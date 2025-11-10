Noi detalii în cazul uciderii milionarului rus în criptomonede și a soției sale. Cei doi au fost atrași sub pretextul unei întâlniri cu „investitori”

Milionarul rus în criptomonede și soția sa, care au fost uciși în Emiratele Arabe Unite, au fost răpiți și dezmembrați după ce au fost atrași sub pretextul unei întâlniri cu „investitori”.

Roman Novak, 38 de ani, și soția sa Anna au fost văzuți ultima dată în viață acum o lună, când au plecat să se întâlnească cu ceea ce credeau că sunt investitori la stațiunea montană Hatta din Dubai. Cuplul, care locuia în Dubai și se lăuda pe rețelele sociale cu o viață luxoasă, cu mașini rapide și avioane private, ar fi fost „șantajați” pentru criptomonede, potrivit unor rapoarte, citate de Daily Mail.

Chiar înainte de a dispărea, Novak achiziționase un automobil britanic AC Cobra, foarte căutat de colecționari.

Se crede că cei doi au fost conduși la Hatta de șoferul lor personal, care i-a dus într-o parcare lângă un lac, după care au trecut într-un alt vehicul pentru restul călătoriei.

În acel moment, Novak a trimis mesaje contactelor din telefonul său, spunând că este „blocat în munți, la granița cu Oman” și că are urgent nevoie de 152.000 de lire sterline.

„Ulterior, contactul cu tinerii a fost pierdut”, a declarat Svetlana Petrenko, de la Comitetul de Investigații al Rusiei.

Telefoanele lor au fost urmărite timp de două zile în Hatta, apoi în Oman și Cape Town, unde semnalele au dispărut la începutul lunii octombrie. Se crede acum că ucigașii au aranjat ca telefoanele victimelor să fie repornite pentru a-i induce în eroare pe anchetatori.

Alarma a fost trasă de rudele cuplului din Rusia, înainte ca rămășițele tăiate ale lui Novak și ale soției sale să fie descoperite îngropate în deșertul din Emiratele Arabe Unite.

Autoritățile suspectează că doi combatanți din războiul lui Putin din Ucraina și un fost detectiv dintr-o echipă de omucideri ar fi autorii uciderii și dezmembrării cuplului rus.

Trei suspecți ruși au fost prezentați în timpul arestării în Sankt Petersburg, precum și în regiunile Stavropol și Krasnodar din Rusia, „după întoarcerea din Dubai”.

Novak era investigat în momentul dispariției sale pentru presupusa fraudă de peste 38 de milioane de lire sterline de la investitori în criptomonede, sub pretextul dezvoltării afacerii. Printre presupusele victime se numărau „oameni de afaceri din China și țări din Orientul Mijlociu”, potrivit unui raport rusesc.

„Avea talentul de a se prezenta ca cineva care operează la același nivel cu Pavel Durov și șeicii arabi”, a declarat ziarul Komsomolskaya Pravda. „În realitate, Novak era doar un manipulator talentat care reușea să convingă oamenii să predea sute de milioane de dolari.”

El conducea o „rețea rapidă și fiabilă de criptomonede” cu o aplicație dezvoltată „de programatori ucraineni”.

Potrivit rapoartelor ruse, Novak a mai executat anterior o pedeapsă cu închisoarea pentru delapidare. „Recent, autoritățile ruse au efectuat controale la exchange-urile de criptomonede din Moscow City, căutând urmele investițiilor sale”, a precizat publicația.