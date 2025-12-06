Cornel Dinu, în stare critică. S-a îndepărtat de apropiați și refuză comunicarea: „Mi se sfâșie sufletul. S-a închis în el”

Constantin Dănilescu (77 de ani), fost oficial la Steaua și Dinamo, a vorbit deschis despre momentele grele prin care trece prietenul său de o viață, Cornel Dinu, aflat și el la 77 de ani.

Potrivit lui Dănilescu, Cornel Dinu se luptă cu probleme de sănătate și s-a îndepărtat de cei din jur, preferând izolarea. Cei doi nu au mai reușit să poarte discuții normale, comunicând doar prin câteva mesaje scurte, lucru care îl apasă enorm pe Dănilescu.

La final, acesta i-a adresat lui Cornel Dinu un gând de încurajare și dorința sinceră de a-l vedea revenind cu putere.

„Am mai vorbit. Îi mai dau mesaje. Îmi pare rău de situația în care s-a ajuns. S-a închis în el. Noi ne cunoaștem din clasa întâi.

Îi transmit multă sănătate. Îmi scrie: Da. La fel și ție. Mi se sfâșie sufletul. Îmi pare rău pentru starea lui de sănătate. Cornele, fii puternic, de la prietenul tău de-o viață, Tică!”, a spus Constantin Dănilescu, la digisport.ro.

În noiembrie, Cornel Dinu a ajuns din nou în spital, la secția de cardiologie, pentru o serie de controale și analize. Întrebat despre cum se simte, acesta a oferit doar câteva cuvinte, afirmând că starea lui este „acceptabilă”.