Video Fotbalist prins cu chiloții-n vine! Iubita a avut nevoie de Poliție, ca să-i depisteze amanta

Fotbalistul camerunez Nicolas Moumi Ngamaleu (31 de ani), jucător la echipe rusă Dinamo Moscova, a fost prins de parteneră, Nikki Seey (25 de ani), că l-a înșelat cu o altă femeie.

Totul s-a petrecut într-un apartament din Moscova. Seey, influencer cu peste un milion de urmăritori pe Instagram, a mers acasă și i-a cerut lui Ngamaleu s-o lase să intre într-una dintre camere. Fotbalistul s-a opus.

Sportivul a insistat că unchiul lui se află dincolo de ușă, dar Nikki Seey, deloc convinsă, a chemat Poliția și, în cele din urmă, Nicolas Moumi Ngamaleu a fost forțat s-o lase pe iubită să cotrobăie. În camera cealaltă se afla o altă femeie.

Partenera fotbalistului a postat totul pe rețelele sociale. Conform presei internaționale, înainte de scandal, Seey găsise deja mesaje în telefonul lui Ngamaleu către o altă femeie. Tânăra i-a cerut atacantului să-și împacheteze lucrurile și să părăsească apartamentul.

Ngamaleu a făcut pasul în Europa în 2016, la Altach (Austria). Un an mai târziu, Young Boys l-a transferat în schimbul a 2,5 milioane de euro, iar din 2022 joacă în Rusia, la Dinamo Moscova.