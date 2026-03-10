Sfârșit tragic pentru un român care lucra în Germania: I s-a făcut rău în curtea unei fabrici, în timp ce încărca marfă

Un șofer român din Pitești a murit în timp ce se afla la încărcat în curtea unei fabrici Audi din orașul german Ingolstadt. Acesta avea 57 de ani.

Potrivit Argeș Press, Nicolae Dumitrescu, era angajat al firmei de transport Titanic Grup.

Se afla în interiorul fabricii, iar camionul său era poziționat la rampă pentru încărcare. La un moment dat, bărbatul a început să se simtă rău și a acuzat dureri puternice în piept. Angajații fabricii au chemat imediat ambulanța, care l-a preluat și l-a transportat spre cel mai apropiat spital.

Din nefericire, bărbatul a murit pe drum. Camionul a rămas în parcarea fabricii, acolo unde cursa șoferului român s-a încheiat dramatic.

Nicolae era divorțat și avea o fiică de 20 de ani.

„Acest om a ajutat foarte multe persoane și a făcut-o din tot sufletul. Nu s-a certat cu nimeni, nu a jignit pe nimeni. A fost o persoană cu foarte mult bun-simț. Pentru mine a fost omul cu cel mai mare caracter. Dumnezeu să-l odihnească”, a scris un coleg de-al său pe grupul de comunicare al șoferilor.