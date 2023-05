Comorile Olteniei de sub Munte, dezvăluite în „lumina nopților de vară” la Festivalul Licuricilor FOTO

Oltenia de sub Munte - Geoparc aspirant UNESCO - reprezintă o destinație ideală pentru un eveniment de excepție datorită diversității elementelor de natură cât și bogăției patrimoniului cultural.

„Hai cu noi să descoperim lumina nopților de vară: licuricii de pe văile din Buila - Vânturarița, dar și tradițiile locale din Oltenia de sub Munte!”, sună invitația organizatorilor evenimentului - Asociația Kogayon, ONG specializat în educație de mediu și managementul ariilor naturale protejate, Agenția de turism Globe 365 și Hanul Vatra din Costești Vâlcea.

Festivalul Licuricilor reprezintă primul eveniment din Oltenia de sub Munte dedicat familiilor și va avea loc în satul Costești din comuna cu același nume, județul Vâlcea, în perioada 6 - 9 iulie. Participarea a fost limitată la 200 de persoane.

Festivalul Licuricilor reprezintă una dintre oportunitățile de promovare a Geoparcului aspirant UNESCO Oltenia de sub Munte și a valorile sale locale bazate pe conexiunea cu natura și experiențele autentice.

→ Imaginea 1/14: Festivalul licuricilor în Costești Vâlcea Foto Daniel Mîrlea jpg

Magia locului: trovanții și ceramica de Horezu, sub felinarele licuricilor

„E un prilej de a descoperi Oltenia de sub Munte și comorile ei frumoase: vedem dacă au mai crescut trovanții (celebrele pietre vii - n.red.), aflăm despre flori, ciuperci și insecte, căutăm fosile de milioane de ani, învățăm să facem ceramică de Horezu, gustăm bucate oltenești și de la stână, degustăm țuici locale și vinuri de Drăgășani, facem pâine la țest, ascultăm lăutari, povești și muzică bună, vedem filme despre natură, vizităm Costeștiul și aflăm poveștile lui și desigur vedem licuricii și ne simțim bine, toate sub moto-ul «Lumina nopților de vară»”, a povestit Florin Stoican, președintele Asociației Kogayon și totodată director al Geoparcului aspirant UNESCO Oltenia de sub Munte, pentru „Adevărul”.

Și managing partner Globe 365, Cristi Pitulice a promis că: „Cei mici vor avea parte de experiențe inedite, precum atelierele de entomologie (studierea insectelor – n.red.) sau de dormit peste noapte în cort, în poiana din apropierea pensiunii”.

Experiențe multidimensionale: natura, cultura, istoria

Evenimentul organizat în vara acestui an în cel mai mic parc din țară, Buila – Vânturarița, reprezintă, potrivit organizatorilor, un prilej de a gusta din experiențele multidimensionale pe care le are de oferit Oltenia de sub Munte.

„Ne bătea gândul de ceva vreme să organizăm niște evenimente pentru promovarea Olteniei de sub Munte, o zonă care are atât de multe și diverse de oferit, încât merită să fie privită ca o destinație turistică și în care până acum am organizat doar evenimente de mică anvergură, gen: tabere, tururi ghidate, workshopuri și evenimente educative. Dar nu și un festival”, a mai menționat Florin Stoican despre cum a luat naștere evenimentul dedicat „luminii nopților de vară”, în urma întâlnirilor, dezbaterilor și discuțiilor cu antreprenorii locali derulate în acest an, care au urmărit găsirea unei căi pentru dezvoltarea durabilă a regiunii.

Ateliere despre insecte, gastronomie, plante aromatice și fosile

„Aici, în Oltenia de sub Munte, și în particular în Costești, încă poți vedea licurici în serile de vară, semn că zona încă stă bine la calitatea mediului. Începutul lunii iulie este perioada în care lumina licuricilor se poate vedea cu ochiul liber, iar în luminișurile din Oltenia de sub Munte populația acestora este impresionantă. De la această idee am ajuns să creăm un întreg context de cunoaștere și descoperire a zonei, prin punerea în valoare a tradițiilor locale”, au mai spus organizatorii.

De la Festivalul licuricilor nu vor lipsi ateliere despre insecte. Iar cel mai în măsură să le țină s-a decis că este chiar biologul născut în Costești, ajuns entomolog cercetător, care în urmă cu mulți ani a participat și la taberele Ranger Junior organizate de către Asociația Kogayon în Parcul Național Buila Vânturarița - Florin Stoican. Alături de el vor prezenta ateliere despre plante aromatice, ciuperci și fosile și alți specialiști pasionați.

Cum râul Costești trece chiar prin curtea Hanului Vatra nu vor lipsi din program nici călătoriile educative în lumea apei. Unul sau mai mulți olari din zona Horezu – Capitala Ceramicii Populare Românești - vor fi invitați să prezinte participanților lecții pe viu despre acest meșteșug secular inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Ghizii vor vorbi despre atracțiile și poveștile Costeștiului, în drumețiile care vor viza uimitorii trovanți, izvoarele de ape minerale din zonă, mineriada din 1999, bisericile de lemn, potecile cu pârleazuri de printre livezi, dar și istoria de mii de ani a locurilor.

Comunitatea va putea avea acces la serile de film, povești și concert

„Ce ar fi un festival fără bucate locale și muzică? Vrem să le oferim oaspeților nu numai prilejul de a gusta din bunătățile de la stână și din vinurile și țuica oltenești, dar și acela de a asista și a se implica în prepararea lor”, au mai menționat organizatorii precizând că în cadrul serilor cu proiecții de filme despre natură în aer liber vor participa oameni faini pentru a cânta la chitară, dar și inegalabilul povestitor Cristian Lascu, ambasador al geoparcului, care să încânte cu poveștile lui despre lumea peșterilor, descoperirilor și conservării naturii.

Și chiar dacă numărul participanților a fost limitat la 200, organizatorii au decis ca la serile de film, povești și concert să aibă acces și comunitatea contra unui bilet la un preț simbolic.

„Festivalul este un prilej pentru cei care gustă experiențe în natură să descopere Oltenia de sub Munte, mai exact Costeștiul și atracțiile de-aici. Este adresat familiilor fiindcă e un eveniment de descoperire și cunoaștere. E și un prilej de a promova zona, de a o face cunoscută cu ce are ea mai bun, de a ne atrage parteneri, prieteni și susținători ai proiectului Geoparcului, prin care dorim să dezvoltăm durabil Oltenia de sub Munte, în folosul comunităților locale, al vizitatorilor și patrimoniului ei”, ne-au mai mărturisit organizatorii care au precizat și că biletele pentru a participa la eveniment se pot achiziționa atât de pe site-ul festivalului cât și de pe pagina de Facebook a acestuia.