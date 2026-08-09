 Misterul plajei din Grecia unde marea face bule ca șampania, iar turiștii înoată printre ele. Care este explicația fenomenului | adevarul.ro
search
Luni, 10 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Misterul plajei din Grecia unde marea face bule ca șampania, iar turiștii înoată printre ele. Care este explicația fenomenului

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O plajă populară din Grecia oferă turiștilor o experiență neobișnuită: apa pare că fierbe în anumite zone, iar cei care intră în mare pot înota printre mii de bule. Fenomenul are însă o explicație geologică și este legat de activitatea vulcanică din regiune.

Este vorba despre Paradise Beach, cunoscută de turiști și sub numele de „Bubble Beach”, aflată pe insula Kos, în zona golfului Kefalos, la aproximativ 35 de kilometri de orașul Kos.

Insula unde marea face bule FOTO: FB/Enjoy Greece
Insula unde marea face bule FOTO: FB/Enjoy Greece

La câțiva metri de țărm, gazele vulcanice ies din fundul mării și formează continuu bule în apă. Fenomenul creează senzația unui „jacuzzi natural” și a transformat această zonă într-una dintre atracțiile neobișnuite ale insulei.

Plaja din Grecia unde marea „fierbe” Foto: Tripadvisor
Plaja din Grecia unde marea „fierbe” Foto: Tripadvisor

De unde apar bulele

Fenomenul este provocat în principal de dioxidul de carbon și alte gaze vulcanice care sunt eliberate din subsol și ajung prin fundul mării la suprafață.

Kos este o insulă cu origine vulcanică și face parte din Arcul Vulcanic Egeean, un lanț de centre vulcanice din Marea Egee. Activitatea geotermală a insulei este legată și de vulcanul de pe insula Nisyros, aflată în apropiere.

Deși apa din zona bulelor nu este fierbinte, în anumite puncte fundul mării poate fi ușor cald la atingere. Spre deosebire de alte zone geotermale, gazele eliberate aici nu produc un miros sesizabil.

Locul în care apar bulele este de obicei indicat printr-o geamandură sau printr-un obiect gonflabil amplasat în apă, astfel încât turiștii să îl poată identifica ușor.

O plajă populară printre familii

Paradise Beach este apreciată nu doar pentru fenomenul geologic, ci și pentru condițiile oferite turiștilor. Plaja are nisip fin, auriu, iar apa este limpede, turcoaz și rămâne puțin adâncă pe o distanță considerabilă de țărm.

Insula unde marea face bule FOTO: FB/Enjoy Greece
Insula unde marea face bule FOTO: FB/Enjoy Greece

Zona este amenajată cu șezlonguri și umbrele, iar turiștii au la dispoziție baruri și restaurante. Sunt disponibile și numeroase activități nautice, printre care plimbări cu skijetul și hidrobicicleta, parasailing.

