O plajă populară din Grecia oferă turiștilor o experiență neobișnuită: apa pare că fierbe în anumite zone, iar cei care intră în mare pot înota printre mii de bule. Fenomenul are însă o explicație geologică și este legat de activitatea vulcanică din regiune.

Este vorba despre Paradise Beach, cunoscută de turiști și sub numele de „Bubble Beach”, aflată pe insula Kos, în zona golfului Kefalos, la aproximativ 35 de kilometri de orașul Kos.

La câțiva metri de țărm, gazele vulcanice ies din fundul mării și formează continuu bule în apă. Fenomenul creează senzația unui „jacuzzi natural” și a transformat această zonă într-una dintre atracțiile neobișnuite ale insulei.

De unde apar bulele

Fenomenul este provocat în principal de dioxidul de carbon și alte gaze vulcanice care sunt eliberate din subsol și ajung prin fundul mării la suprafață.

Kos este o insulă cu origine vulcanică și face parte din Arcul Vulcanic Egeean, un lanț de centre vulcanice din Marea Egee. Activitatea geotermală a insulei este legată și de vulcanul de pe insula Nisyros, aflată în apropiere.

Deși apa din zona bulelor nu este fierbinte, în anumite puncte fundul mării poate fi ușor cald la atingere. Spre deosebire de alte zone geotermale, gazele eliberate aici nu produc un miros sesizabil.

Locul în care apar bulele este de obicei indicat printr-o geamandură sau printr-un obiect gonflabil amplasat în apă, astfel încât turiștii să îl poată identifica ușor.

O plajă populară printre familii

Paradise Beach este apreciată nu doar pentru fenomenul geologic, ci și pentru condițiile oferite turiștilor. Plaja are nisip fin, auriu, iar apa este limpede, turcoaz și rămâne puțin adâncă pe o distanță considerabilă de țărm.

Zona este amenajată cu șezlonguri și umbrele, iar turiștii au la dispoziție baruri și restaurante. Sunt disponibile și numeroase activități nautice, printre care plimbări cu skijetul și hidrobicicleta, parasailing.

Originea vulcanică a insulei face ca astfel de fenomene să fie întâlnite în mai multe zone din Kos. Ultima erupție majoră și explozivă a insulei a avut loc în urmă cu aproximativ 160.000 de ani, însă activitatea geotermală continuă să fie prezentă prin izvoare termale și zone în care gazele ajung la suprafață.