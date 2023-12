Charlie Ottley, promotor al Olteniei de sub Munte. Jurnalistul britanic: „Mizați pe natură, sălbăticie, pe turismul de aventură“ VIDEO

După șapte ani de când descoperea pentru prima dată «Oltenia de sub Munte», reputatul jurnalist britanic Charlei Ottley a devenit ambasador al acestei zone ce tânjește la titlul de Geoparc aspirant UNESCO.

Invitat la Costești – Vâlcea, pentru a prezenta prima proiecție a filmului de promovare a acestei regiuni, realizatorul documentarelor din seria «Flavours of Romania» a recunoscut că țara noastră merită să ocupe același loc în turismul mondial cu Italia și Spania, fapt ce se poate concretiza prin promovarea „turismului de aventură, în sălbătăcie, în natură”.

În aceea ce privește strict «Oltenia de sub Munte», britanicul a opinat că zona poate ajunge la nivelul Transilvaniei și Bucovinei dacă se mizează pe cele mai importante calități ale sale: „peisajele uluitoare”, tradițiile și meșteșugurile zonei, istorie, mitologie și gastronomie.

Charlie Ottley a venit în Vâlcea, la finele săptămânii trecute (11-17 decembrie 2023), ca să le vorbească localnicilor despre cât de important este statutul de geoparc pentru dezvoltarea comunităților locale.

«Oltenia de sub Munte», promovată din primul episod «Flavours of Romania»

În urmă cu șapte ani, în timp ce filma pentru primul episod din seria «Flavours of Romania», Charlie Ottley ajungea și în Costești - Vâlcea, ocazie cu care punea în evidență comorile zonei. Dintre acestea enumerăm câteva, precum: trovanții – bolovanii cu forme ciudate despre care se spune că ar crește constant în dimensiune și implicit singurul muzeu din țară care este dedicat acestor formațiuni geologice; un hotel ecologic - fost stabiliment balnear în perioada interbelică, când valorifica din plin apele minerale ale zonei, cu o arhitectură în stil neoromânesc rural - extrem de apreciat printre turiștii străini și nu numai, readus la viață de un cuplu de români care a studiat și lucrat în Germania; precum și Buila – Vânturarița - cel mai mic parc național din România, ce astăzi face parte din Geoparcul aspirant UNESCO «Oltenia de sub Munte».

De la Costești, Charley Ottley mergea la acea vreme mai apoi și la Horezu, oraș învecinat cu această comună, precum și în zonele din împrejurimi, pentru a promova o altă parte importantă din «Oltenia de sub Munte» (vezi VIDEO, de la minutul 5,20).

De atunci, realizatorul de film a mai venit de două ori în zonă, ultima dată chiar în luna octombrie 2023, când a acceptat propunerea inițiatorilor proiectului «Oltenia de sub Munte» de promovare a geoparcului aspirant UNESCO.

În cadrul primei proiecții de film și a unei discuții pe tema viitorului «Olteniei de sub Munte», care s-au desfășurat sâmbătă seara, 16 decembrie 2023, la Căminul Cultural din Costești - Vâlcea, Charlie Ottley a oferit mai multe ponturi despre cum poate ajunge zona la titlul mult râvnit și despre cum pot profita localnicii de pe urma acestui lucru.

Ambasador al unei regiuni în care a revenit după șapte ani

„A venit din locurile natale din Marea Britanie în România, s-a îndrăgostit iremediabil de natura, oamenii și locurile noastre, pe care le promovează cu orice ocazie pe plan național și internațional. Charlie Ottley alături de echipa sa lucrează la un documentar despre regiunea noastră, ocazie cu care s-a declarat ambasador al proiectului «Oltenia de sub Munte» - geoparc aspirant UNESCO, tocmai pentru că știe cât de valoros este acest lucru pentru dezvoltarea armonioasă a zonei și bunăstării comunității”, au dezvăluit inițiatorii proiectului geoparcului despre prezența jurnalistului britanic în Vâlcea.

La eveniment au luat parte tot ca invitați speciali: Dorian Lungu - fondatorul platformei Gastro Local, Thorsten Kirschner - antreprenor din Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului și Alexandru Andrășanu de la Universitatea din București.

Platforma Gastro Local fondată de Dorian Lungu este dedicată punctelor gastronomice locale care astăzi numără 30 de gospodării ce oferă servicii de masă.

Antreprenorul Thorsten Kirschner din Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului a reușit împreună cu familia să readucă la viață o clădire de patrimoniu cultural, Conacul Grigorescu, printr-o afacere locală de succes ce își aduce contribuția la dezvoltarea zonei și generează profit.

Iar Alexandru Andrășanu este expert evaluator UNESCO, președintele Forumului Geoparcurilor din România și director al Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului.

Invitații au venit nu doar să cunoască zona și comunitatea, dar și să le vorbească celor prezenți despre potențialul deosebit al regiunii și despre cum ar putea beneficia cu toții pe seama acestuia, într-un mod în care să poată să fie conservate atât patrimoniul cultural cât și natura.

