Scenă crâncenă pe o stradă din Ucraina: polițiști atacați de un pitbull al cărui stăpân a fost oprit pentru un control de rutină

Un câine din rasa pitbull a atacat doi polițiști vineri, 5 decembrie, pe strada Skovoroda din orașul Poltava, situat în partea de est a Ucrainei.

Incidentul a avut loc în jurul orei 11:40, povestește un martor al incidentului. Acesta spune că a scos telefonul pentru a filma întreaga scenă, relatează ІРТ Полтава.

„Eram pe stradă și ascultam muzică în căști, în drum spre facultate, și am văzut cum un bărbat de statură mică și-a asmuțit câinele spre polițiști. Era însoțit și de o femeie”.

Potrivit declarației tânărului, polițiștii au încercat să imobilizeze animalul agresiv, însă stăpânul nu numai că a dat drumul câinelui, ci s-a repezit și la el cu pumnii spre polițiști.

Martorul adaugă că situația părea atât de tensionată, încât a decis să cheme întăriri.

„Am decis să sun la poliție, am chemat o patrulă și am plecat să-mi văd de treabă. Când m-am întors, incidentul se terminase”.

Atacul a avut loc în timp ce polițiștii își îndeplineau îndatoririle. Identitatea bărbatului care a asmuțit câinele împotriva polițiștilor a fost deja stabilită, a informat purtătorul de cuvânt al Poliției Raionale din Poltava, Vasil Zub.

Conform datelor preliminare, animalul a fost asmuțit asupra oamenilor legii de către stăpânul său, un localnic în vârstă de 31 de ani.

În prezent se iau măsuri pentru reținerea și tragerea la răspundere a acestui bărbat. De asemenea, se pune problema confiscării câinelui.

Codului penal al Ucrainei pedepsește vătămarea intenționată a unui angajat al unui organ de aplicare a legii.

De remarcat faptul că un incident similar a avut loc recent în Lviv: un bărbat în vârstă de 30 de ani a înjunghiat mortal un militar în timpul unui control al documentelor.