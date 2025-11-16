De ce fug turiștii de litoralul românesc? Patronii recunosc: Costuri exagerate și lipsă de respect pentru vizitatori. Soluțiile propuse

Litoralul Mării Negre a înregistrat, anul acesta, scăderi de circa 40%, în contextul în care două paturi și o umbrelă sunt de 4 ori mai scumpe precum în Cipru, s-a discutat la o masă rotundă despre turismul românesc organizată la cel mai mare târg de turism din țară. S-au propus și soluții de scoatere a turismului din impas.

Cel mai mare târg de turism din România, care se desfășoară zilele acestea, la complexul Wonderland, din Cluj, a debutat, joi, cu masa rotundă – „Turismul Românesc, încotro?”. La discuția au participat proprietara agenției de turism Eximtur - Lucia Morariu, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) - Alin Burcea, antreprenorul Dragoș Anastasiu, președintele Consiliului Regional Sud Est al ANAT și fost secretar de stat în Ministerul Turismului - Cristian Bărhălescu, antreprenorul Darius Mârza.

Una dintre cele mai aprinse discuții s-au purtat în jurul turismului pe litoralul Mării Negre și percepției cu privire la hotelierii români.

Turismul pe litoral, în cădere liberă

„Tocmai am văzut că nu este constituțional să dai bucăți de plajă către autoritățile locale, astfel încât Ministerul Mediului trebuie să ia problema în mână și să se ocupe de aceste plaje, pentru că în Cipru, două paturi și o umbrelă costă 7 euro, plajele sunt administrate de autoritățile publice. 7 euro înseamnă 35 de lei, faceți vă rog o comparație cu cât costă două paturi și o umbrelă în medie la noi pe litoral”, a arătat Lucia Morariu, proprietara Eximtur.

Ea a subliniat că aceste diferențe se văd și în rezultate: Cipru, anul acesta, are o creștere de peste 30%. „La noi, la vânzări, la nivelul agențiilor de turism, litoralul românesc, dacă nu v-a spus nimeni până acum, estimează o scădere de 40% în sezonul 2025, dacă luăm tot sezonul pe tot litoralul. Cineva trebuie să spună adevărul. Că anumite hoteluri sunt pe creștere, acolo unde s-au făcut investiții și raportul calitate-preț a fost unul corect, este adevărat. Dar de la 35 de lei două paturi și o umbrelă la 150 de lei, mie mi se pare că din acest punct de vedere noi nu-i respectăm pe români. Și statul este cel care este obligat să asigure fiecărui român dreptul de a sta pe plajă, pe un pat, sub o umbrelă, la un tarif decent.”

Președintele ANAT, Alin Burcea, a criticat declarația ministrei Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, care a susținut că administratorii plajelor de pe litoral pot să-și plătească chiria pe o lună a plajei din încasările de pe o zi.

„Prețurile pe litoral, la închirierea plajelor sunt foarte mari. Nu are legătură cu realitatea nimic din ce a declarat ministra", a susținut Burcea. Întrebat de câte zile ar fi nevoie pentru a plăti această chirie, Burcea a susținut că „este greu de estimat. În orice caz, în Bulgaria, de exemplu, chiria e mai mică”.

Darius Mârza, proprietarul complexului turistic Wonderland din Cluj, a susținut că „dacă este un lucru sezonier, dependent de vreme și pe o perioadă scurtă, nu poți produce să-ți plătești taxele, salariile și tot ce ai, mentenanțele, este atâta de greu, de nu-și poate imagina nimeni." El a recomandat ca hotelierii de pe litoral să-și deschisă unități și la munte, pentru a-și putea păstra cei mai buni angajați.

Evaziune fiscală „la greu”

Președintele ANAT a atins punctul delicat al evaziunii fiscale în turism. „Cei care fac parte din guvern, cineva mi-a spus, că se crede despre cei din turism că suntem niște evazioniști, că luăm bani de la stat și că Horeca a fost pomană. La guvern se gândește că sunt niște hoți, niște evazioniști și cu mentalitatea asta într-un guvern, niciodată turismul din România sau din orice țară nu va crește.” Fostul consilier prezidențial Dragoș Anastasiu i-a dat dreptate președintelui ANAT: „Ai dreptate. Aceasta este percepția în guvern. Și e în mâna noastră să o schimbăm. Nu e în mâna nimănui”.

