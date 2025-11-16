search
Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

De ce fug turiștii de litoralul românesc? Patronii recunosc: Costuri exagerate și lipsă de respect pentru vizitatori. Soluțiile propuse

0
0
Publicat:

Litoralul Mării Negre a înregistrat, anul acesta, scăderi de circa 40%, în contextul în care două paturi și o umbrelă sunt de 4 ori mai scumpe precum în Cipru, s-a discutat la o masă rotundă despre turismul românesc organizată la cel mai mare târg de turism din țară. S-au propus și soluții de scoatere a turismului din impas. 

Masa rotundă la „Cel mai mare târg de turism din România”. FOTO: Remus Florescu
Masa rotundă la „Cel mai mare târg de turism din România”. FOTO: Remus Florescu

Cel mai mare târg de turism din România, care se desfășoară zilele acestea, la complexul Wonderland, din Cluj, a debutat, joi, cu masa rotundă – „Turismul Românesc, încotro?”. La discuția au participat proprietara agenției de turism Eximtur - Lucia Morariu, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) - Alin Burcea, antreprenorul Dragoș Anastasiu, președintele Consiliului Regional Sud Est al ANAT și fost secretar de stat în Ministerul Turismului - Cristian Bărhălescu, antreprenorul Darius Mârza.

Una dintre cele mai aprinse discuții s-au purtat în jurul turismului pe litoralul Mării Negre și percepției cu privire la hotelierii români.

Turismul pe litoral, în cădere liberă

„Tocmai am văzut că nu este constituțional să dai bucăți de plajă către autoritățile locale, astfel încât Ministerul Mediului trebuie să ia problema în mână și să se ocupe de aceste plaje, pentru că în Cipru, două paturi și o umbrelă costă 7 euro, plajele sunt administrate de autoritățile publice. 7 euro înseamnă 35 de lei, faceți vă rog o comparație cu cât costă două paturi și o umbrelă în medie la noi pe litoral”, a arătat Lucia Morariu, proprietara Eximtur.

Ea a subliniat că aceste diferențe se văd și în rezultate: Cipru, anul acesta, are o creștere de peste 30%. „La noi, la vânzări, la nivelul agențiilor de turism, litoralul românesc, dacă nu v-a spus nimeni până acum, estimează o scădere de 40% în sezonul 2025, dacă luăm tot sezonul pe tot litoralul. Cineva trebuie să spună adevărul. Că anumite hoteluri sunt pe creștere, acolo unde s-au făcut investiții și raportul calitate-preț a fost unul corect, este adevărat. Dar de la 35 de lei două paturi și o umbrelă la 150 de lei, mie mi se pare că din acest punct de vedere noi nu-i respectăm pe români. Și statul este cel care este obligat să asigure fiecărui român dreptul de a sta pe plajă, pe un pat, sub o umbrelă, la un tarif decent.”

Președintele ANAT, Alin Burcea, a criticat declarația ministrei Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, care a susținut că administratorii plajelor de pe litoral pot să-și plătească chiria pe o lună a plajei din încasările de pe o zi.

„Prețurile pe litoral, la închirierea plajelor sunt foarte mari. Nu are legătură cu realitatea nimic din ce a declarat ministra", a susținut Burcea. Întrebat de câte zile ar fi nevoie pentru a plăti această chirie, Burcea a susținut că „este greu de estimat. În orice caz, în Bulgaria, de exemplu, chiria e mai mică”.

Darius Mârza, proprietarul complexului turistic Wonderland din Cluj, a susținut că „dacă este un lucru sezonier, dependent de vreme și pe o perioadă scurtă, nu poți produce să-ți plătești taxele, salariile și tot ce ai, mentenanțele, este atâta de greu, de nu-și poate imagina nimeni." El a recomandat ca hotelierii de pe litoral să-și deschisă unități și la munte, pentru a-și putea păstra cei mai buni angajați.

Evaziune fiscală „la greu”

Președintele ANAT a atins punctul delicat al evaziunii fiscale în turism. „Cei care fac parte din guvern, cineva mi-a spus, că se crede despre cei din turism că suntem niște evazioniști, că luăm bani de la stat și că Horeca a fost pomană. La guvern se gândește că sunt niște hoți, niște evazioniști și cu mentalitatea asta într-un guvern, niciodată turismul din România sau din orice țară nu va crește.” Fostul consilier prezidențial Dragoș Anastasiu i-a dat dreptate președintelui ANAT: „Ai dreptate. Aceasta este percepția în guvern. Și e în mâna noastră să o schimbăm. Nu e în mâna nimănui”.

Citește și: Îndoieli privind voucherele de vacanță. ANT: „Nu toți oamenii au bani să pună cei 800 de lei”

Fostul consilier prezidențial, care are afaceri și în domeniul turistic, Dragoș Anastasiu a completat: „Faptul că în turismul românesc, vă invit în Deltă, este evaziune fiscală la greu, cred că niciunul dintre noi nu poate să combată”.

„Eu combat chestia asta”, a intervenit președintele ANAT. „Pentru că hotelurile mari nu au cum să facă evaziune fiscală și niciodată un hotel de 1.000 de salariați nu e un hotel de două persoane.”

Anastasiu a susținut că niciodată nu trebuie să generalizăm: „Nu toți, dar într-o mare măsură, și în zona restaurantelor, și în zona hotelurilor, și nu numai în România, se practică evaziunea fiscală la greu. Faptul că se practică această evaziune fiscală se vede, se știe și așa mai departe.”

