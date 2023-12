Top 10 obiective turistice de neratat în Vâlcea. Patrimoniu UNESCO și peisaje de vis, de văzut în România FOTO VIDEO

Vâlcea se laudă cu titulatura de „Cel mai frumos județ din România”, pe care și-a omologat-o la OSIM. Cert este că e un târâm binecuvântat cu un cadru natural de vis și cu o mulțime de atracții turistice.

De la cea mai înaltă șosea a țării, Transalpina, până la singurul monument UNESCO din Oltenia aflat în patrimoniul mondial alături de ceramica din Horezu, de la cea mai mare biserică subterană la singurul muzeu al trovanților – celebrele pietre „vii”, ori domeniul schiabil cu cele mai frumoase priveliști din România, Vâlcea oferă destinații turistice cum nu mai sunt altele pe plaiurile mioritice (VEZI GALERIA FOTO).

Din multitudinea de obiective de văzut în România incluse la categoria „Turism în Vâlcea“ vă prezentăm un „Top 10 locuri de neratat” dacă ajungeți în județul cu cele mai multe mănăstiri seculare incluse în patrimoniul național din țara noastră.

Ordinea este una aleatorie, pentru că nimeni nu ar putea spune cu precizie care dintre ele este mai populară decât alta. În plus, cu o excepție, toate pot fi vizitate inclusiv în perioada vacanței de iarnă.

→ Imaginea 1/23: Valea Lotrului din județul Vâlcea Foto Colaj

1. Transalpina - „drumul dintre nori”

Vâlcea împarte cea mai înaltă șosea din România – DN67C - cu județele Gorj, Alba și Sibiu. Din păcate, în sezonul rece, Transalpina este închisă circulației, chiar și pe porțiunea care merge spre Transilvania.

DN7A, drumul care leagă Valea Oltului de Valea Jiului, pe Valea Lotrului, se intersectează cu DN67C, la Obârșia Lotrului - Vâlcea.

2. Domeniul schiabil Transalpina Voineasa - „Elveția României”

Amplasat la coada vestică a Lacului Vidra, între stațiunile Vidra și Obârșia Lotrului, Transalpina Ski Resort, denumirea sub care a fost cunoscut domeniul, a apărut în urmă cu 11 ani. Chiar dacă nu deține multe pârtii, ori acestea nu au o lungime considerabilă, prin comparație cu altele renumite din țară (cea mai lungă măsoară 2,9 km), resortul se mândrește cu instalații dintre cele mai moderne – telegondolă și teleski – dar și cu cele mai frumoase priveliști din România, motiv pentru care i se spune „Elveția României”.

Se ajunge aici urmând DN7 și DN7A, dinspre Râmnicu Vâlcea ori Sibiu, pe DN7A, dinspre Petroșani, sau pe Transalpina și DN7A în timpul verii.

3. Județul celor mai multe mănăstiri seculare din patrimoniul național

Vâlcea numără cele mai multe lăcașuri de cult vechi de secole devenite monument istoric. Dintre acestea am aminti mănăstirile: Cornetu, Turnu, Stănișoara, Cozia, Ostrov și Frăsinei cu acces de pe Valea Oltului (DN7) și în Parcul Național Cozia; Iezer, Pahomie, Pătrunsa cu acces dinspre drumul care leagă Râmnicu Vâlcea de stațiunea Olănești (DN64); Govora, Mănăstirea dintr-un Lemn, Bistrița, Arnota și Horezu cu acces din drumul care leagă Râmnicu Vâlcea de Horezu și Târgu Jiu (DN67).

4. Stațiuni balneare de top disponibile tot anul

Călimănești – Căciulata, Olănești sau Băile Govora sunt trei stațiuni balneare celebre încă de la apariția lor, la finele secolului al XIX-lea, medaliate și căutate intens de străini în acele vremuri, datorită apelor tămăduitoare, dar și a aerului ozonat. Ulterior, au fost exploatate în vremea comunismului, iar în ultimii ani se străduiesc să-și recapete faima de odinioară. Și chiar au reușit acest lucru, dacă judecăm situația din punct de vedere al afluxului de turiști și al dezvoltării infrastructurii turistice.

