turismului, ultimele cifre arătând că și în septembrie, considerată „a patra lună de vară”, tendința a fost de scădere a numărului de turiști care au ales destinațiile din țara noastră.

Trendul descendent s-a manifestat încă de la începutul verii, în iunie 2025 fiind înregistrate cu 4,2% mai puține sosiri ale turiștilor decât în iunie 2024. În iulie scăderea a fost de 4,4%, în august - de 6,3%, iar în septembrie - de 7,5%, comparativ cu aceleași luni din 2024. Singura veste bună este că numărul de turiști străini sosiți în România a continuat să crească (+7,2% în iunie, +0,6% în iulie, +7,1% în august), septembrie fiind luna cu cele mai bune rezultate: cu 11,2% mai mulți turiști străini sosiți în România comparativ cu septembrie 2024, conform unei analize a Bibi Touroperator.

Scăderile s-au manifestat în a doua parte a anului, deși începutul lui 2025 părea promițător. Analiza pentru primele nouă luni din 2025 arată că sosirile turiștilor români în unitățile de cazare din țară au scăzut cu 3,3% comparativ cu anul trecut, scădere fiind și în privința înnoptărilor (-2%).

„Politicile de austeritate nu fac decât să adâncească declinul”

Românii pleacă mai rar în vacanță în țară și pentru perioade mai scurte, iar acest comportament duce la probleme reale în sectorul turismului. Cum volumul serviciilor prestate a scăzut, a fost nevoie de măsuri: au început să se opereze concedieri, se cheltuiesc sume mai mici pentru promovare, s-au sistat sau amânat investiții deja anunțate.

Deși pentru perioada ianuarie – septembrie 2025 datele arată creșteri în privința numărului de turiști străini veniți la noi în țară (de +5,8% la sosiri și de +5,1% la înnoptări), numărul acestora este în continuare mult prea mic pentru a compensa scăderea numărului de turiști români.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 01.01.-30.09.2025, au însumat aproape 11 milioane persoane, în scădere cu 1,8% faţă de perioada similară din 2024. Din numărul total de sosiri, cele ale turiştilor români reprezintă 82,2%, conform datelor INS. Durata medie a şederii în luna septembrie 2025 a fost de 2,2 zile la turiştii români și de 2,0 zile la turiştii străini, în timp ce indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică a fost de 30,2% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 1,6 puncte procentuale faţă de luna septembrie 2024.

„Avertizăm de mai mult timp că turismul intern pierde teren și că, în absența unor măsuri de sprijin concrete, situația se va deteriora și mai mult. Politicile actuale de austeritate aplicate în sectorul turistic nu fac decât să adâncească declinul unei industrii esențiale pentru economia națională. Nu este vorba despre a cere milă sau subvenții, ci despre recunoașterea importanței strategice a turismului și nevoia de a crea un cadru predictibil și sustenabil pentru operatorii din domeniu”, a declarat Adrian Voican, vicepreședinte Asociației Naționale a Agențiilor de Turism și owner BIBI Touroperator.

Reducerea valorii voucherelor de vacanță – considerate motorul turismului intern în ultimii ani - a avut cel mai puternic impact în scăderile care se înregistrează. Valoarea totală a acestor beneficii a scăzut cu 70% în primele nouă luni din 2025 comparativ cu ianuarie-septembrie 2024, în septembrie observându-se cel mai mare impact, respectiv o scădere cu 85% a voucherelor emise față de septembrie 2024.

Operatorii din turism se tem că fără măsuri de sprijin și fără o strategie clară pentru promovarea turismului românesc există riscul ca și sezonul 2026 să urmeze același trend descendent, cu efecte dezastruoase pentru industrie.

Top-ul județelor care au înregistrat creșteri versus județele cu cele mai mari scăderi

O analiză a Bibi Touroperator realizată pentru perioada iunie-septembrie 2025, în care au fost cuprinse principalele 33 de județe din punct de vedere turistic, arată scăderi considerabile în câteva județe cu potențial turistic mare.

Cea mai mare scădere a fost în Suceava (-38,27%), unde au ajuns, în sezonul estival 2025, doar 133.493 de turiști, comparativ cu peste 210.000 în anul anterior. Un alt județ cu o apariție surprinzătoare în top-ul scăderilor este Argeș (-34,39%), cu 86.298 turiști sosiți în perioada iunie-septembrie 2025, comparativ cu peste 130.000 în iunie-septembrie 2025. Și Harghita înregistrează scăderi (-21,05%), dar și Satu Mare (-21,70%) și Neamț (-21,54%). Tot pe lista județelor afectate de scăderea numărului de turiști se regăsește Prahova, un județ cu potențial turistic deosebit indiferent de sezon. Aici au ajuns, în iunie-septembrie 2025, 177.817 turiști, comparativ cu 221.179 în perioada similară a anului trecut. O scădere cu 14,75% a înregistrat și Brașov, de asemenea o zonă cu un potențial turistic uriaș.

Județele cu cele mai mari creșteri sunt o surpriză. Oltul este pe primul loc, cu 45,96%, numărul de turiști în cele patru luni fiind 17.371 (față de 11.902 în iunie-septembrie 2024). Dintre cele 33 județe analizate, Olt este județul cu cei mai puțini turiști care s-au prezentat în spațiile de cazare, nefiind o destinație de vacanță, dar având importante obiective industriale. Tot o creștere importantă a înregistrat Vrancea (+39,98%), numărul de turiști cazați în perioada iunie-septembrie ajungând la aproape 30.000 (de la 21.253 anul trecut), urmat de Hunedoara (+15,93%), Galați (+14,76%) și Buzău (+9,24%). Și Constanța a înregistrat creștere, chiar dacă timidă, de doar 4,14%, numărul de turiști care au ajuns pe litoral în cele patru luni ajungând la aproape 1.570.000 (față de 1.507.000 în sezonul estival 2024).

Industria ospitalității semnalează că este nevoie de adoptarea unor măsuri clare care să susțină relansarea turismului intern și să asigure stabilitate mediului de afaceri, altfel potențialul de dezvoltare pe care îl reprezintă zonele montane, zonele balneare și cele rurale nu va putea fi exploatat.