„«Oltenia de sub Munte» nu este mai prejos decât Transilvania ori Bucovina”

Charley Ottley a remarcat că «Oltenia de sub Munte» nu este cu nimic mai prejos decât alte zone istorice mult mai cunoscute din țara noastră, precum Transilvania ori Bucovina: „Oltenia este extraordinar de frumoasă și vreau să arăt întregii lumi că merită cel puțin atenția acordată Transilvaniei... Oltenia și în special «Oltenia de sub Munte» este plină de peșteri și de cele mai înguste defileuri din Europa, cu istorie, cu legende, cu povești fabuloase despre haiduci, dar și despre daci și romani... Oltenia are foarte multe de oferit și mi-ar plăcea să o văd devenind la fel de importantă pentru turismul național precum zone ca Bucovina...”.

Cel mai eficient ambasador al României, din ultimii ani, a recunoscut și că Oltenia, ca întreaga noastră țară, merită să fie „destinație de neratat în Europa”: „Trebuie să aducem turiștii și aici, în Oltenia. Unul dintre aspectele extraordinare pe care încă le mai aveți în România este natura, sălbăticia, turismul de aventură...”. Atuuri pe care Europa de Vest, în cursa ei nebună pentru dezvoltare, le-a pierdut pe parcurs. De aceea, biodiversitatea și sălbăticia României ar trebui exploatate, dar și protejate și păstrate nealterate în același timp, mai consideră realizatorul de film.

Localnicii, îndemnați să devină ghizi turistici și să deschidă puncte gastronomice

Ottley a recunoscut că a petrecut atât de mult timp în Transilvania încât a pierdut din vedere că România este plină de surprize în toate regiunile sale istorice: „Cred că statutul UNESCO va aduce în mod inevitabil mai mulți turiști și va oferi oportunități localnicilor. Aici, avem o mină (Cariera de calcar Bistrița - Costești - n.red.) care se va închide. Multe locuri de muncă vor fi pierdute, dar turismul poate oferi o soluție pentru această problemă și poate aduce venitul necesar economiei locale...”.

Jurnalistul i-a sfătuit pe localnici să se gândească la oportunitatea de a deveni ghizi turistici ori să-și deschidă puncte gastronomice, pensiuni și tot felul de afaceri care ar reprezenta direct sau indirect un avantaj pentru toate localitățile din jurul «Olteniei de sub Munte».

„Aveți deja artizani fantastici”

Ottley nu a uitat nici de meșteșugarii speciali de care se bucură zona atât de bogată în tradiții, dar mult prea puțin promovată la adevărata sa valoare. „Aveți deja artizani fantastici...”, a recunoscut expatul britanic.

Într-un interviu anterior acordat pentru „Adevărul”, directorul Geoparcului aspirant UNESCO, Florin Stoican, recunoștea: „Vrem să promovăm diversitatea locului: creasta Builei, pădurile virgine, cheile, trovanții, bisericile rupestre, mănăstirea Hurezi, traseele montane, alpinismul, ciclismul, ceramica, borangicul, scoarțele oltenești...”.

Creierul din spatele inițiativei

Asociația Kogayon este organizația care a dat viață celui mai mic parc național, și singurul din România născut în urma unei inițiative cetățenești, dar și cea care a inițiat demersurile pentru transformarea «Olteniei de sub Munte» în geoparc UNESCO.

Florin Stoican, președintele asociației și directorul geoparcului, este implicat inclusiv în apariția Parcului Natural Văcărești din București, apărut tot în urma unei inițiative cetățenești. De asemenea, este și unul dintre primii români parte din cea mai mare rețea de sprijinire a antreprenoriatului social și inovației din lume – Ashoka. Evenimentul organizat în Costești – Vâlcea nu a fost deloc întâmplător, Florin Stoican fiind un fiu al acestei localități.

Geoparcul aspirant UNESCO «Oltenia de sub Munte» se întinde pe o suprafață de 635 kmp, care cuprinde două orașe-stațiune, Horezu și Băile Olănești, precum și patru comune (unele stațiuni de interes local): Vaideeni, Costești, Bărbătești și Stoenești, toate din județul Vâlcea.

În luna noiembrie 2023 a fost trimisă la UNESCO documentația necesară pentru acceptarea «Olteniei de sub Munte», evaluatorii comisiei fiind așteptați să o viziteze în vara anului viitor, după care să decidă dacă întrunește condițiile necesare transformării sale în geoparc UNESCO.

De asemenea, filmul dedicat «Olteniei de sub Munte», realizat de Charlie Ottley, va fi gata în primăvara anului viitor și va fi destinat Rețelei Globale a Geoparcurilor, dar și canalelor social-media atât alte jurnalistului britanic, cât și ale geoparcului aspirat UNESCO.