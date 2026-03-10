Ce se știe despre prima întâlnire dintre Melania și Donald Trump. Noile documente FBI și rolul lui Jeffrey Epstein

Documente FBI recent declasificate au reaprins controversele privind începutul relației dintre Donald și Melania Trump. Potrivit unei foste asistente a lui Jeffrey Epstein, finanțistul ar fi fost cel care i-ar fi făcut cunoștință actualului președinte al SUA cu cea de-a treia soție.

În documente FBI recent scoase la lumină, o fostă asistentă a lui Jeffrey Epstein le-a declarat anchetatorilor federali că infractorul sexual decedat „i-a făcut cunoștință MELANIEI TRUMP cu DONALD TRUMP”, scrie Rador.

Femeia, al cărei nume nu este făcut public – fost model care a lucrat pentru Epstein între 2005 și 2006 – a făcut această afirmație în iulie 2019, cu doar trei zile înainte ca Epstein să fie arestat și pus sub acuzare pentru trafic sexual de minori și conspirație în vederea traficului de minori.

Declarația contrazice însă ceea ce Donald și Melania Trump au susținut în mod repetat despre prima lor întâlnire, inclusiv într-un interviu acordat în 2005 emisiunii Larry King Live!, de la CNN.

În timpul interviului, Larry King i-a întrebat pe cei doi dacă le-a făcut cineva cunoștință. Fostul model a răspuns: „Nu, eram amândoi la aceeași petrecere și așa ne-am întâlnit. El a venit la mine.”

Fostul președinte al SUA a adăugat că, la petrecere, cineva încerca să-i prezinte un supermodel celebru, dar el a întrebat în mod special despre femeia care avea să-i devină soție. „Am fost complet fascinat”, a recunoscut Donald Trump. „De fapt, trebuia să mă întâlnesc cu altcineva. Era un supermodel grozav așezat lângă Melania. Trebuia să mă întâlnesc cu acel supermodel și mi se spunea: «Uite, ea este cutare». Iar eu am zis: «Las-o pe ea. Cine este cea din stânga?» Și era Melania.”

Versiunea din 2016

În 2016, Melania Trump a oferit un alt detaliu despre întâlnirea celor doi. Într-un profil publicat de Harper’s Bazaar în 2016, ea a afirmat că l-a întâlnit pe Donald Trump la o petrecere organizată de Paolo Zampolli în timpul Săptămânii Modei de la Paris, în noiembrie 1998.

„Voia numărul meu de telefon, dar era însoțit de o altă femeie, așa că, evident, nu i l-am dat”, își amintea ea. „I-am spus: «Nu îți dau numărul meu. Dă-mi tu numărul tău și te voi suna eu». Voiam să văd ce fel de număr îmi va da – dacă era unul de afaceri, ce înseamnă asta? Eu nu fac afaceri cu tine.”

Donald Trump i-ar fi dat atunci toate numerele sale de telefon și i-a spus să-l sune. Întrebat dacă Jeffrey Epstein a participat la acea petrecere, Zampolli a răspuns categoric: „Nici vorbă!”.

Înainte de a muri, în 2019, Jeffrey Epstein le-ar fi spus mai multor persoane că el a fost cel care i-a făcut cunoștință lui Donald Trump cu cea de-a treia soție a sa, potrivit relatărilor publicate de The New York Times și alte publicații.

Pe de altă parte, Donald Trump a negat în repetate rânduri că ar fi avut o relație apropiată cu Epstein și a susținut că legăturile dintre ei s-au încheiat cu mult timp în urmă.

Într-un interviu acordat Fox News în aprilie 2025, Trump a reiterat că Epstein „nu a avut nimic de-a face” cu soția sa.

Acuzații din partea lui Hunter Biden

Subiectul primei întâlniri dintre Donald și Melania Trump a revenit în atenție după ce Hunter Biden a susținut, într-un interviu acordat emisiunii Channel 5 with Andrew Callaghan, că Epstein ar fi fost cel care i-a prezentat, citându-l pe biograful Michael Wolff.

Autorul a transmis aceeași informație publicației The Daily Beast, afirmând că Melania ar fi fost prezentată lui Trump de un „agent de modele” care avea legături atât cu Donald Trump, cât și cu Epstein.

Melania Trump l-a amenințat pe Hunter Biden cu un proces de un miliard de dolari pentru afirmațiile „false, denigratoare, defăimătoare și inflamatoare”. De asemenea, i-a cerut să își retragă declarațiile, susținând că acestea i-au provocat „pierderi financiare și prejudicii de imagine copleșitoare”.

Noile documente FBI conțin aceeași acuzație

Deși nici Donald, nici Melania Trump nu au comentat direct aceste afirmații, echipa Primei Doamne a întrerupt o conferință de presă pe 4 februarie, după ce un reporter a întrebat-o pe Melania despre apropiata lui Epstein, Ghislaine Maxwell.

„Există apeluri din partea victimelor lui Epstein pentru ca Ghislaine Maxwell să fie transferată într-o închisoare de maximă securitate. Ce ați vrea să se întâmple?”, a întrebat jurnalistul.

În acel moment, echipa Melaniei a semnalat că evenimentul se apropie de final.

„Suntem aici pentru a celebra lansarea și viața acestor două persoane incredibile”, a răspuns Melania, evitând întrebarea. „Haideți să le onorăm.”