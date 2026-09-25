 Comerțul și serviciile, pe minus în România. Afacerile au scăzut în iulie 2026, în ciuda unui avans lunar de 8,7% | adevarul.ro
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Comerțul și serviciile, pe minus în România. Afacerile au scăzut în iulie 2026, în ciuda unui avans lunar de 8,7%

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Afacerile din comerțul cu ridicata au avut o evoluție oscilantă în luna iulie 2026. Deși cifra de afaceri a crescut cu 8,7% față de luna precedentă, în termeni bruți, comparația cu iulie 2025 arată o scădere de 6,9%, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Vânzările de bunuri de consum nealimentare au scăzut cu 3,2%.
Vânzările de bunuri de consum nealimentare au scăzut cu 3,2%. Foto: Shutterstock

Creșterea lunară a fost susținută în principal de comerțul cu produse agricole brute și animale vii, unde afacerile au urcat cu 116,9%. Avansuri au fost înregistrate și în comerțul cu echipamente informatice și de telecomunicații, cu 7,6%, în comerțul cu alte produse specializate, cu 4,4%, precum și în comerțul nespecializat, cu 2,7%.

În schimb, vânzările de bunuri de consum nealimentare au scăzut cu 3,2%, iar activitățile de intermediere au coborât cu 0,4%. După ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și sezonalitate, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a fost cu 1,3% mai mică decât în iunie.

Scădere de 6,9% față de anul trecut

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Foto: INS

Raportat la iulie 2025, declinul a fost de 6,9% în serie brută și de 4,6% după ajustarea datelor. Cele mai mari scăderi au fost consemnate în activitățile de intermediere în comerț, cu 24,7%, comerțul cu produse agricole, cu 23,5%, și comerțul nespecializat, cu 23%.

Au mai scăzut vânzările de alimente, băuturi și tutun, cu 7,3%, precum și cele de mașini și echipamente, cu 2,6%. În schimb, comerțul cu bunuri de consum nealimentare a crescut cu 9,4%, cel cu echipamente IT și de telecomunicații cu 7,6%, iar comerțul specializat cu alte produse cu 0,5%.

În primele șapte luni ale anului, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a fost cu 0,4% mai mică decât în aceeași perioadă din 2025, în serie brută. Cele mai importante scăderi au fost în comerțul nespecializat (-15%), produsele agricole (-11,3%) și intermediere (-7,9%). Creșteri au fost raportate în cazul produselor specializate (+10,3%), bunurilor nealimentare (+7,2%) și echipamentelor IT (+6,7%).

Românii au redus și cheltuielile pentru servicii

Și serviciile prestate populației au avut o evoluție negativă. În iulie, cifra de afaceri din acest sector a fost cu peste 9% mai mică decât în aceeași lună din 2025, iar în primele șapte luni ale anului scăderea a fost de aproape 10%.

Cele mai mari reduceri au fost înregistrate în zona jocurilor de noroc și a activităților recreative, dar și în serviciile de înfrumusețare. Hotelurile și restaurantele au avut, de asemenea, o activitate mai slabă decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Au existat și excepții: agențiile de turism au raportat o cifră de afaceri mai mare, iar serviciile de spălare și curățare a hainelor au înregistrat o creștere ușoară.

Evoluția vine în contextul în care salariul mediu net din iulie a fost cu 5,5% mai mare decât în aceeași lună din 2025, în timp ce rata anuală a inflației a ajuns la 6,2% în august, potrivit INS. Diferența dintre dinamica salariilor și cea a prețurilor indică presiuni în continuare asupra puterii de cumpărare a populației.

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