Viceprim-ministrul moldovean pentru Reintegrare, discuții cu Oana Țoiu despre soluționarea conflictului transnistrean

Viceprim-ministrul moldovean pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere la București cu ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, discuțiile vizând evoluțiile procesului de reglementare a conflictului transnistrean și cooperarea dintre cele două state.

Cei doi oficiali au discutat despre situația din regiunea separatistă transnitreană, subliniind că este necesară menținerea ,,unei abordări coordonate la nivel regional și internațional pentru avansarea procesului de reglementare pașnică, în conformitate cu principiile suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”.

,,Un subiect distinct al discuțiilor a vizat domeniul educației, fiind subliniată importanța sprijinului oferit de România pentru dezvoltarea sistemului educațional din Republica Moldova, inclusiv pentru instituțiile de învățământ din regiunea transnistreană care contribuie la menținerea și promovarea identității lingvistice și culturale românești în perimetrul necontrolat”, se arată într-un comunicat de presă al Biroul Politici de Reintegrare, structură din cadrul Guvernului moldovean.

În cadrul întrevederii, viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a exprimat ,,aprecierea pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova, inclusiv în promovarea parcursului european, consolidarea rezilienței instituționale și susținerea proiectelor de dezvoltare.La finalul întrevederii, părțile au reiterat disponibilitatea de a continua dialogul și cooperarea în vederea aprofundării relațiilor bilaterale și identificării unor soluții durabile pentru reglementarea conflictului transnistrean”.

Alte întrevederi în Capitala României

Tot la București, oficialul moldovean a avut întrevederi cu secretarul de stat pentru afaceri strategice și globale din cadrul Ministerului român al Afacerilor Externe, Ana Tinca, precum și cu consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca.

Iar discuțiile au vizat pe lângă soluționarea conflictului transnistrean și ,,contextul regional de securitate, precum și coordonarea eforturilor în sprijinul stabilității și rezilienței Republicii Moldova.

Viceprim-ministrul a exprimat aprecierea pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova, inclusiv în procesul de integrare europeană, consolidarea instituțiilor statului și implementarea proiectelor de dezvoltare cu impact direct asupra cetățenilor”.

Vizita la București a viceprim-ministrului moldovean pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, are loc în perioada 9–10 martie.