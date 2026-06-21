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Top 10 cele mai frumoase insule din Grecia continentală

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Pentru majoritatea călătorilor, Grecia este asociată în mod firesc cu imaginea arhipelagului grecesc, dominată de peisaje vulcanice, mori de vânt și ape de un turcoaz strălucitor. 

insula greceasca
Cele mai frumoase insule din Grecia continentală. FOTO: Pexels

Insulele Greciei continentale oferă peisaje similare cu Santorini la Mykonos, dar adesea la prețuri mai accesibile. Acestea se află în imediata apropiere a coastei de est, vest sau nord a țării, fiind despărțite de uscat doar prin strâmtori înguste sau canale marine. 

Accesul rapid, peisajele variate și bogăția istorică le transformă în destinații ideale, potrivite atât pentru escapade de weekend, cât și pentru vacanțe mai lungi. 

Evia, insula care continuă continentul

Evia, cunoscută și sub numele de Eubeea, este a doua cea mai mare insulă a Greciei, după Creta, având o suprafață de 3.670 de kilometri pătrați. Ceea ce o face unică este legătura sa aproape organică cu Grecia continentală. Insula este paralelă cu țărmul estic al regiunii Attica și este conectată la uscat prin două poduri, în orașul Halkida. 

Peisajul este dominat de lanțuri muntoase care sunt, de fapt, continuarea naturală a reliefului continental, iar coasta sa întinsă de 175 de kilometri găzduiește plaje sălbatice, izvoare termale și sate pitorești. Climatul blând și monumentele istorice bine conservate fac din Evia o destinație apreciată atât de localnici, cât și de turiștii care caută autenticitatea departe de aglomerația insulelor mai cunoscute.

Thassos, insula de smarald a nordului

În extremitatea nordică a Mării Egee, la doar 8 kilometri de coasta Traciei, se află Thassos. Această insulă, supranumită „Insula de Smarald” datorită vegetației sale luxuriante, este una dintre cele mai apropiate destinații insulare de România. 

Peisajul combină plajele cu nisip fin și ape cristaline cu păduri dese de pini și măslini, iar oferta turistică include taverne tradiționale și sate autentice. Thassos se bucură de o climă ușor moderată datorită poziției sale nordice, ceea ce o face o alternativă plăcută pentru sezonul estival.

Lefkada, singura insulă la care se poate ajunge direct cu mașina

Lefkada ocupă o poziție aparte între insulele Greciei continentale, fiind singura insulă grecească la care se poate ajunge direct cu mașina, printr-un pod mobil care o leagă de coasta de vest a țării. Situată în Marea Ionică, insula este despărțită de continent printr-un canal îngust, iar legătura rutieră facilitează accesul turiștilor. 

Peisajul este dominat de plaje exotice, natură luxuriantă și sate tradiționale, iar capitala insulei, care poartă același nume, este un punct de plecare pentru explorarea golfului și a stațiunilor din estul insulei.

Corfu, insula verde a Mării Ionice

Corfu, sau Kerkyra, este cea mai nordică dintre insulele Ionice și se află în apropierea coastei de nord-vest a Greciei, în Marea Ionică. Fiind situată între Italia și Grecia continentală, insula a avut o importanță strategică de-a lungul istoriei, fiind dominată succesiv de venețieni, francezi și britanici. 

Această moștenire culturală se reflectă în arhitectura orașului principal, Kerkyra, unde influențele europene se îmbină cu elementele grecești. Peisajul este dominat de plantații de măslini și chiparoși, iar plajele sale sunt printre cele mai apreciate din Marea Ionică.

Salamina, orașul bătăliei dintre atenieni și perși

Salamina este cea mai mare insulă din Golful Saronic și se află în imediata apropiere a portului Pireu. Istoria sa este marcată de celebra bătălie navală din anul 480 î.Hr., când flota ateniană a învins flota perșilor. 

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Astăzi, insula păstrează mărturii ale acestui trecut glorios, dar oferă și plaje liniștite și peisaje acoperite de păduri de pini. Mănăstirea Panagia Faneromeni, fondată în secolul al XVII-lea, este unul dintre principalele obiective turistice, iar stațiunea Selinia atrage vizitatorii dornici de relaxare.

Egina, insula fisticului și a templelor antice

Egina, situată la aproximativ o oră și jumătate de feribot de Pireu, este o destinație populară pentru locuitorii Atenei. Insula este renumită pentru producția de fistic, iar peisajul său este dominat de muntele Oros, care atinge 532 de metri înălțime. 

Templul Aphaia, construit în anul 490 î.Hr., se află pe un deal și oferă o panoramă spectaculoasă asupra Mării Egee. Orașul principal păstrează vile din secolul al XIX-lea, iar Muzeul de Arheologie documentează istoria îndelungată a insulei, locuită încă din anul 3500 î.Hr..

Poros, insula cu case albe și acoperișuri portocalii

Poros este o insulă mică, dar fermecătoare, situată în Golful Saronic, separată de Peloponez printr-un canal îngust. Casele albe, cu acoperișuri în nuanțe de portocaliu, conferă un aspect pitoresc, iar turnul cu ceas din vârful dealului este un reper vizibil de la distanță. 

Insula a fost locuită încă din Epoca Bronzului, iar patrimoniul său cultural include Mănăstirea Zoodohou Pigis și Templul lui Poseidon. Baza maritimă înființată în secolul al XIX-lea adăpostește în prezent o școală pentru cadeți ai marinei grecești.

Hydra, insula fără mașini

Hydra, cunoscută și sub numele de Ydra, este una dintre cele mai elegante insule ale Golfului Saronic. Accesibilă cu ușurință din Pireu, insula se remarcă prin absența mașinilor, mijloacele de transport fiind limitate la căruțe și biciclete. 

Centrul insulei este orașul-port omonim, ale cărui case albe și gri, construite în secolul al XVIII-lea de arhitecți venețieni și genovezi, conferă o atmosferă boemă. Mănăstirea Panagia și portul vechi sunt principalele atracții, iar satul Vlychos, cu podul său de piatră din secolul al XIX-lea, completează tabloul pitoresc.

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Spetses, insula eroilor

Spetses, numită în Antichitate Pityousa, adică „pinul”, este cea mai împădurită insulă din Golful Saronic. Istoria sa este strâns legată de Războiul de Independență al Greciei, insula fiind prima din arhipelag care s-a răzvrătit împotriva otomanilor în 1821. Eroina Bouboulina, care a preluat comanda vasului soțului ei după moartea acestuia, este originară din Spetses. 

Conacul Hatziyiannis Mexis, construit între 1795 și 1798, găzduiește astăzi un muzeu ce expune costume, arme și obiecte care acoperă peste 4.000 de ani de istorie. Arhitectura neoclasică a conacului Sotirios Anargyros și Catedrala Agios Nikolaos sunt alte puncte de interes.

Kythira, insula de sud a Peloponezului

Kythira, situată în largul coastei de sud a Peloponezului, este cea mai sudică dintre insulele Ionice. Deși face parte din acest arhipelag, poziția sa geografică o apropie de Grecia continentală, fiind accesibilă cu feribotul din Neapoli. 

Insula păstrează un caracter sălbatic, cu plaje izolate, sate tradiționale și vestigii istorice care atestă prezența civilizațiilor antice. Peisajul său variat, între munți și golfuri ascunse, o transformă într-o destinație apreciată de călătorii care caută liniștea și autenticitatea.

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