search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Noi detalii în cazul uciderii milionarului rus în criptomonede și a soției sale. Cei doi au fost atrași sub pretextul unei întâlniri cu „investitori”

0
0
Publicat:

Milionarul rus în criptomonede și soția sa, care au fost uciși în Emiratele Arabe Unite, au fost răpiți și dezmembrați după ce au fost atrași sub pretextul unei întâlniri cu „investitori”.

Roman și Anna Novak FOTO Arhivă
Roman și Anna Novak FOTO Arhivă

Roman Novak, 38 de ani, și soția sa Anna au fost văzuți ultima dată în viață acum o lună, când au plecat să se întâlnească cu ceea ce credeau că sunt investitori la stațiunea montană Hatta din Dubai. Cuplul, care locuia în Dubai și se lăuda pe rețelele sociale cu o viață luxoasă, cu mașini rapide și avioane private, ar fi fost „șantajați” pentru criptomonede, potrivit unor rapoarte, citate de Daily Mail.

Chiar înainte de a dispărea, Novak achiziționase un automobil britanic AC Cobra, foarte căutat de colecționari.

Se crede că cei doi au fost conduși la Hatta de șoferul lor personal, care i-a dus într-o parcare lângă un lac, după care au trecut într-un alt vehicul pentru restul călătoriei.

În acel moment, Novak a trimis mesaje contactelor din telefonul său, spunând că este „blocat în munți, la granița cu Oman” și că are urgent nevoie de 152.000 de lire sterline.

„Ulterior, contactul cu tinerii a fost pierdut”, a declarat Svetlana Petrenko, de la Comitetul de Investigații al Rusiei.

Telefoanele lor au fost urmărite timp de două zile în Hatta, apoi în Oman și Cape Town, unde semnalele au dispărut la începutul lunii octombrie. Se crede acum că ucigașii au aranjat ca telefoanele victimelor să fie repornite pentru a-i induce în eroare pe anchetatori.

Alarma a fost trasă de rudele cuplului din Rusia, înainte ca rămășițele tăiate ale lui Novak și ale soției sale să fie descoperite îngropate în deșertul din Emiratele Arabe Unite.

Autoritățile suspectează că doi combatanți din războiul lui Putin din Ucraina și un fost detectiv dintr-o echipă de omucideri ar fi autorii uciderii și dezmembrării cuplului rus.

Trei suspecți ruși au fost prezentați în timpul arestării în Sankt Petersburg, precum și în regiunile Stavropol și Krasnodar din Rusia, „după întoarcerea din Dubai”.

Novak era investigat în momentul dispariției sale pentru presupusa fraudă de peste 38 de milioane de lire sterline de la investitori în criptomonede, sub pretextul dezvoltării afacerii. Printre presupusele victime se numărau „oameni de afaceri din China și țări din Orientul Mijlociu”, potrivit unui raport rusesc.

„Avea talentul de a se prezenta ca cineva care operează la același nivel cu Pavel Durov și șeicii arabi”, a declarat ziarul Komsomolskaya Pravda. „În realitate, Novak era doar un manipulator talentat care reușea să convingă oamenii să predea sute de milioane de dolari.”

El conducea o „rețea rapidă și fiabilă de criptomonede” cu o aplicație dezvoltată „de programatori ucraineni”.

Potrivit rapoartelor ruse, Novak a mai executat anterior o pedeapsă cu închisoarea pentru delapidare. „Recent, autoritățile ruse au efectuat controale la exchange-urile de criptomonede din Moscow City, căutând urmele investițiilor sale”, a precizat publicația.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
digi24.ro
image
Vremea se încălzește pentru câteva zile în toată țara. De când revin ploile și frigul
stirileprotv.ro
image
Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs pentru ocuparea posturilor
gandul.ro
image
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
mediafax.ro
image
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia. ANAF s-a opus
fanatik.ro
image
Suma impresionantă pe care a câștigat-o un profesor din România din meditații anul trecut
libertatea.ro
image
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Dani Mocanu și fratele manelistului au fost prinși în Italia. Cei doi au fost arestați lângă Napoli
antena3.ro
image
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
observatornews.ro
image
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
Cât scade pensia dacă ai avut perioade fără contribuții. Simulare pentru 5 ani lipsă de vechime
playtech.ro
image
Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în SUA. A renunțat la România pentru o bursă de studii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi, sunteți liberi”
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Incredibil ce s-a întâmplat înainte ca Mihaela să fie atacată! Vecinii tinerei din Teleorman fac mărturii terifiante: „Venea poliţia şi le spunea: ‘Hai, mă, împăcaţi-vă’”
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
Fiica lui Horia Moculescu, anunț de ultimă oră! Din păcate, e adevărat: „Tata...”
wowbiz.ro
image
Elena Udrea vrea să plece din țară cu fiica ei. Se vor întoarce în Costa Rica: Ea e nerăbdătoare
romaniatv.net
image
Scad dobânzile la titlurile de stat. Ministrul Finanțelor explică ce se întâmplă cu Fidelis și Tezaur
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Cine este Mihaela, tânăra de 26 de ani ucisă în Teleorman chiar în fața bisericii. Mamă a trei copii, femeia a fost înjunghiată în brațe cu băiețelul de doi ani
actualitate.net
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Prințul George o imită pe mama sa, pe Kate Middleton, cu un gest adorabil. Aceasta e adevărata moștenire regală
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Instagrm jpg
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend
clickpentrufemei.ro
Mozaicul Memento Mori descoperit la Pompeii (© Museo Archeologico Nazionale di Napoli)
Memento Mori: Istoria unui mozaic din Pompeii care precede erupția Muntelui Vezuviu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, atât de frumoasă și înaltă? Această imagine cu fiica lui Kate a devenit virală pe internet

Click! Pentru femei

image
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!