Toate trei sunt amplasate precum niște sateliți în jurul municipiului Râmnicu Vâlcea, la o distanță egală (aproximativ 20 de km). Pe lângă acestea au mai apărut sau reapărut și alte stațiuni de interes local, precum Ocnele Mari, Horezu, Brezoi, Malaia etc..

5. Salina Ocnele Mari și cea mai mare biserică subterană

La nici 10 kilometri depărtare de Râmnicu Vâlcea, cu acces de pe DN67 se află Salina Ocnele Mari, una dintre cele mai mari și mai populare obiective de acest gen din țară. Aici se află și cea mai mare biserică subterană închinată Sfintei Varvara – patroana minerilor. Pe zeci de mii de metri pătrați, vizitatorii se pot bucura, pe lângă o serie de terenuri de sport, localuri, locuri de joacă și relaxare, ori alte facilități și de un patinoar.

6. Geoparc aspirant UNESCO și două parcuri naționale

Vâlcea este județul Geoparcului aspirant UNESCO Oltenia de sub Munte, în care este inclus și cel mai mic parc național din țara noastră și unicul apărut în urma unei inițiative private – Buila – Vânturarița, și în care sunt incluse și stațiunile Horezu și Băile Olănești. Un alt parc renumit este Cozia, amplasat de o parte și de alta a Văii Oltului. O serie de trasee montane de aici reușesc să atragă an de an, indiferent de anotimp, turiști din toată țara, dar și de peste hotare.

7. Singurul monument UNESCO din Oltenia

Atât Mănăstirea Hurezi, cât și ceramica de Horezu sunt incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO. Horezu este recunoscut drept Capitala Ceramicii Populare Românești care găzduiește vară de vară, de peste patru decenii, celebrul târg, cu participare internațională uneori, „Cocoșul de Hurez”.

8. Culele Olteniei cu cea mai veche fortăreață de acest gen din România

Tot în apropiere de Horezu se află și cele mai cunoscute cule din țara noastră, fortificațiile boierești din Oltenia construite după modelul turcesc de la care au preluat denumirea (kule). Astăzi alcătuiesc „Complexul Muzeal Măldărești” din localitatea cu același nume.

Printre acestea se află și cea mai veche clădire de acest gen din România, a cărei construcție a început în urmă cu mai bine de cinci secole: Cula Greceanu, reintrată în patrimoniul județului.

I se mai spune și Cula lui Maldăr fiind singura nominalizată ca propunere de întocmire a documentației pentru a fi înscrisă pe lista UNESCO.

9. Singurul muzeu al trovanților din țara noastră

Într-o comună învecinată cu Horezu și Măldărești, pe drumul care duce spre Râmnicu Vâlcea (DN67) este amplasat unicul muzeu al uriașilor bolovani cu forme fantastice, interesante formațiuni geologice din România. „Muzeul trovanților” de la Costești este inclus în Parcul Național Buila – Vânturarița, chiar dacă se află doar în apropierea acestuia, și prin urmare face parte și din Geoparcul aspirant UNESCO Oltenia de sub Munte.

10. Cascade și lacuri spectaculoase

O serie de căderi de apă, unele de înălțimi considerabile extrem de spectaculoase, se ascund în Carpații Meridionali, prin urmare și în zona montană din Vâlcea, atât în Munții Căpățânii, cât și în Munții Capățânii, Lotrului și Coziei. Cascada Scoruș, Cascada Lotrișor, Cascada Apa Spânzurată sunt doar o parte dintre ele. Pe lângă acestea, Vâlcea are și nenumărate lacuri naturale sau de acumulare, precum Brădișor, Malaia, Vidra, Galbenu, Petrimanu sau Gâlcescu.