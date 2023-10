Comorile Olteniei de sub Munte și Charlie Ottley, într-un nou documentar. „Va fi senzație“ VIDEO

Jurnalistul britanic Charlie Ottley, entuziastul promotor al României, a început filmările pentru noul său documentar, dedicat Olteniei de sub Munte - cum este numită Vâlcea. Proiectul a demarat în ultima săptămână din octombrie 2023.

Filmul dedicat județului Vâlcea, cunoscut ca Oltenia de sub Munte, va fi gata în mai 2024 și va arăta diversitatea fantastică a teritoriului Geoparcului aspirant UNESCO „Oltenia de sub Munte”: de la patrimoniul natural și cultural local, la oamenii locului și creațiile lor autentice.

Filmările au început după ce recent jurnalistul îndrăgostit de România, unde s-a și stabilit, a realizat un nou videoclip care va fi folosit pentru promovarea României la Târgul Internațional de Turism WTM Londra, din perioada 6-8 noiembrie 2023.

Noua producție va fi realizată inclusiv pentru Rețeaua Globală a Geoparcurilor, dar și pentru canalele lui Charlie Ottley și nu numai. Iar pe lângă film vor fi realizate și spoturi de promovare a Olteniei de sub Munte.

Nu este pentru prima dată când jurnalistul britanic filmează în Oltenia. În primul documentar dedicat seriei „Flavours of Romania”, spre exemplu, își începea periplul prin această zonă chiar în acest geoparc aspirant UNESCO (VEZI VIDEO, de la minutul 5,20, până la min 18,50). Iar în noua serie „Flavours of România”, disponibilă pe Netflix, în al doilea episod dedicat Olteniei, Charlie Ottley a ajuns din nou în Costești - Vâlcea la un glamping.

Florin Stoican, ghidul echipei lui Charlie Ottley prin Oltenia de sub Munte și totodată director al geoparcului aspirant UNESCO, a vorbit pentru „Adevărul” despre locurile, oamenii, itinerariul propus, precum și despre scopul filmărilor.

„Din sute de locuri filmate, vor fi selectate doar 20 - 30 de obiective”

„Sincer, nu mă așteptam ca anunțul că au început filmările și producția pentru un film dedicat Olteniei de sub Munte cu echipa lui Charlie Ottley să suscite atâta interes, să fie o știre până la urmă. Filmul - mă aștept să fie senzație, dar un simplu anunț al începerii lui - nu. Am primit însă sute de aprecieri, comentarii, distribuiri și reacții”, a recunoscut Florin Stoican, care este în același timp și președinte al Asociației Kogayon și al Rețelei pentru Natură Urbană.

Filmările au început de săptămâna trecută și vor continua până în mai 2024, dar nu se știe exact ce anume din ce se va filma va apărea în documentar.

„Filmăm în toată zona și vom avea imagini cu tot ce are ea. O parte vor fi incluse în filmul care se va finaliza în mai, anul viitor, o parte în altele, unele poate nu vor apărea deloc. Pentru că până la urmă, din sute de locuri de filmare vor fi selectate doar 20 - 30 obiective ce vor apărea în 10 – 15 minute de film. Sincer, nu știu exact ce, pentru că până la urmă producătorul, realizatorii vor decide în final, nu noi. De aceea, mă și feresc să spun ceva anume, tocmai pentru a nu crea așteptări”, mărturisește Stoican.

Mai multe detalii se vor afla abia când va fi primit scriptul și mai apoi când va apărea filmul. „Până atunci filmăm peste tot”, spune Florin Stoican.

Patrimoniu UNESCO, trovanți, mănăstiri rupestre și borangic

Și chiar dacă nu se știe încă ce anume va conține filmul, directorul geoparcului ne-a dezvăluit ce anume se dorește scos în evidență: „Noi vrem să promovăm diversitatea locului: Creasta Builei, pădurile virgine, cheile (cel puțin două din cinci), trovanții, bisericile rupestre, mănăstirea Hurezi, traseele montane, alpinismul, ciclismul, ceramica, borangicul, scoarțele oltenești...”.

Geoparcul aspirant UNESCO „Oltenia de sub Munte”, deși nu este un teritoriu foarte vast, se întinde pe raza a două orașe-stațiune, Horezu și Băile Olănești, precum și a patru comune (unele stațiuni de interes local): Vaideeni, Costești, Bărbătești și Stoenești, toate din județul Vâlcea.

