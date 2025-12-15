Turismul în 2026: călătorii fără grabă, evadări personalizate și algoritmi care decid traseul

Datele de la cele mai importante grupuri hoteliere, agenții de turism și experți în prognoză de tendințe din lume sugerează că 2026 va fi anul evadărilor liniștite, al itinerariilor modelate de algoritmi, al retragerilor ultra-personalizate și al revenirii la călătorii mai lente și mai intenționate.

Experții în calcule, comportamentaliștii și agențiile de turism și-au compilat datele în ultimele luni pentru a evalua încotro cred ei că se îndreaptă industria turismului. De la „coolcations” – o tendință care a apărut acum câțiva ani și a devenit unul dintre cuvintele anului în Dicționarul Collins – până la „flashpacking”, un termen folosit pentru a desemna drumețiile de lux, tendințele anuale de călătorie tind să vină cu un cuvânt ciudat, de tip „portmanteau”, și reflectă aproape întotdeauna modul în care trăim – sau cum vrem să trăim.

BBC a analizat cele mai bune predicții de călătorie ale anului, inclusiv cuvinte inventate. Acestea sunt principalele tendințe la orizont pentru 2026.

1. Tăcere peste tot

O tendință este menită să domine anul viitor: „liniștea”. Numită și Hushpitality, această mișcare se concentrează pe confort, liniște și găsirea unei modalități de a scăpa de stresul tot mai mare al vieții moderne. Având în vedere că avem o cultură digitală mereu activă, care se ciocnește cu o serie nesfârșită de evenimente globale care ne afectează în timp real, nu este surprinzător faptul că mulți dintre noi căutăm să ne deconectăm.

„Când am lansat Unplugged în 2020, detoxifierea digitală și viața analogică erau practic nemaiauzite”, spune Hector Hughes, cofondator al Unplugged. „Acum, peste jumătate dintre oaspeții noștri menționează epuizarea și oboseala ecranelor drept principala motivație pentru rezervări”, spune el.

2. Inteligența artificială în locul administratorului

Fără îndoială, vom vedea mai multă inteligență artificială integrată în călătorii în 2026. Conform cercetărilor Amadeus, un număr tot mai mare de călători utilizează deja inteligența artificială generativă pentru planificare și rezervări. Odată cu integrarea unor jucători importanți precum Expedia și Booking.com de instrumente precum ChatGPT, devine mai ușor ca niciodată pentru roboți să vă planifice vacanța. Adăugați traducerea în timp real și check-in-urile digitale mobile, iar tehnologia elimină în liniște o mare parte din administrarea care definea o călătorie.

Însă ascensiunea inteligenței artificiale vine cu complicații. Experții în sustenabilitate avertizează că recomandările algoritmice pot alimenta turismul excesiv, direcționând călătorii către aceleași destinații. De asemenea, aceasta se află în spatele unui număr tot mai mare de escrocherii în domeniul călătoriilor, așa că merită să folosim aceste instrumente cu grijă.

Specialista în tendințe culturale, Jasmine Bina, CEO al Concept Bureau, spune că inteligența artificială schimbă modul în care ne exprimăm dorințele, dar nu și motivul pentru care călătorim. „Poate că vrei să călătorești la o stațiune pentru a te vindeca de epuizare, dar acum, în loc să cauți pur și simplu stațiuni pe TikTok, vei folosi ChatGPT pentru a-ți da seama mai întâi ce tip specific de epuizare ai, la ce ritualuri sau stimuli senzoriali reacționezi și care destinație reflectă cel mai bine starea ta internă”, spune ea.

3. Încrederea este mai importantă decât alegerea

Numiți-o oboseală decizională, lene sau entuziasmul de a lăsa pe altcineva să dicteze: există o creștere clară a experiențelor de călătorie în care oaspetele nu trebuie să ia nicio decizie.

În Insulele Feroe, prin intermediul noii inițiative privind mașinile cu navigare autonomă, alegerea este eliminată în numele sustenabilității ; în timp ce în alte părți ale lumii, aceasta este folosită pentru a crea vacanțe cu adevărat odihnitoare și relaxante. În Mendoza, Argentina, Winemaker's House & Spa Suites, proprietatea Susanei Balboa, a lansat o opțiune de călătorie misterioasă, concepută pentru a elimina stresul rezervărilor și a crea surprize atent selecționate pentru oaspeți; în timp ce în industria croazierelor, croazierele misterioase - în care pasagerii se îmbarcă fără a cunoaște itinerariul - devin din ce în ce mai populare.

Un raport de tendințe al firmei de PR Lemongrass, specializată în turism , notează că aceste tipuri de escapade atent selecționate reflectă oboseala decizională tot mai mare și supraîncărcarea cognitivă cauzată de luarea constantă a micro-deciziilor, atât acasă, cât și în străinătate.

4. Drumuri cu mașina

Conform Raportului Hilton privind tendințele din 2026, anul viitor ne vom bucura de călătoriile cu mașina. Acesta menționează că hashtagul #RoadTrip a acumulat peste 5,9 milioane de etichete la nivel global, pe măsură ce călătorii redescoperă atracția drumurilor deschise.

Însă, în timp ce specialistul în vacanțe cu mașina, Hunter Moss, reimaginează călătoria clasică cu mașina ca pe o experiență de lux – combinând restaurante cu stele Michelin cu opriri atent selecționate pentru stilul de viață – mulți călători aleg să conducă dintr-un motiv cu totul diferit: costul. Conform cercetărilor Hilton, 60% dintre britanici spun că vor conduce până la o destinație pentru a economisi bani.

Milena Nikolova, directoarea departamentului de comportament la BehaviorSMART , o companie specializată în înțelegerea modului și a motivelor pentru care călătorim, consideră că boom-ul călătoriilor rutiere are o aromă distinct americană. „Natura relației om-mașină în America de Nord și Europa este foarte diferită”, spune ea, „dându-le o atitudine diferită față de condusul în scop recreativ”.

5. Ultra personalizat în loc de o soluție universală

Au apus vremurile în care rezervai aceeași călătorie ca toți ceilalți: industria turismului se îndreaptă spre hiperindividualitate la scară largă. În ultimii ani, au apărut tururi specializate pentru a servi etape și situații specifice ale vieții, de la divorț la retrageri pentru căsătorie și chiar excursii de nișă, cum ar fi vacanțele pentru sporturi și tururile pentru pasionații de insecte.

Pentru Bina, această schimbare reflectă modul în care percepem acum timpul. „Viața a devenit un sul infinit, cu mai puține ritualuri și rituri de trecere”, spune ea. „Lucruri precum tururile dedicate divorțului și retragerile pentru căsătorie au ca scop crearea unui interval sacru de timp centrat pe o emoție intensă. Acestea sunt noile noastre praguri. Oamenii vor să treacă prin ele și să iasă schimbați de cealaltă parte. Aceasta este o oportunitate uriașă pentru industria turismului de a oferi sens și experiență la un nivel complet diferit.”

6. Sisteme independente de rețea prin intermediul unei soluții testate

„Tot mai mulți dintre călătorii noștri, în special brigada anti-Instagram, se îndepărtează de locurile supraaglomerate care rareori se ridică la înălțimea imaginii lor online suprafiltrate și ordonate”, spune Nick Pulley, fondatorul tour-operatorului Selective Asia. Rezultatul este că destinațiile în afara grilei sunt în creștere, interesul crescând în locuri precum Toledo în Spania, Brandenburg în Germania și, pentru cei mai aventuroși, Irak. În Regatul Unit, tendința este de a-i îndepărta pe oameni de zonele turistice de top, cum ar fi Cotswolds și Cornwall, către zone mai puțin vizitate, cum ar fi Northumberland, Țara Galilor și Somerset, potrivit unui raport al Lemongrass.

Studiul de tendințe al Hilton identifică, de asemenea, o creștere a călătoriilor motivate de curiozitate, menționând că britanicii, în special, caută dezvoltare personală și explorare, chiar și în detrimentul muncii. Există o poftă tot mai mare de aventură, fie că este vorba de căutarea unor pensiuni autentice în Nepal, vizitarea unor zone mai puțin cunoscute din Italia sau pur și simplu orice regiune subturizată, cu un simț puternic al locului.

Pentru Nikolova, această schimbare reflectă modul în care experiențele funcționează acum ca o formă de monedă socială. „Astăzi, cu rețelele sociale, experiențele sunt mult mai tangibile și pot servi drept dovadă a statutului pentru o perioadă lungă de timp și cu un public mai larg”, spune ea. „O parte din statut vine și din faptul că turismul de aventură este perceput ca fiind tipic pentru persoanele cu cariere mai bogate în domeniul călătoriilor și pentru persoanele care au depășit experiențele tipice și de masă.”

7. Cultura în locul hedonismului

Alimentate parțial de „#BookTok”, călătoriile literare sunt menite să continue să crească în 2026, alături de trendul său soră: „ set-jetting” (călătorii inspirate de televiziune și film). Hoteluri din întreaga lume, chiar și în destinații mai cunoscute pentru viața lor de noapte, se alătură acțiunii. De la Ibiza la Madrid, oaspeții hotelurilor se pot aștepta la orice, de la cărți rare și retrageri pentru lectură până la biblioteci la piscină și sejururi tematice.