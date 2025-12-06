search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Detalii terifiante despre moartea milionarului în crypto Roman Novak şi a soţiei sale. Ce s-a întâmplat înainte de a fi descoperiţi, dezmembraţi, în Dubai

Publicat:

Ancheta morții cuplului Roman și Anna Novak, găsiți tranșați în deșertul Dubaiului, relevă detalii de o brutalitate extremă.

Anna şi Roman Novak. FOTO: Facebook/Emmanuella Okoye
Anna şi Roman Novak. FOTO: Facebook/Emmanuella Okoye

Ancheta privind moartea milionarului în criptomonede Roman Novak și a soției sale, Anna, ale căror cadavre tranşate au fost descoperite în deşert, în Dubai, scoate la iveală detalii de o cruzime extremă.

Ancheta privind dispariția și uciderea milionarului rus în criptomonede Roman Novak și a soției sale, Anna, a scos la suprafață detalii șocante despre una dintre cele mai violente crime raportate în ultimii ani. Cei doi au fost localizați abia după o lună de căutări de la momentul la care familia i-a dat dispăruţi, când trupurile lor dezmembrate, peste care era turnat beton, au fost descoperite undeva în deşertul de lângă Dubai.

Mesajulul trimis familiei

Roman și Anna Novak au dispărut la începutul lunii octombrie, în timpul unei excursii în regiunea Hatta, aproape de frontiera cu Oman. Cuplul urma să își continue traseul într-un alt vehicul pus la dispoziție de organizatorii excursiei, însă nu a mai ajuns la destinație.

La scurt timp, familia a primit un mesaj atribuit lui Roman: „Sunt blocat lângă granița cu Oman și am nevoie urgentă de bani”.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au stabilit ulterior că textul fusese trimis de răpitori, telefonul fiind deja în posesia acestora, şi că mesajul avea scopul de a crea o pistă falsă și de a întârzia demararea căutărilor.

După o lună de la acest mesaj, echipele de investigație au găsit rămășițele dezmembrate ale soților Novak în deşert, acoperite cu beton. Conform unor surse citate de presa rusă, rămăşiţele celor doi soţi ar fi fost stropite cu solvenți industriali pentru a accelera descompunerea și a compromite eventualele probe ADN.

Obligaţi să asiste unul la tortura şi apoi uciderea celuilalt

Anchetatorii au dezvăluit că, după răpire, Roman și Anna Novak au fost torturaţi pentru a divulga codul de acces la portofelul de criptomonede şi au fost obligaţi să se privească unul pe altul în tot acest timp, chiar şi în momentul în care, în cele din urmă au fost înjughiaţi mortal, notează TVP World.

Potrivit unor declarații citate de presa rusă, răpirea ar fi fost concepută inițial ca o tentativă de extorcare, însă, atunci când agresorii au descoperit că portofelul digital al lui Novak era gol sau inaccesibil, situația ar fi degenerat într-o crimă extrem de violentă.

Komsomolskaya Pravda relatează, pe baza unei surse anonime, că averea lui Novak ar fi fost cel mai probabil transferată integral în contul liderului grupului de răpitori, ceilalți complici nefiind familiari cu domeniul criptomonedelor.

După identificarea cadavrelor, autoritățile ruse au reținut șapte persoane, dintre care trei sunt suspectate direct de uciderea cuplului. Printre cei arestați se numără doi soldați care au luptat în Ucraina și un fost polițist devenit traficant de droguri.

Cine era Roman Novak

Roman Novak era o figură controversată în industria criptomonedelor. Înainte de dispariție, se prezenta ca un antreprenor de succes și fondator al platformei de plăți Fintopio, despre care afirma că facilitează transferuri rapide de criptoactive.

În realitate, Roman Novak avea un trecut foarte complicat: în 2020 fusese condamnat în Rusia pentru fraudă tot în domeniul criptomonedelor și eliberat condiționat după executarea parțială a pedepsei. După acest moment, s-a stabilit în Dubai, unde a fondat platforma Fintopio şi unde susţinea că are parteneriate cu companii tehnologice importante și relații personale cu prinți arabi, inclusiv cu Pavel Durov, fondatorul Telegram, pe care îl descria drept „prieten apropiat”.

În acest fel, el a atras investitori din China, Orientul Mijlociu și alte regiuni, strângând aproximativ 500 de milioane de dolari.

Cu toate acestea, deşi în lumea crypto și-a construit imaginea unui inovator, foștii săi colaboratori îl descriau ca pe „un manipulator abil” care se folosea de numele lui Durov pentru a obține încrederea investitorilor și care ar fi avut un istoric de „dispariții” după obținerea unor sume mari, revenind apoi sub identități diferite.