Fostul consilier prezidențial, care are afaceri și în domeniul turistic, Dragoș Anastasiu a completat: „Faptul că în turismul românesc, vă invit în Deltă, este evaziune fiscală la greu, cred că niciunul dintre noi nu poate să combată”.

„Eu combat chestia asta”, a intervenit președintele ANAT. „Pentru că hotelurile mari nu au cum să facă evaziune fiscală și niciodată un hotel de 1.000 de salariați nu e un hotel de două persoane.”

Anastasiu a susținut că niciodată nu trebuie să generalizăm: „Nu toți, dar într-o mare măsură, și în zona restaurantelor, și în zona hotelurilor, și nu numai în România, se practică evaziunea fiscală la greu. Faptul că se practică această evaziune fiscală se vede, se știe și așa mai departe.”

Fostul consilier prezidențial a dat un exemplu: „Apele Române au făcut un studiu pe toate barurile de pe plajă, să vedeți câte au autorizație pe 50 de metri și au construit 200 de metri pătrați.”

Soluțiile lui Anastasiu pentru turismul românesc. „Industria hotelieră e foarte profitabilă”

Anastasiu a remarcat faptul că în comparație cu acum 10 ani, litoralul românesc „stă mult mai bine, dar în comparație cu Grecia stăm mult mai prost. Dar ce vreau să spun este că ar trebui să schimbăm puțin perspectiva cu ce putem să facem noi, ce stă în puterea noastră a industriei. Și puteți să faceți dumneavoastră.”

Sunt două chestiuni, a spus el:

„Prima este să avem o voce unită și puternică care să știe să facă ceea ce se cheamă lobby. Pentru că fiind și pe partea cealaltă o bucată de vreme, am văzut că nu se face bine acest lucru. Deci vin o grămadă de entități care spun diverse lucruri, ba contradictorii, ba în același sens, și decidentul stă, se uită și nu prea știe pe cine să creadă. Deci noi nu avem o voce unită și puternică care să pună pe masă evidențe. Discutam cu doamna ministru Buzoianu despre plaje și încercam să-i explic temele de pe plaja din România și a zis, „dom'le, vreau să văd și eu un studiu făcut de industrie, de la Năvodari până la Mangalia, pentru că problemele sunt diferite pe fiecare zonă în parte, nu sunt aceleași.”

„Să privească fiecare turist ca pe cea mai dragă ființă de pe pământ, nu ca pe un burete de stors”

Al doilea element ține de comportamentul industriei către turist și zona de investiții pentru a crea experiențe.

„Ne plângem de 30 de ani, că avem sezon de două luni, dar nu suntem în stare să facem piscine acoperite, nu suntem în stare să facem herghelii, nu suntem în stare să facem terenuri de sport ca să facem cantonamente, nu suntem în stare sa facem săli de conferințe etc. Dacă te uiți la cifre, industria hotelieră este super profitabilă.”

Președintele ANAT a precizat că la nivel național, gradul de ocupare al hotelurilor este de 34%. „Nu știu ce e așa profitabil”, a replicat el.

„Păi uite-te la cifre. Și eu spun de cifrele oficiale, nu de cele nefiscalizate. Atenție! Pentru că asta este altă treabă pe care putem să o facem”, a spus Anastasiu.

Antreprenorul a mai explicat că trebuie lucrat la mindset-ul personalului. „Să privească fiecare turist ca pe cea mai dragă ființă de pe pământ, nu ca pe un burete de stors. În momentul de față, și eu vorbesc cu colegii mei din hotelărie, cu ai mei personal, și le zic, „aveți două variante să vă priviți clienții: 1. ca pe un burete să ne luăm bacșișul și eventual un bonus, sau 2. - ca pe mama, pe care n-am mai văzut-o de cinci ani. Și când vine, așa o vedem, așа o privim, așa o îmbrățișăm și așa mai departe. Și asta este la noi în mână. Nu e în mâna statului român.”