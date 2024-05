Cum arată centrul unui mare oraș din România. Clădirile impresionante, un veritabil magnet pentru turiști FOTO

În ultimii ani, Iașiul a devenit un punct de atracție extrem de important pentru turiști. Oameni din toate colțurile României dar și din alte țări ajung în capitala Moldovei și rămân impresionați de frumusețile orașului.

Centrul istoric este, fără îndoială, unul dintre punctele forte ale Iașiului. La o scurtă plimbare, putem descoperi o adevărată colecție de clădiri superbe, încărcate de istorie, care abia așteaptă să fie descoperite de către turiști. Chiar dacă unele dintre ele sunt extrem de cunoscute la nivel național, nu și-au pierdut din farmec, susțin oamenii din turism.

Centrul Iașiului, magnet pentru turiști

Chiar dacă turismul din județul Iași este preponderent pentru business, schimburi academice, cultural și religios, în ultimii ani s-a simțit o creștere când vine vorba despre turismul de weekend, susțin specialiștii. Se pare că orașul a devenit un punct important de atracție pentru cei care vor să meargă într-un city break.

„Fiind vorba despre un oraș academic, cu multe universități de prestigiu, nu este de mirare că Iașiul stă bine la capitolele turism de business, turism academic sau cultural. Totodată, avem cel mai mare pelerinaj din țară, dacă nu mă înșel. Acest lucru pune Iașiul pe harta turismului religios la nivel național și chiar European.

Cu toate acestea, s-a constat o creștere când vine vorba despre turismul de weekend. În ultimii ani, Iașiul s-a schimbat, iar centrul orașului este superb și reușește să atragă foarte mulți turiști. Vorbim despre cei care vin în city break, turiști din țară sau din străinătate. Iașiul este un oraș perfect pentru o vacanță de două sau trei zile”, a precizat Andrei Albu, consilier în turism din Iași.

Clădirile superbe din centrul Iașiului

Centrul Iașiului este, cu siguranță, cel mai apreciat loc din oraș, ce întrunește o multitudine de obiective turistice. Cea mai emblematică clădire pentru oraș este Palatul Culturii. Clădirea a fost votată ca fiind una dintre cele mai frumoase clădiri iluminate nocturn din lume. Astfel, bijuteria din centrul Iaşiului reuşeşte să adune, anual, mii de turişti din toate colţurile lumii. O dovadă a acestui fapt o reprezintă şi încasările înregistrate pe parcursul anului 2023.

În anul 2023, Palatul Culturii din Iași a încasat nu mai puţin de 2.525.894 de lei din vânzarea biletelor. Numărul persoanelor care au vizitat instituția culturală este de 388.658.

Palatul care a devenit sediul primăriei, un monument cu totul special

Palatul Roznovanu, situat în inima municipiului Iaşi, atrage, zi de zi, privirile trecătorilor. Dar puţini cunosc istoria acestei clădiri care, de-a lungul timpului, a adăpostit personalităţi şi evenimente importante. Situat pe Bulevardul „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din Iaşi, în vecinătatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, actualul sediu al primăriei ascunde poveşti impresionante, la care au luat parte nume importante din istorie. Clădirea, cunoscută de foarte mulţi ieşeni ca fiind primăria Iaşului, a ajuns simbolul administraţiei locale în anul 1891. Atunci, primarul Vasile Pogor a cumpărat Palatul, care era o clădire foarte impresionantă a acelor vremuri, ce fusese martora poveştilor unei mari familii de boieri moldoveni, Rosetti-Roznovanu.

Mitropolia Moldovei și Bucovinei, locul celui mai mare pelerinaj din țară

Cu siguranță, un loc extrem de special în inima credincioșilor din România este Mitropolia Moldovei și Bucovinei din Iași. Aici are loc cel mai mare pelerinaj din țară, la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Aflată în centrul oraşului, pe Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, superba catedrală reuşeşte să adună, an de an, zeci de mii de credincioși.

În prezent, Mitropolia este condusă de către ÎPS Teofan Savu, care poartă titlul de arhiepiscop al Iaşilor şi mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

Mănăstirea care a supraviețuit flăcărilor și năvălitorilor

Cei care au vizitat măcar o dată capitala Moldovei s-au oprit, cu siguranţă, şi în dreptul unei superbe biserici care se află chiar în centrul oraşului. Mănăstirea Trei Ierarhi, o adevărată bijuterie a Iaşiului, a trecut prin multe încercări de-a lungi existenţei.

Biserica a fost construită de către voievodul Vasile Lupu, între anii 1637 -1639, că necropola domnească, reflectând aspiraţia ctitorului spre lumea bizantină, combinând structuri şi forme tradiţionale cu materiale preţioase şi o decoraţie fastuoasă.

Mitropolitul Varlaam a sfinţit aceast sfânt locaş la dată de 6 mai 1639, iar doi ani mai târziu aici au fost aşezate moaştele Sf. Cuvioase Parascheva.

De-a lungul anilor, superba mănăstire din centrul Iaşiului a trecut prin multe încercări. În anul 1650, biserica a fost jefuită şi arsă de năvălitorii din est, iar în anul 1686 a fost călcată de năvălitorii din nord. Totodată, mănăstirea a fost zguduită de mai multe cutremure, în anii 1711, 1781, 1795 şi 1802.