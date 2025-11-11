search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Anvelope all-season sau de iarnă, în sezonul rece? Când trebuie folosite și care sunt mai sigure

0
0
Publicat:

Alegerea tipului de anvelope pentru echiparea mașinii în timpul iernii este esențială pentru siguranța la volan. Specialiștii explică diferențele dintre anvelopele all-season și cele de iarnă și arată în ce condiții ele ating performanțele așteptate.

Montarea anvelopelor de iarnă crește siguranța mașinii în sezonul rece. Foto: Freepik.com
Montarea anvelopelor de iarnă crește siguranța mașinii în sezonul rece. Foto: Freepik.com

Numeroase mașini din România sunt echipate cu anvelope all-season (pentru toate anotimpurile), care pot face față anumitor condiții de condus iarna, însă specialiștii consideră folosirea lor în sezonul rece o soluție de compromis.

Anvelopele de vară își pierd eficiența la îngheț

În România, anvelopele de iarnă sunt obligatorii pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Acestea trebuie montate pe toate roțile și trebuie să poarte marcajul M+S (mud and snow, adică noroi și zăpadă). Începutul sezonului rece, când temperaturile zilnice scad sub 7 grade Celsius, reprezintă momentul potrivit pentru înlocuirea anvelopelor de vară cu cele de iarnă.

Anvelopele de iarnă și cele all-season care au marcajul M+S trebuie să aibă o adâncime a profilului de minimum 1,6 mm pe cel puțin două treimi din lățimea benzii de rulare. Anvelopele cu ținte sunt permise, dar numai dacă sunt omologate și doar pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Atunci când anvelopele de iarnă nu sunt folosite în condițiile prevăzute de lege, șoferii pot fi amendați, iar certificatul de înmatriculare al vehiculului poate fi reținut. În plus, există riscuri evidente de siguranță în trafic. Anvelopele de vară au aderență redusă pe drumurile acoperite cu zăpadă și gheață, ceea ce crește semnificativ riscul de a pierde controlul mașinii.

De asemenea, pe carosabil rece și alunecos, acestea necesită distanțe de frânare mai mari, reducând șansele de a evita accidentele. Totodată, utilizarea lor iarna accelerează uzura anvelopelor de vară.

Anvelope all-season, versatile, dar mai puțin performante iarna

Producătorii de anvelope arată că modelele all-season oferă un nivel redus de zgomot, au o durată bună de viață a benzii de rulare și sunt populare pentru că pot fi utilizate pe tot parcursul anului. Ele pot asigura performanțe bune în condiții meteo moderate, inclusiv zăpadă ușoară, ploaie sau carosabil uscat.

„Anvelopele all-season oferă performanță versatilă și sunt concepute să funcționeze într-o varietate de condiții, inclusiv pe carosabil umed și în situații ușoare de iarnă. Ele sunt proiectate să combine beneficiile anvelopelor de vară și de iarnă”, explică compania Bridgestone într-o prezentare care compară cele două tipuri de anvelope ce pot fi folosite în sezonul rece.

Pentru a putea fi utilizate pe durata întregului an, anvelopele all-season nu ating performanța maximă oferită de anvelopele dedicate verii sau iernii.

Citește și: Când trebuie să treacă șoferii la cauciucurile de iarnă? Cât costă schimbarea anvelopelor

„Asta înseamnă că (vara) anvelopele all-season nu vor oferi același nivel de aderență extremă și manevrabilitate precisă ca o anvelopă de vară. În același timp, o anvelopă all-season nu este concepută pentru condiții severe de iarnă, cum ar fi rulajul prin zăpadă mare sau mersul pe gheață. Gândește-te la anvelopele all-season ca la pantofii sport: îi poți purta tot anul, dar nu sunt ideali pentru orice situație. Ar fi mult mai potriviți șlapii pe plajă vara și bocancii de zăpadă iarna”, mai arată compania.

Anvelopele de iarnă, pentru condus pe zăpadă și gheață

Anvelopele de iarnă (sau de zăpadă) sunt proiectate special pentru a face față condițiilor dificile ale sezonului rece, inclusiv zăpadă, gheață și temperaturi foarte scăzute.

Sunt fabricate dintr-un compus de cauciuc care își păstrează flexibilitatea la frig, asigurând o aderență superioară în comparație cu anvelopele de vară sau all-season. De asemenea, se disting prin șanțuri mai adânci și un număr crescut de muchii de prindere.

„La temperaturi foarte scăzute, cauciucul din banda de rulare a unei anvelope all-season sau de vară se întărește și își pierde capacitatea de a oferi tracțiune suficientă. Pentru a contracara acest efect, compușii utilizați în anvelopele de iarnă sunt formulați astfel încât să rămână flexibili, permițând anvelopei să adere mai bine la carosabil”, explică Bridgestone.

Un alt element esențial al anvelopelor de iarnă este adâncimea mai mare a benzii de rulare și designul specific al acesteia.

„Adâncimile mai mari reduc acumularea de zăpadă și îmbunătățesc tracțiunea. Modelele benzii de rulare sunt concepute astfel încât să direcționeze zăpada și lapovița, eliminând totodată apa”, arată compania.

Anvelopele de iarnă includ, de asemenea, un număr mai mare de muchii de prindere și o densitate ridicată a lamelor, mii de tăieturi fine în cauciuc care oferă aderență pe gheață.

Alegerea între anvelope de iarnă și all-season

Specialiștii afirmă că alegerea între anvelopele all-season și cele de iarnă depinde în mare măsură de climatul zonei în care este folosită mașina și de condițiile de drum predominante. Anvelopele all-season pot fi o soluție potrivită pentru șoferii care locuiesc în regiuni cu ierni blânde, unde episoadele cu temperaturi extreme, gheață sau zăpadă abundentă sunt rare.

„Dacă vezi doar câteva fulguieli pe an și drumurile înghețate apar din întâmplare, nu ca parte obișnuită a iernii, atunci anvelopele all-season sunt probabil suficiente. Dar dacă știi că există o perioadă a anului în care gheața este o problemă constantă, montarea anvelopelor de iarnă nu este o măsură exagerată, ci o necesitate de siguranță care îți poate salva viața”, explică producătorul.

Șoferii sunt sfătuiți ca, atunci când montează anvelopele de iarnă, să instaleze întotdeauna un set complet. Înlocuirea doar a celor din față crește riscul ca roțile din spate să derapeze, iar montarea lor doar pe spate poate face ca roțile din față să piardă aderența, îngreunând controlul direcției.

Odată cu venirea primăverii, anvelopele de iarnă trebuie înlocuite cu cele all-season sau de vară, deoarece se uzează rapid pe asfalt uscat și cald.

