Trei trasee spectaculoase din Europa pe care puțini turiști le cunosc. De la „Calea Zeilor” la „Munții Blestemați”

Pentru pasionații de peisaje spectaculoase, dar fără aglomerație și trasee pentru solicitante, există mai multe locații de vis. Sunt cărări și drumuri montane puțin cunoscute, dar care oferă o satisfacție aparte și totodată peisaje care-ți taie respirația.

Europa este un continent absolut fascinant și accesibil turiștilor români dornici de experiențe autentice. Și aici nu ne referim la zonele extrem de populare, foarte aglomerate, foarte scumpe și, de multe ori, supralicitate, ci la tărâmuri de vis, adevărate colțuri de paradis, puțin cunoscute, neinvadate de turiști și, mai ales, accesibile din punct de vedere financiar. Sunt trasee spectaculoase, pentru iubitorii de natură, care trec prin chei înguste, sate arhaice suspendate pe stânci, lacuri alpine și poteci de coastă care par desprinse din filme artistice sau din documentare excelent realizate. Trei dintre acestea sunt de neratat, mai ales că pentru explorarea lor nu ai nevoie de o avere, de programări, rezervări și nici nu trebuie să stai la coadă pentru a prinde loc.

„Calea Zeilor”, traseul de vis printr-o lume de legendă

Unul dintre cele mai frumoase și autentice trasee montane, accesibile inclusiv pentru familiile cu copii, este Sentiero degli Dei, adică, în traducere, „Drumul Zeilor”. Și, într-adevăr, este un traseu divin, care străbate fascinanta Coastă Amalfitană, pe partea de vest a Peninsulei Italice, cu peisaje de vis prin zone tradiționale și cu o vedere panoramică incredibilă asupra mării Tireniene. Este tot ce și-ar putea dori un pasionat de trasee montane lejere, panoramice, care nu necesită o pregătire fizică extraordinară și nici echipament special. În plus, este o zonă liniștită, în care poți medita și te poți bucura de peisaj în voie.

Practic, „Il Sentiero degli Dei” este un traseu de 8–9 km de pe Coasta Amalfitană, mergând pe cărări înguste și pitorești, la 630 de metri deasupra Mării Tireniene. Varianta clasică pornește din Bomerano (Agerola) și ajunge în Nocelle (Positano). Drumeția durează aproximativ 3–4 ore și este în mare parte în coborâre. Direcția recomandată este din Bomerano spre Nocelle. Astfel, vei merge pe o coborâre ușoară, având panorama mereu în fața ta. Poteca este din pământ și pietriș, cu suprafață denivelată, și include câteva porțiuni expuse, dar și o scară finală de aproximativ 1.500 de trepte.

Așa cum am spus, nu ai nevoie de echipament montan special, dar este obligatoriu să porți o ținută sport lejeră și pantofi sport. În plus, trebuie să aveți apă, gustări, cremă de protecție solară, pentru că acest traseu este complet expus și nu vă apără nimic de razele soarelui, precum și telefonul bine încărcat.

„În principiu este o cărare pe munte fără prea multe diferențe de nivel, cu priveliști absolut incredibile! Desigur că e totuși un traseu, deci trebuie să te îmbraci și să te încalți adecvat. Nu e nevoie de bocanci, dar neapărat de pantofi sport. Dacă suferi de rău de înălțime (ca mine!), să știi că e ok acest traseu și pentru tine. Cam tot timpul vei avea hău în stânga, dar poteca este mereu suficient de lată, mie nu mi-a fost teamă deloc. Cred că e destul de ușor și pentru copii, te las să te convingi după fotografii, dar am citit că nu ar fi recomandat copiilor sub 6 ani. (...) Dacă mergi pe timp de vară, ai grijă să ai apă suficientă la tine și ceva protecție împotriva soarelui, nu este umbră deloc pe traseu”, precizează bloggerii de călătorie de la designtotravel.ro.

Cel mai bun sezon pentru „Sentiero degli Dei” este din luna mai până în septembrie–octombrie. Se spune că însuși zeii greci au deschis acest drum pentru a-l salva pe Ulise de cântecul sirenelor. De pe traseu puteți admira atât Marea Tireniană, cât și Positano, Praiano și insula Capri. Puteți ajunge la traseu cu mașina sau cu autobuzul. Mașina poate fi lăsată într-o parcare din Bomerano.

Un traseu de vis prin sălbăticia Sloveniei

Un alt traseu foarte spectaculos și accesibil turiștilor români, amatori de peisaje memorabile și de imersiune în sânul naturii, este Defileul Vintgar din Slovenia. De altfel, Slovenia este o țară cu peisaje fabuloase, situată destul de aproape de țara noastră. Propriu-zis, Defileul Vintgar este un canion lung de aproximativ 1,6 kilometri, săpat de râul Radovna în stânca de calcar de-a lungul a mii de ani. Pereții canionului au între 50 și 100 de metri înălțime, iar apa are o culoare turcoaz-smarald impresionantă. De altfel, este unul dintre cele mai spectaculoase obiective naturale din Slovenia și se află la doar 4 km de Lacul Bled, la marginea Parcului Național Triglav.

Descoperă comoara ascunsă a României: peste 800 km de trasee spectaculoase în Munții Făgăraș, Cindrel și Lotru

Este o zonă accesibilă turiștilor, dar necesită echipament sport adecvat unui traseu montan. Nu este nevoie de echipamente foarte scumpe sau foarte performante. În total, dus și întors, traseul ajunge la 3,5 kilometri și durează să-l parcurgeți în maximum 3 ore, în funcție de ritm și de câte opriri faceți pentru fotografii.

O vizită în Defileul Vintgar din Slovenia înseamnă relaxare și deconectare totală. Pe parcurs veți merge pe pasarele și poduri din lemn suspendate deasupra râului, trecând pe lângă cascade mici, dar incredibil de pitorești, pâraie repezi, bazine naturale cu apă cristalină, pereți abrupți de stâncă și vegetație luxuriantă. Punctul final al traseului este impresionanta Cascadă Šum, cea mai mare cascadă de râu din Slovenia, cu o cădere de aproximativ 13 metri.

Este important de știut că traseul este cu sens unic, astfel că întoarcerea se face pe unul dintre traseele marcate din exteriorul canionului. Accesul cu mașina până la intrare este limitat. Există parcări dedicate și un shuttle gratuit din zona Bled.

O lume de vis în „Munții Blestemați”

În acest top fenomenal al traseelor spectaculoase, dar mai puțin faimoase, se află și Valbonë – Theth, o rută montană din Albania. Față de celelalte două trasee prezentate anterior, acesta este mai lung și ceva mai solicitant. Dar nu atât de solicitant încât să te facă să renunți.

Pe scurt, cărarea montană Valbonë – Theth este cel mai cunoscut traseu montan din Albania și unul dintre cele mai spectaculoase din Balcani. El leagă satele montane Valbonë și Theth, traversând spectaculoșii Alpi Albanezi (cunoscuți și ca „Munții Blestemați”). Are o lungime de aproximativ 15 kilometri și durează să-l parcurgeți în aproximativ opt ore, în funcție de condiția fizică a turiștilor. Altitudinea maximă la care veți ajunge pe traseu este de 1.800 m, în Pasul Valbona. Dificultatea traseului este medie. Nu necesită cățărare, dar nici nu este destinat unei persoane cu o condiție fizică foarte slabă.

Așa cum spuneam, este un traseu extrem de spectaculos și oferă un peisaj de poveste, cu numeroase creste din calcar, păduri de fag și pin, pajiști alpine, izvoare și râuri limpezi, dar și o panoramă care-ți taie respirația asupra văilor, de o parte și de alta a muntelui.

Mulți spun că este unul dintre cele mai frumoase trasee de o zi din Europa, datorită combinației dintre peisaje și autenticitatea satelor de munte.

Drumețiile de vis pe care și le permite aproape orice român. Trasee fabuloase accesibile familiilor și amatorilor chiar și iarna

Trecând la partea tehnică, trebuie să știți că traseul poate fi abordat în ambele sensuri. Mai precis, varianta de la Valbonë la Theth este foarte populară, deoarece mulți ajung în Valbonë după spectaculoasa traversare cu feribotul pe Lacul Koman. Cealaltă variantă, de la Theth la Valbonë, este preferată de unii drumeți, deoarece urcarea este mai constantă, iar coborârea spre Valbonë este mai lină pentru genunchi.

Pentru a fi sigur că nu întâmpini probleme, este ideal să ai la tine bocanci de drumeție, 2–3 litri de apă, haine impermeabile, cremă de soare și șapcă, gustări energizante și numerar. Nu uitați să plecați dimineața, între orele 6.00 și 7.00.

„Drumeția pe traseul Valbonë – Theth este una dintre cele mai frumoase experiențe de hiking pe care le-am avut până acum. Nu doar datorită traseului în sine – care a fost pur și simplu magic –, ci pentru că întreaga experiență, de la început până la sfârșit, a fost plină de surprize plăcute. De la ospitalitatea extraordinară a gazdelor din pensiunile de familie până la priveliștile incredibile de pe Lacul Koman, totul mi-a depășit așteptările”, precizează bloggerii de travel de la „The Broke Backpacker”.

Este recomandată o plimbare cu feribotul pe Lacul Koman, dar și vizitarea Cascadei Grunas.