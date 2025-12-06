O femeie a reușit să atragă atenția sâmbătă, 6 decembrie, în stațiunea Mamaia, după ce a decis să se scalde în mare, în ciuda temperaturilor extrem de scăzute.

Deși temperatura aerului era de doar 8 grade Celsius, iar apa mării nu depășea 12 grade, femeia, ucraineancă, a intrat în apă fără ezitare, relatează antena3.ro.

Mai mult, femeia a făcut şi „plajă”, ignorând că suntem în timpul iernii calendaristice.

Specialiștii în situații de urgență atrag însă atenția că astfel de gesturi pot fi periculoase.

Nu și pentru ucraineanca temerară, care a petrecut câteva minute bune în Marea Neagră.

Intrarea în apa rece poate duce la hipotermie, iar organismul poate reacționa în mod neașteptat.

Semnele hipotermiei includ frisoane incontrolabile, pierderea memoriei, dezorientare, incoerenţă, exprimare neclară, somnolenţă şi epuizare aparentă.

„Dacă observi astfel de simptome, du victima într-un spaţiu călduros, îndepărtează-i hainele umede, încălzește-i mai întâi partea centrală a corpului şi, dacă victima este conştientă, administrează-i băuturi calde non-alcoolice. Solicită ajutor medical cât mai urgent posibil”, recomandă IGSU.

în ianuarie, anul trecut, un bărbat care s-a aruncat în mare, a fost scos din apă de salvamari, preluat de un echipaj SMURD şi transportat la Spitalul Judeţean, în stare de hipotermie.