Fostul consilier prezidențial a dat un exemplu: „Apele Române au făcut un studiu pe toate barurile de pe plajă, să vedeți câte au autorizație pe 50 de metri și au construit 200 de metri pătrați.”

Soluțiile lui Anastasiu pentru turismul românesc. „Industria hotelieră e foarte profitabilă”

Anastasiu a remarcat faptul că în comparație cu acum 10 ani, litoralul românesc „stă mult mai bine, dar în comparație cu Grecia stăm mult mai prost. Dar ce vreau să spun este că ar trebui să schimbăm puțin perspectiva cu ce putem să facem noi, ce stă în puterea noastră a industriei. Și puteți să faceți dumneavoastră.”

Sunt două chestiuni, a spus el:

„Prima este să avem o voce unită și puternică care să știe să facă ceea ce se cheamă lobby. Pentru că fiind și pe partea cealaltă o bucată de vreme, am văzut că nu se face bine acest lucru. Deci vin o grămadă de entități care spun diverse lucruri, ba contradictorii, ba în același sens, și decidentul stă, se uită și nu prea știe pe cine să creadă. Deci noi nu avem o voce unită și puternică care să pună pe masă evidențe. Discutam cu doamna ministru Buzoianu despre plaje și încercam să-i explic temele de pe plaja din România și a zis, „dom'le, vreau să văd și eu un studiu făcut de industrie, de la Năvodari până la Mangalia, pentru că problemele sunt diferite pe fiecare zonă în parte, nu sunt aceleași.”

Citește și: Turismul intern, în declin în iunie. Care sunt principalele cauze. „Spirala recesiunii ne va duce tot mai jos”

„Să privească fiecare turist ca pe cea mai dragă ființă de pe pământ, nu ca pe un burete de stors”

Al doilea element ține de comportamentul industriei către turist și zona de investiții pentru a crea experiențe.

„Ne plângem de 30 de ani, că avem sezon de două luni, dar nu suntem în stare să facem piscine acoperite, nu suntem în stare să facem herghelii, nu suntem în stare să facem terenuri de sport ca să facem cantonamente, nu suntem în stare sa facem săli de conferințe etc. Dacă te uiți la cifre, industria hotelieră este super profitabilă.”

Președintele ANAT a precizat că la nivel național, gradul de ocupare al hotelurilor este de 34%. „Nu știu ce e așa profitabil”, a replicat el.

„Păi uite-te la cifre. Și eu spun de cifrele oficiale, nu de cele nefiscalizate. Atenție! Pentru că asta este altă treabă pe care putem să o facem”, a spus Anastasiu.

Antreprenorul a mai explicat că trebuie lucrat la mindset-ul personalului. „Să privească fiecare turist ca pe cea mai dragă ființă de pe pământ, nu ca pe un burete de stors. În momentul de față, și eu vorbesc cu colegii mei din hotelărie, cu ai mei personal, și le zic, „aveți două variante să vă priviți clienții: 1. ca pe un burete să ne luăm bacșișul și eventual un bonus, sau 2. - ca pe mama, pe care n-am mai văzut-o de cinci ani. Și când vine, așa o vedem, așа o privim, așa o îmbrățișăm și așa mai departe. Și asta este la noi în mână. Nu e în mâna statului român.”

Călătorii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
stirileprotv.ro
image
Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
gandul.ro
image
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
mediafax.ro
image
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Programul complet stabilit de FIFA – când are loc tragerea la sorți și datele barajului
fanatik.ro
image
Veniturile amețitoare ale membrilor CSM. Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei
libertatea.ro
image
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Expert fiscal, despre controalele ANAF la nunţi şi botezuri: "Multă muncă, bani puțini. Asta e evaziune mică"
observatornews.ro
image
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă depășești termenul de acceptare a moștenirii. Explicații pe înțelesul tuturor
playtech.ro
image
România, batjocorită de fanii bosniaci! Protest scandalos la Zenica chiar în timpul meciului. Video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Totul s-a încheiat: România termină pe locul 3 în preliminarii! Posibilii adversari de la baraj + Când e tragerea la sorți
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
stiripesurse.ro
image
Cazul Sarei, fetița de 2 ani care a sfârșit în cabinetul stomatologic, ar putea schimba legea. Anunţul făcut de ministrul Sănătății
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
IMAGINI BOMBĂ cu Mariana Moculescu, la priveghiul lui Horia Moculescu. Uluitor cum și-a făcut apariția. Toți cei prezenți și-au dat coate când au văzut-o!
romaniatv.net
image
Se dau 200.000 de euro gratis dacă depui dosarul! Banii vin în 2026
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Destinul tragic al prințesei Ioana Cantacuzino și vila „23 August” din Călimănești. Castelul a ajuns o ruină istorică
actualitate.net
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”
click.ro
image
Numerologul Cristian Teran, previziuni în dragoste, bani și sănătate pentru anul 2026. Află ce te așteaptă în anul care vine
click.ro
image
Imagini din casa lui Horia Moculescu. Cum arată locuința compozitorului din centrul Capitalei, plină de amintiri și elemente păstrate de zeci de ani
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”

OK! Magazine

image
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă

Click! Pentru femei

image
Divorțul aproape că a distrus-o! Actrița Isla Fisher, în lacrimi în timp ce-și muta mobila în noua casă

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor