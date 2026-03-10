Criteriile de performanță pe care trebuie să le îndeplinească un director de la Apele Române. Diana Buzoianu: „Nu sunt o poveste frumoasă”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat introducerea criteriilor de performanță pentru directorii din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), subliniind că acestea sunt indicatori concreți, care să aducă mai multă responsabilitate și rezultate în activitatea instituției.

„Da, se poate și cu criterii de performanță la Apele Române! Am primit multe întrebări despre criteriile de performanță stabilite pentru acest an directorilor din Apele Române. Nu sunt o poveste frumoasă, generală. Sunt indicatori foarte clari de îndeplinit, cu ținte, procente și rezultate care ne așteptăm să fie livrate”, a transmis ministrul Diana Buzoianu, pe Facebook.

Potrivit acesteia, în 2023, conducerea ANAR de la acel moment a decis eliminarea criteriilor de performanță din fișele de post ale directorilor. Chiar și atunci existau doar patru sau cinci indicatori, însă aceștia au fost scoși complet.

„A trebuit să ajungă cineva la minister care să nu mai permită asta și o conducere nouă la ANAR care să dorească implementarea unor criterii realiste de performanță”, a mai precizat Buzoianu.

Indicatori măsurabili pentru activitatea directorilor

Printre criteriile introduse se numără capacitatea de coordonare și management. Un exemplu este raportul dintre actele de reglementare emise și cele desființate în instanță, care trebuie să fie de cel puțin 97%.

De asemenea, cel puțin 95% dintre documentele, avizele, autorizațiile sau răspunsurile instituției trebuie emise în termenele prevăzute de legislație.

Un alt obiectiv vizează eficientizarea activității de inspecție și control. Conform noilor reguli, numărul inspecțiilor realizate trebuie să acopere integral planul anual, iar fiecare inspector trebuie să efectueze minimum 20 de inspecții pe lună.

Criteriile includ și evaluarea capacității de realizare a investițiilor aflate în derulare la nivelul Administrațiilor Bazinale de Apă. Progresul fizic al lucrărilor trebuie să atingă 100% din graficul anual stabilit.

În plus, directorii vor fi evaluați și după indicatori de management financiar. Printre aceștia se numără execuția bugetară, care trebuie să fie de 100% față de bugetul aprobat, dar și ponderea veniturilor proprii, care trebuie să reprezinte cel puțin 75% din totalul bugetului executat.

14 criterii și aproximativ 30 de subcriterii

În total, sistemul de evaluare cuprinde 14 criterii de performanță și aproximativ 30 de subcriterii.

Ministrul Mediului a recunoscut că sistemul poate părea birocratic, însă consideră că este necesar pentru funcționarea eficientă a instituțiilor publice.

„În total 14 criterii de performanță urmărite cu aproximativ 30 de subcriterii care vor fi analizate. Da, poate pare birocrație. Dar dacă nu vom avea sisteme puse la punct, nu vom ieși din munca de pompieri de serviciu. Ne trebuie standarde clare pentru serviciile publice livrate de autorități.”, a concluzionat Diana Buzoianu.