Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
Breaking Alarmă la bordul unui avion Wizz Air, pe Aeroportul Băneasa: flacără observată sub cabina aeronavei, după aterizare

O flacără a fost observată sub cabina unei aeronave Wizz Air, imediat după cuplarea grupului de alimentare electrică, incident care a necesitat intervenția rapidă a personalului tehnic de pe Aeroportul Băneasa.

O flacără a fost observată sub cabina unei aeronave Wizz Air FOTO: Arhivă
„În cursul nopții de marți, 11 noiembrie 2025, reprezentanții companiei de handling RAS de pe Aeroportul Băneasa au observat că a apărut o flacără sub cabina unei aeronave Wizz Air la momentul când au cuplat grupul de alimentare electrică la avionul respectiv”, a transmis Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. 

Personalul tehnic, aflat la fața locului, a intervenit prompt și a retras grupul de alimentare pentru a evita orice incident nedorit.

Lângă aeronava care se afla în poziția de parcare era prezent și un echipaj de pompieri al aeroportului, care însă nu a fost nevoit să intervină.

„Avionul aterizase de la Barcelona la ora 01.18, iar la momentul incidentului coborâseră majoritatea celor 225 de pasageri aflați la bord. Pentru siguranță, comandantul aeronavei a decis să declanșeze o ieșire de urgență cu tobogan, care însă nu a fost utilizată de niciun pasager. Toți pasagerii au fost în afara oricărui pericol și nu au fost produse pagube materiale”, a precizat compania. 

Aeronava a fost deconectată de la baterii și urmează o verificare tehnică detaliată.

Incidentul este investigat de către autoritățile competente.