Originea vulcanică a insulei face ca astfel de fenomene să fie întâlnite în mai multe zone din Kos. Ultima erupție majoră și explozivă a insulei a avut loc în urmă cu aproximativ 160.000 de ani, însă activitatea geotermală continuă să fie prezentă prin izvoare termale și zone în care gazele ajung la suprafață.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce arată analiza preliminară a epavei
digi24.ro
image
Cinci state dețin 43,2% din apa dulce regenerabilă a lumii. Ce cantitate are, de fapt, România
stirileprotv.ro
image
Alertă în Republica Moldova după ce o dronă s-a prăbușit în țara vecină. Primele imagini de la fața locului
gandul.ro
image
O parte din cabluri au cedat. Momentele tensionate din timpul scufundării barjelor care au salvat Reactorul 2 de la Cernavodă
mediafax.ro
image
Tenismena română s-a căsătorit în mare secret. Cine este alesul inimii
fanatik.ro
image
Seceta afectează și alte ape din Europa, nu doar Dunărea: Tibrul a ajuns la un minim istoric pentru ultimii 15 ani
libertatea.ro
image
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident în armata Rusiei
digi24.ro
image
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
image
Poza face înconjurul lumii: singura fotografie cu Leo Messi la înmormântarea tatălui său!
digisport.ro
image
Orașul-burete din Germania. Soluția ingenioasă împotriva inundațiilor și caniculei
click.ro
image
Primele imagini cu tinerii care au atacat cu topoare și pietre o ambulanță. Au fost ridicați de mascați și reținuți
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
O echipă Observator a intrat în baza "vânătorilor" de drone. Cum arată misiunile piloţilor de F-16
observatornews.ro
image
Marco Verratti, dezbrăcat de o dansatoare într-un club exclusivist din Mykonos. Campionul italian a cedat complet în fața ispitei!
cancan.ro
image
Care pensionari au dreptul la pensie suplimentară? Trebuie depusă cerere să o primești? Despre ce sume vorbim?
newsweek.ro
image
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
prosport.ro
image
Cum îți faci bagajul fără să plătești taxe suplimentare la avion. Trucurile folosite de călătorii experimentați
playtech.ro
image
Marius Mitran, despre Odiseea Universității Craiova: „Noduri, semne și ratări”
fanatik.ro
image
Marea Britanie ar putea plăti cu armele nucleare intrarea în piața unică UE. Propunerea depusă pe masa noului premier: „Nu e doar o afacere egoistă”
ziare.com
image
Au apărut imaginile: Darius Olaru, gol de autor în Belgia! Comentatorii: "Nu se poate așa ceva"
digisport.ro
image
Ingredientul neobișnuit care trebuie adăugat în smoothie-uri. Este gustos și plin de proteine
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu wow! Cum arată locuința de vis în care stă Ilinca Vandici la Monaco în timpul vacanței. Luxul e în starea lui pură. Totul arată ca în filme! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Românii care pot primi a 13-a pensie, dar și o pensie minimă de 600 de euro. Care sunt condițiile și cine beneficiază
mediaflux.ro
image
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
gsp.ro
image
Selly și Smaranda, filmați într-un moment mai puțin obișnuit. Clipul cu ei a depășit 2 milioane de vizualizări pe TikTok VIDEO
actualitate.net
image
VIDEO Un motociclist a oferit o adevărată lecție la Brașov. Ce a făcut un tânărul în mijlocul unei străzi inundate. Ploile au făcut ravagii în oraș
actualitate.net
image
Cum au fost surprinși giugiulindu-se Medana și Alin Oprea pe străzile din Sibiu. A sărutat-o în văzul lumii: „Ești regina inimii mele”
click.ro
image
Cum l-a surprins Dana Nălbaru pe Dragoș Bucur: „Îl bagă în copaci”
click.ro
image
Fost șef al Investigațiilor Criminale, dispărut de două zile! Poliția îl caută în Deva: „L-ați văzut?”
click.ro
Cleopatra VII Philopator, Profimedia (1) jpg
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere
okmagazine.ro
regele Felipe regina Letizia Sofia și Leonor profimedia 1115739353 jpg
Mezina Regelui și-a luat revanșa: pare c-a slăbit peste noapte. Criticată pentru kilogramele în plus, prințesa a revenit cu o apariție suplă
okmagazine.ro
Resturile avionului Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 (© Miklós Telegdi / Azopan CC BY-NC-ND 4.0)
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedetele s-au înghesuit la festival! Cabral și Andreea Ibacka, separat la Untold după divorț. Cu cine s-a distrat fiecare
image
Cum au fost surprinși giugiulindu-se Medana și Alin Oprea pe străzile din Sibiu. A sărutat-o în văzul lumii: „Ești regina inimii mele”

OK! Magazine

image
Mezina Regelui și-a luat revanșa: pare c-a slăbit peste noapte. Criticată pentru kilogramele în plus, prințesa a revenit cu o apariție suplă