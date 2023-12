Opincarul care a încălțat un rege a ajuns imaginea Jandarmeriei Române. Peripețiile lui Alexandru Ilinca, verificat de Servicii FOTO VIDEO

În urmă cu șase ani, singurul opincar din lume care se poate lăuda că a încălțat un rege, meșterul popular Alexandru Ilinca (68 de ani) din Vâlcea, a început să fie curtat pentru a-și asocia imaginea cu cea a Jandarmeriei Române.

Se întâmpla în preajma sărbătorilor pascale, când un reprezentant al acestei instituții l-a abordat la Muzeul Satului „Dimitrie Gusti” din București, unde este invitat permanent de ani de zile. De atunci, nea Sandu, cum îi spun unii dintre cunoscuți, a apărut în trei clipuri ale Jandarmeriei, dintre care cel mai recent realizat cu ocazia Zilei Naționale a României din acest an.

Ultimul opincar din Oltenia, Alexandru Ilinca din Râmnicu Vâlcea, despre care se spune că este și singurul care a încălțat un rege - pe cel al Marii Britanii - Charles, pe vremea când acesta era prinț, a povestit pentru „Adevărul” peripețiile sale și asocierea cu imaginea Jandarmeriei Române.

Prima filmare - coletul prețios cu ouă de Paște

Artizanul vâlcean mărturisește că a apreciat de la bun început că Jandarmeria a dorit să-și asocieze imaginea cu cea a tradițiilor românești (VEZI GALERIA FOTO), considerând că acest lucru nu face altceva decât să sporească valoarea instituției.

„Am mai avut în trecut și alte colaborări cu Jandarmeria, dar la nivel național. Am interpretat diverse roluri în mai multe clipuri. Prima dată, în urmă cu șase ani, am realizat un clip de Paște. Un reprezentant m-a abordat la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București unde sunt invitat permanent. I-am zis, mai în glumă mai în serios, să mă verifice înainte, dacă vrea să colaborăm, iar replica m-a lăsat puțin descumpănit - «Domnule Ilinca, nici nu știți cât sunteți de verificat!», mi s-a spus... Au făcut atunci un scenariu ca-n filmele de acțiune”.

Ideea pleca de la un transport „special”, de o valoare deosebită, care trebuia să ajungă în siguranță în România. „Cei mai bine antrenați luptători ai Jandarmeriei au asigurat protecția acestuia și l-au predat intact destinatarilor. Sunteți curioși să descoperiți ce valori păzesc jandarmii cu atâta grijă?”, suna invitația de a viziona filmarea, la acea vreme, a Jandarmeriei Naționale (VEZI VIDEO).

Coletul special avea să se dovedească a fi în final un coș cu ouă roșii. „Erau cu dedicație specială, pentru Paște... Iar după ce filmările s-au terminat, m-am ales și cu o plachetă a Jandarmeriei Române, în semn de mulțumire”, și-a amintit meșterul popular.

Personificarea Jandarmeriei

Apoi a filmat pentru Ziua Jandarmeriei Române, din aprilie: „După aceea, m-au mai sunat câțiva ani mai târziu, mărturisindu-mi că nu au mai avut un succes mai mare decât cel al clipului pentru sărbătorile pascale. Și m-au întrebat dacă nu aș vrea să colaborăm din nou. Le-am spus că sunt cam ocupat, dar m-au convins. M-au dus la început la muzeu, în București, apoi mi-au spus că mai trebuie să filmăm și la Mausoleu, fiindcă e nevoie, pe lângă partea civilă, și de una militară”.

De această dată, rolul său era de a personifica Jandarmeria. Doar că trei zile mai târziu, de la finalizarea filmărilor, avea să fie sunat din nou: „Mi-au cerut să fiu prezent și la eveniment în sine, în calitate de invitat... Deși am încercat să refuz, mi s-a spus că nu am de ales, că vin ei să mă ia, că-mi vor pune o mașină la dispoziție...”.

A urmat un dialog hilar, cu reprezentanții instituției, în care opincarul a tot încercat să se sustragă invitației, folosindu-se de scuza că nu se afla la domiciliu. De ceva vreme s-a mutat în casa părintească din Orlești - Vâlcea, ca să aibă grijă de tatăl său în vârstă de 97 de ani. De aceea, îi și este cam greu să mai plece prin țară, la tot felul de târguri, evenimente și chiar să răspundă unor invitații, inclusiv la cele venite din partea televiziunilor naționale.

„Păi și așa, nu știți unde sunt, le-am răspuns. Iar ei au intrat în joc și au replicat - «Vreți să vă spunem unde sunteți? Sunteți în Orlești. Și vreți să vă mai spunem și cum sunteți îmbrăcat?». M-au blocat pe moment, dar mi-am revenit repede și le-am spus că n-au cum să-mi spună, fiindcă-s dezbrăcat”, a mai povestit hâtru opincarul.

