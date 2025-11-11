search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
Novak Djokovic și-a luat „viza de aur” în Grecia, ca să scape de regimul de la Belgrad. Cât l-a costat pe sârb fuga din țara sa natală

Publicat:
Ultima actualizare:

Sârbul Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a câștigat duminică titlul la turneul ATP 250 de la Atena, trecându-și în cont al 101-lea trofeu în circuitul mondial. Jucătorul sârb de tenis s-a stabilit în capitala Greciei, unde s-a mutat definitiv, după ce a criticat în nenumărate rânduri regimul de la Belgrad, fiind numit „trădător” în țara sa natală pentru că a susținut protestele studenților împotriva guvernului.

Novak Djokovic (Getty Images) jpg

Novak Djokovic și familia sa s-au stabilit în Grecia. Mai exact în Glyfada, un cartier exclusivist din sudul Atenei. Sârbul a solicitat o „viză de aur” din partea guvernului elen și, potrivit Sportal, a primit-o. Nu degeaba, la finala de duminică a asistat în tribune și premierul Greciei.

Conform sursei menționate anterior, în programul ”Viza de Aur” pot intra cetățenii străini care vor să trăiască într-o altă țară, în schimbul unor investiții importante, care diferă de la stat la stat. „Din cauza incertitudinii din lumea de astăzi, nevoia unei a doua reședințe sau a unui pașaport al unei alte țări nu a fost niciodată atât de mare”, a declarat de curând un oficial al „Golden Visa”.

Concret, pentru a primi ”Viza de Aur” în Grecia este necesar ca cel care o solicită să achiziționeze o proprietate în această țară cu o valoare cuprinsă între 400.000 și 800.000 de euro, în funcție de zonă.

