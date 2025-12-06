search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Imagini incredibile surprinse în Bucureşti. Un șofer lovește frontal ambulanța SMURD venită să-l ajute după ce a intrat într-un copac

Scene incredibile în Sectorul 5 din București: un șofer implicat într-un accident a lovit frontal o ambulanță SMURD venită să îl ajute, împingând-o în autospeciala din spatele ei. Incidentul a fost filmat de un martor la eveniment.

Sursă video: Facebook/Sonia Simionov

Sâmbătă după-amiază, în Sectorul 5 al Capitalei, un incident neobișnuit a transformat o intervenție obișnuită într-o scenă greu de explicat. Un tânăr de 26 de ani, care tocmai lovise cu mașina un copac după ce pierduse controlul volanului, a ajuns să lovească frontal o autospecială SMURD sosită la fața locului pentru a-l ajuta.

Pe fundalul imaginilor surprinse de un martor la incident se aude cum personalul de pe ambulanţele SMURD îi strigă strigă şoferului să oprească, dar acesta îi ignoră, accelerează și intră cu viteză în prima ambulanță SMURD.

În urma impactului, autospeciala lovită a fost împinsă în spate și a avariat ușor o a doua autospecială SMURD, parcată în spatele ei.

Înainte de a lovi maşina SMURD, tânărul intrase într-un pom de pe marginea bulevardului, după ce a pierduse controlul asupra maşinii. Una dintre persoanele prezente la locul accidentului a sunat la 112, iar la fața locului au ajuns două echipaje SMURD și poliția.

Pentru că șoferul era în continuare în mașină şi nu reacţiona în niciun fel, pompierii de la descarcerare au încercat să spargă geamul autoturismului pentru a-l scoate în siguranță.

În acel moment însă, tânărul a accelerat brusc, în ciuda faptului că toţi îi strigau „Opreşte!”, şi a plecat de pe loc, lovind frontal maşina SMURD aflată în fața lui, care a fost împinsă în cealaltă autospecială, parcată în spatele ei.

După ce a lovit autospecialele, șoferul a tras singur mașina pe dreapta, oprindu-se la câțiva metri distanță. Imediat, un pompier și un membru al echipajului SMURD au mers către el pentru a-l verifica și a-l scoate din vehicul.

Întrebat ulterior de ce a acționat în acest fel, bărbatul a spus că i s-ar fi făcut rău, s-a panicat și nu a știut cum să reacționeze.

Conform Poliției, tânărul a fost testat cu aparatul alcooltest și cu DrugTest, iar rezultatele au indicat faptul că nu consumase nici alcool, nici droguri.

