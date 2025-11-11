Video Individ pus sub control judiciar pentru maltratarea unei pisici. Ustensilele găsite de polițiști pe care le folosea pentru chinuirea animalelor

Un bărbat în vârstă de 58 de ani din judeţul Constanţa este cercetat de poliţişti pentru că în luna octombrie ar fi rănit în mod intenţionat o pisică, folosind un dispozitiv artizanal. Anchetatorii au făcut o percheziţie la locuinţa acestuia şi au găsit mai multe obiecte care erau folosite pentru rănirea animalelor.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, marţi, că poliţiştii au făcut o percheziţie în localitatea Valu lui Traian, la locuinţa unei persoane bănuite de comiterea infracţiunii de rănirea cu intenţie a animalelor, scrie News.

”Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, în luna octombrie a anului 2025, un bărbat, de 58 de ani, ar fi confecţionat un dispozitiv artizanal, cu care ar fi rănit, în mod intenţionat, un exemplar felin.

În urma percheziţiei, poliţiştii au descoperit şi ridicat, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri cu valoare probatorie, printre care o praştie metalică, o ţeavă metalică, un dispozitiv confecţionat artizanal dintr-un cui, precum şi o cutie ce conţinea bile metalice şi de plastic, bunuri presupuse a fi deţinute cu scopul rănirii animalelor.

De asemenea, în exteriorul curţii imobilului persoanei în cauză au fost identificate mai multe dispozitive confecţionate artizanal (ţevi PVC şi cuie), montate pe copaci, susceptibile a fi fost utilizate în acelaşi scop”, au anunţat poliţiştii.

Bărbatul este cercetat sub control judiciar.