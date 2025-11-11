Mesaje Ro-Alert la Tulcea: o dronă s-a prăbușit la Grindu. De ce n-a putut ridica Armata avioanele de vânătoare

În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Grupuri de drone au fost semnalate în zona adiacentă spațiului aerian al României. MApN a fost informat cu privire la „impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu”.

„Radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană. Condițiile meteo din zona de sud-est a țării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliție Aeriană”, a transmis, luni dimineață, Ministerul Apărării Naționale.

Populația din zonă a primit mesaje RO-alert

La ora 01.07, a fost emis un mesaj RO-alert pentru populatia din nordul județului Tulcea. A fost înregistrat un număr mare de explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail.

Impact cu solul al unui vehicul aerian,

La ora 01:09, MApN a fost informat despre „impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră”

„Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată, urmând ca cercetările să fie efectuate la primele ore ale dimineții”, a mai precizat MApN.

Amintim că populația din nordul județului Tulcea a primit, în noaptea de 21 spre 22 octombrie, în jurul orei 01.00, mesaje RO-Alert din cauza atacului cu drone executat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.

Șa fel s-a întâmplat și în august, când locuitorii din zona de nord a județului Tulcea au fost anunțați prin mesaje RO-Alert despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte.