România văzută de vloggeri: „O țară cu de toate“. Ce au constatat ei că lasă de dorit VIDEO

Un cuplu apreciat de vloggeri români ce obișnuiesc de ani de zile să cutreiere lumea în lung și în lat, reîntors în țară, s-a oprit într-o destinație preferată pentru a dezlega un mister legat de turismul românesc.

Este vorba despre Blondrienne - denumirea vloggului de pe YouTube, rezultată dintr-un joc de cuvinte în care a intrat și acronimul de la Bogdan și Adriana, numele celor doi vloggeri care au realizat un studiu de caz în Sibiu - câștigătorul din acest an al Marelui Premiu la «Destinația Anului».

La revenirea în țară, cuplul s-a oprit „într-unul dintre orașele preferate”, pentru a afla cum de acesta reușește, în comparație cu restul țării, să-și pună în valoare tot ce are mai de preț și să atragă permanent turiști străini, precum italieni, germani, austrieci, greci, asiatici etc..

Conștienți de faptul că România încă mai are de învățat în ceea ce privește turismul, chit că „ne place sau nu să recunoaștem”, vloggerii au vrut să arăte, direct de la sursă, cum ajung unele zone să fie recunoscute și apreciate la nivel internațional și, implicit, atractive, în contextul în care turismul continuă să rămână unul dintre sectoarele cu cel mai ridicat potenţial de a oferi creştere şi dezvoltare economică la nivel internaţional.

„România încă mai are de învățat în ce privește turismul”

Înainte de a explica, pe scurt, cum stă România la capitolul turism, în mod special cel internațional, să spunem despre Adriana și Bogdan (ea născută în Iași și el la Piatra Neamț), că postează de ani de zile, din călătoriile lor impresii din țările pe care le vizitează, cu ponturi despre cazări avantajoase ca preț, dar și prin prisma condițiilor oferite, atracții turistice must visit, plus locuri instagramabile și multe altele.

Prin urmare, au calificarea, prin prisma experienței căpătate, de a face o pertinentă analiză turismului românesc.

Revenind însă la subiect, să amintim că România s-a clasat, în 2019, pe locul 56 din cele 140 de țări analizate, potrivit Indicelui Competitivității în Turism elaborat de Forumul Economic Mondial, cu 2,64 milioane de turiști străini atrași, ce au adus la vremea respectivă 1,45 miliarde de euro, încasări din turismul internațional.

După o scădere drastică, în perioada pandemiei, anul trecut, numărul turiștilor străini încă nu a atins nivelul din 2019, fiind de doar de 2,1 milioane. Ca o paranteză, am remarcat că cifrele amintite diferă în funcție de instituția care le raportează.

În atare condiții, plecând de la aceste aspecte, cum de încă suntem lacunari la capitolul „atragerea turiștilor străini”, în contextul în care România are un potențial imens în acest sens?

Răspunsul au încercat să-l afle cei doi vloggeri în orașul care demonstrează că atunci când se vrea totul este posibil - Sibiu: „România încă mai are de învățat în ce privește turismul. Cu toate astea, există câteva locuri în țara noastră care ne fac mândri și ne demonstrează că și la noi se poate. Astăzi ne aflăm într-unul dintre orașele noastre preferate din România. Bine ați venit cu noi la Sibiu!”.

„O țară cu potențial imens, dar care nu prea știe să se promoveze”

„România este o țară superbă, pe care o redescoperim și o vedem cu alți ochi de fiecare dată când revenim după o călătorie lungă pe alte continente. Avem istorie, avem monumente, avem arhitectură, tradiții, gastronomie și peisaje de basm, dar tindem să le ținem doar pentru noi. Îngrijirea și prezentarea lor în fața lumii cam lasă de dorit. Fiecare loc din lumea asta are plusuri și minusuri, însă noi chiar avem norocul să ne fi născut într-o țară cu de toate, o țară cu potențial imens dar care, spre deosebire de altele nu prea știe să se promoveze”, a remarcat cuplul de vloggeri într-o filmare (VEZI VIDEO) realizată în preajma Paștelui, dar postată abia zilele trecute.

Și au recunoscut că ideea vloggului de la Sibiu nu a fost nici de a prezenta orașul în detaliu, nici de a-i încărca pe cei aproximativ 30.000 de urmăritori permanenți cu tot felul de date sau povești: „În schimb am vrea să deschidem un subiect de discuții și ni se pare locul potrivit. În 2019 am ajuns prima dată aici și ne-am îndrăgostit. Iar de atunci am rămas cu o întrebare: cum de în Sibiu se poate?”.

„Cum de în Sibiu se poate...”

Pe lângă promovare, influencerii au arătat și alte motive pentru care orașul și implicit județul din Ardeal se remarcă la capitolul turism românesc: „Sibiul este cunoscut pentru multele evenimente care se organizează aici... precum Târgul de Paște... Vrem să descoperim cum de se poate ca în Sibiu să vină atâția turiști străini. Toată lumea a auzit de Transilvania... Dar câte locuri sunt de descoperit în țara noastră!... Sibiul este un oraș care-și cunoaște foarte bine potențialul... Am auzit peste tot în jurul nostru engleză, italiană, franceză, germană, la tot pasul. Asta pentru că Sibiul se bucură de recunoaștere internațională”.

Și au amintit faptul că Sibiu România a fost inclus în topul celor mai frumoase orașe medievale din Europa. Iar Revista Forbes l-a inclus și în Top 10 al celor mai frumoase orășele din lume. Chiar și Michelin Green Guide i-a dăruit trei stele - cel mai mare calificativ acordat unui oraș din România. În plus, în 2007, a primit statutul de Capitală Culturală Europeană. „Datorită acestei vizibilități și a dorinței de a evolua în continuu, devine o locație din ce în ce mai atractivă pentru turiști, dar și pentru investitori”, au conchis vloggerii.

„Orașul cu spirit boem care știe să arate lumii de ce este în stare”

Și pentru a-și demonstra spusele, aceștia au pornit într-o călătorie de descoperire a frumuseților Sibiului. Au admirat arhitectura, coloristica, istoria, magia unor clădiri precum Catedrala Sfânta Treime din Piața Mare, sau vechile case și simboluri din Centrul Istoric, dar au remarcat și bătaia de joc la adresa unor monumente istorice, semn că există și minusuri și că este loc, întotdeauna, de mai bine.

Au testat și mitul Podului Mincinoșilor, au amintit povești despre „ochii suspicioși” atât de renumiți de pe acoperișurile imobilelor și au testat băncuțele smart, încărcându-și telefoanele.

„Că tot vorbeam despre Sibiu și spuneam că este unul dintre cele mai prietenoase orașe cu turiștii, ei bine, aici, există peste tot, pe fiecare monument, câte o plăcuță cu informații... Tot aici, pe Strada Cetății sau pe «Cea mai frumoasă stradă din Sibiu» se află și o cafenea... perfectă pentru fotografii”, au mai menționat vloggerii, remarcând amuzați și plângerea scrisă pe un afiș, de la geamul casei vecine, de proprietarul nemulțumit de proximitatea celebrului local.

Iar la final, ei au făcut și o călătorie cu trenulețul turistic recunoscând că: „Parcă am mers cu căruța, pe strada asta pavată... Ne-a zdruncinat, numai noi știm cum, dar e simpatic...” Și au concluzionat: „Colorat, dinamic, dar în același timp relaxat și creativ, Sibiul este un oraș cu spirit boem care, precum un artist cu viziune, a știut (de fapt știe în continuare - n.red.) să arate lumii de ce este în stare”.