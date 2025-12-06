Ce se va întâmpla dacă Europa nu va reuși să preia până în 2027 majoritatea capabilităților NATO de apărare convențională. Avertismentul Pentagonului

Statele Unite doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capabilităţilor de apărare convenţională ale NATO, le-au transmis reprezentanţi ai Pentagonului unor diplomaţi europeni la Washington în această săptămână, transmite sâmbătă, 6 decembrie, Reuters.

Confirmat de cinci surse familiare cu acest dosar, inclusiv un demnitar american, mesajul a fost transmis la o întâlnire desfăşurată la Washington în această săptămână la care au participat membri ai Pentagonului însărcinaţi cu supravegherea politicii NATO şi câteva delegaţii europene, scrie Agerpres, care citează agenția internațională de presă.

Răgazul scurt stabilit de Statele Unite i-a făcut pe unii oficiali europeni să considere nerealist planul american.

Reprezentanţii Pentagonului au indicat, în timpul întâlnirii, că Washingtonul nu este mulţumit de eforturile făcute de Europa pentru a-şi spori capabilităţile defensive după începerea invaziei ruse în Ucraina în 2022.

Ce înseamnă această mutare a responsabilității și ce se va întâmpla dacă Europa nu respectă termenul

Mutarea responsabilităţii de la SUA la membrii europeni ai NATO va schimba dramatic modul în care Statele Unite, ţară fondatoare a Alianţei Nord-Atlantice, lucrează cu cei mai importanţi parteneri militari ai săi, remarcă Reuters.

Reprezentanţii SUA le-au transmis europenilor că, în cazul în care Europa nu respectă data limită 2027, SUA nu vor mai participa la unele mecanisme de coordonare a apărării NATO, au declarat sursele citate care au solicitat anonimatul.

Unii membri ai Congresului american sunt îngrijoraţi de mesajul transmis de Pentagon europenilor i-a îngrijorat pe unii membrii ai Congresului, a spus o oficialitate americană.

Ce sunt capabilitățile de apărare convențională

Capabilităţile de apărare convenţională includ active non-nucleare, mergând de la trupe la arme şi de la intelligence la rachete. Nu este clar dacă data limită 2027 reprezintă poziţia administraţiei Trump sau doar opiniile unor membri ai Pentagonului. În prezent există dezacorduri semnificative la Washington în legătură cu rolul militar pe care SUA ar trebui să îl joace în Europa.

Un reprezentant al NATO, solicitat să comenteze, a afirmat că membrii europeni ai Alianţei au început să-şi asume mai multe responsabilităţi pentru securitatea continentului lor, dar el a refuzat să se pronunţe asupra datei limită 2027.

„Aliaţii au recunoscut nevoia de a investi mai mult în apărare şi de a muta povara privind apărarea convenţional” de la SUA către Europa, a precizat oficialul.