Sunat cu o zi înainte de eveniment, i s-a cerut să ajungă la București în aceeași seară, pe undeva prin zona Snagov: „M-au avertizat dinainte să nu pun GPS-ul că e obiectiv militar. Dar mi-au dat detalii despre cum să ajung și m-au asigurat că în pădure voi fi așteptat de cineva, de la <Servicii>... M-au cazat într-un loc tare frumos, de protocol, iar dimineața m-a trezit un băiat îmbrăcat în bucătar. M-a recunoscut de la «Chefi la cuțite» și m-a întrebat cum mi s-a părut experiența... De la Snagov, a trebuit să ajung mai apoi în zona Băneasa, la sediul Jandarmeriei”.

Opincile-cadou pentru ministru: „I-am dăruit și prințului Charles și a ajuns rege”

Acolo s-a sărbătorit Ziua Jandarmilor, prilej cu care au fost prezenți la eveniment „generali, oameni mari de pe la Guvern, dar și de la alte instituții”, cum avea să-și mai amintească meșterul popular.

„M-am simțit ca un personaj dintr-o poveste și după filmări. S-au purtat tare frumos cu mine, mai mult decât meritam. Le-am și zis că mi-au ridicat valoarea... Am stat de vorbă chiar și cu omologii mai marilor Jandarmeriei de prin alte țări - ai carabinierilor din Italia, ai jandarmilor din Franța... N-au lipsit nici ședințele foto”, a mai povestit nea Sandu.

Un moment special a fost cel în care după prezentarea clipului realizat pentru Ziua Jandarmeriei, personajul principal a „coborât” de pe ecran pe scenă și a spus celor prezenți: „Eu sunt Jandarmeria Română... Poporul fără tradiții își pierde identitatea, așa că e bine să nu uităm de unde am plecat”.

Apoi a coborât în sală și s-a dus direct la ministrul de Interne de la acea vreme, Lucian Bode, căruia i-a oferit un dar special însoțit de cuvinte care au provocat hohote de râs: „Vreau să vă ofer o pereche de opinci care o să vă aducă noroc, că i-am dăruit și prințului Charles și a ajuns rege!”.

În schimb, i s-a oferit în mod simbolic „scaunul de ministru”: „Ministrul mi-a spus că mă lasă onorific pentru o zi în locul dumnealui...”.

Legăturile de opinci ne ajută să nu ne uităm trecutul

Cel de-al treilea clip, realizat pentru ziua de 1 Decembrie 2023, a fost pus în scenă de compartimentul de imagine al Jandarmeriei de la Vâlcea. „Povestea opincii” / „Legături de opinci” vorbește despre parcursul unui băiat din copilărie, când bunicul, al cărui rol îl interpretează Alexandru Ilinca, îi dăruiește o pereche de opinci, și până devine nu numai un jandarm, ci și un mesager al istoriei și tradițiilor. Mai multe amănunte despre clip găsiți AICI.

Dacă pentru primele două filmări, artizanul a fost nevoit să meargă la București, pentru cea destinată Zilei Naționale a României, o parte dintre înregistrări au avut loc chiar în atelierul său din Râmnicu Vâlcea, dar și în apropiere, la Muzeul Satului Vâlcean de la Bujoreni.

Toate clipurile au fost promovate pe paginile de socializare ale Jandarmeriei, în principal.

„Fostul ambasador SUA a cumpărat de la mine o mască pentru sărbătorile de iarnă”

De-a lungul timpului, Alexandru Ilinca a devenit imaginea mai multor instituții / proiecte, inclusiv a Armatei Române - „Veteranii Armatei Române”, a apărut în clipurile unor soliști de muzică populară și în emisiuni TV de succes precum: „Chefi la cuțite”, „Neața cu Răzvan și Dani”, dar și în multe alte videoclipuri / filmulețe destinate în principal promovării și conservării tradițiilor.

„Sunt bucuros și onorat pentru toată atenția care mi se oferă. Regret în schimb că nu mai pot răspunde pozitiv tuturor invitațiilor, ca înainte și sper ca cei care îmi acordă o considerație atât de specială să mă înțeleagă și să nu mă considere lipsit de respect”, a mai ținut să precizeze artizanul.

Pe lângă regele Charles al Marii Britanii, căruia i-a dăruit opinci pe vremea când încă era prinț, printre clienții opincarului din Oltenia s-au numărat și președintele Franței - Emanuel Macron, Prima Doamnă a Americii, Jill Biden - pe vremea când soțul ei era vicepreședinte al SUA, fosta Primă Doamnă a României, Maria Băsescu și mulți alții: „Actuala ambasadoare a SUA a ținut să se pozeze cu mine, iar fotografia am postat-o chiar de Ziua Americii, pe 4 iulie. Mă știu și cu fostul ambasador care a cumpărat de la mine o mască pentru sărbătorile de iarnă...”.