Se remarcă, însă, printr-o sumedenie de obiective de mare interes: Capitala Ceramicii Populare Românești (olăritul din Horezu și ceramiștii de aici fiind protejate UNESCO, la fel ca Mănăstirea Hurezi); prin „izvoarele de aur” de la Băile Olănești; singurul „Atelier de borangic” din țară în care se mai prelucrează costume tradiționale cu fir de mătase obținut din ferma proprie, la fel ca în urmă cu un secol, de la Stoenești; proiectul „Caselor Albastre”; transformarea traistei ciobănești. „Săculețul de Vaideeni”, în brand național, grație unor tineri extraordinari cunoscuți sub numele de „Moștenitorii”; cel mai mic parc național din țară - Buila-Vânturarița – ce deține și singurul muzeu dedicat trovanților - misterioasele „pietre vii”; multitudinea de lăcașuri de cult seculare. Iar lista ar putea continua.

„Tura aceasta a fost pentru filmarea peisajelor de toamnă, în special în păduri”

Prin urmare, Charley Ottley va fi prezent în toate localitățile menționate, pe parcursul acestor mai bine de șase luni în care se vor realiza filmări. Spre exemplu, săptămâna trecută, echipa s-a bucurat din plin de peisaje și superbele culori ale toamnei, de natură și aer curat.

„Tura aceasta a fost pentru filmarea peisajelor de toamnă, în special în păduri. S-au filmat pădurile virgine și dealurile împădurite din zona Costești, Bărbătești și Stoenești. Vor filma însă și mănăstiri, biserici, peșteri, meșteri populari, sate și case de munte cunoscute sau mai puțin știute. Filmările vor continua până în luna mai și vor viza în special natura și patrimoniul cultural local”, a împărtășit Florin Stoican mersul proiectului pe teren.

Jurnalistul care a promovat România frumoasă mai bine decât toți decidenții

Peste tot pe unde a ajuns, deocamdată, Charley Ottley a fost întâmpinat cu entuziasm, a mărturisit activistul de mediu din Vâlcea: „Ce mi-a plăcut cel mai mult zilele acestea, când i-am fost ghid prin Oltenia de sub Munte, a fost căldura lui umană. A fost recunoscut peste tot pe unde-am umblat cu el, de la săteni la primari, de la turiști la muncitori, a stat cu toți de vorbă, a făcut fotografii cu toți care au dorit și le-a transmis direct sau indirect să-și iubească și prețuiască valorile locale...”

Directorul geoparcului a recunoscut și că-l apreciază pe jurnalistul britanic pentru tot ce a reușit să facă până acum pentru România: „Am mai spus și cu alte ocazii că ce a făcut și face Charlie prin «Wild Carpathia», «Flavours of Romania» și multe altele, mai nevăzute, pentru promovarea «României frumoase», nu au făcut toți politicienii noștri și autoritățile la un loc. Asta, în primul rând, pentru că el percepe, înțelege și apreciază adevăratele valori ale României, anume natura, cultura și oamenii ei minunați, mai bine decât cei mai mulți dintre români. Și, în plus față de aceștia, el mai și face ceva pentru ele... Cred că românii ar trebui să ajungă să-și iubească țara cel puțin la fel de mult ca străinii care au ajuns să ne-o prețuiască și care vor să ne ajute să învățăm să ne-o iubim, cel puțin prin a nu repeta greșelile din țările lor”.

Colaborarea cu jurnalistul britanic va continuă și după finalizarea filmărilor

Florin Stoican a mai menționat că jurnalistul Charlie Ottley va fi unul dintre cei mai buni ambasadori ai Olteniei de sub Munte: „Colaborarea noastră cu Charlie pentru Oltenia de sub Munte depășește cadrul realizării unui film frumos și o să mai auziți de el și-o să-l mai întâlniți pe-aici, pentru că el iubește regiunea și rezonează cu ce facem și vrem să facem prin Geoparcul Oltenia de sub Munte”.

În ceea ce privește procesul de includere a „Olteniei de sub Munte” în Rețeaua Geoparcurilor UNESCO, până acum, a fost trimisă prima scrisoare de intenție, prin intermediul Comisiei Naționale Române pentru UNESCO și Forumul Geoparcurilor Naționale, iar de luna viitoare se intenționează să fie reluată procedura pentru trimiterea documentelor necesare.