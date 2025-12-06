search
Viktor Orban, predicții sumbre: „Ultimele alegeri înaintea războiului care se apropie”

0
0
Publicat:

Alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 vor fi „ultimele alegeri înaintea războiului care se apropie de noi”, a declarat sâmbătă, 6 decembrie, premierul ungar Viktor Orban, în timpul unui miting desfăşurat la Kecskemet (centru), potrivit MTI.

Orban susține că liderii UE au decis ca Europa să meargă la război. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Orban susține că liderii UE au decis ca Europa să meargă la război. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

„Tipul de guvern pe care îl vom avea în 2026 va însemna soarta noastră cu privire la război. Dacă vom avea un guvern pro-Bruxelles, el ne va duce în război, dar dacă vom avea un guvern interesat de aspectul naţional, atunci vom avea o şansă de a sta în afara războiului. Războiul din Ucraina nu este departe, nici geografic, nici politic, a spus Orban, potrivit sursei citatea, preluate de Agerpres.

Premierul ungar a adăugat că liderii europeni au luat decizia ca Europa să meargă la război, Uniunea Europeană „construind o economie de război, care nu este construită pentru două luni”.

Ungaria poate conta doar pe ea însăşi şi, dacă nu o poate face bine, „ne-am putea găsi într-o situaţie în care toată lumea este inamicul nostru în loc să ne fie prieten”, potrivit lui Viktor Orban.

„Este evident pentru noi că războiul poate fi doar un lucru rău, dar cei din Occident nu gândesc aşa, ei cred că din asta pot fi făcuţi bani şi banii predomină tot mai mult asupra poziţiei de putere în această privinţă”, a mai spus premierul Ungariei.

Deciziile din ţările vest-europene referitoare la război „au scăpat din mâinile politicienilor”

Șeful guvernului ungar şi-a exprimat speranţa că în următoarele săptămâni se va discuta din ce în ce mai deschis despre ceea ce se va întâmpla cu cele 220-230 de miliarde de euro reprezentând activele ruseşti îngheţate.

Viktor Orban a remarcat că, odată cu trecerea timpului, deciziile din ţările vest-europene referitoare la război „au scăpat din mâinile politicienilor” şi au ajuns parţial în mâinile actorilor economici.

Prim-ministrul ungar a calificat drept „răutăcioasă” decizia Uniunii Europene de a nu excepta Ungaria de la sancţiunile contra Rusiei referitoare la sectorul energetic, după ce preşedintele american Donald Trump acordase Budapestei o astfel de excepţie de la sancţiunile impuse de SUA la adresa Moscovei.

În opinia sa, Bruxelles-ul consideră că sancţiunile UE aplicate Rusiei sunt o decizie de politică comercială, ce nu presupune unanimitate între ţările membre.

Amintim că, săptămâna aceasta, premierul Ilie Bolojance s-a întâlnit, în Ungaria, la Budapesta, cu omologul său, Viktor Orban, pentru discuții privind dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.

„Am avut astăzi o discuție pragmatică cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, despre modul în care trebuie să lucrăm împreună pentru a întări interconectările de energie electrică între România și Ungaria și, în continuare, în întreaga regiune, inclusiv cu Austria”, a explicat premierul Ilie Bolojan, într-un mesaj distribuit pe Facebook și X.

