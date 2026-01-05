Avertizări de vreme severă în aproape toată țara. Cod portocaliu de ninsori în patru județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineață avertizări nowcasting de vreme rea pentru aproape întreaga țară. Patru județe se află sub cod portocaliu de ninsori abundente, unde stratul de zăpadă nou depus poate ajunge la 20–30 de centimetri, iar vântul va sufla cu rafale puternice, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea.

Cea mai mare parte a României a intrat luni, de la ora 10:00, sub avertizare Cod galben de ninosori, ploi şi lapoviţă, în timp ce zona montană a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara este vizată de un Cod portocaliu de ninsori, conform meteorologilor.

ANM a anunțat că până marți, la ora 10:00, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și nord-estul Munteniei vor fi ninsori, ploi și lapoviță. La început, vor predomina ninsorile și lapovița, apoi se vor semnala precipitații mixte, care vor favoriza local depuneri de polei și formarea de ghețuș.

Cantitățile de precipitații vor ajunge la 10–20 l/mp, iar local se va depune strat de zăpadă. La munte, stratul de zăpadă va avea grosimi de 10–20 cm, iar în zonele joase, la începutul intervalului, se va forma un strat nou de 3–10 cm.

La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri rafalele vor atinge 70–85 km/h. Temporar, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va fi redusă.

Un Cod portocaliu va fi valabil în intervalul 5 ianuarie, ora 10:00 – 6 ianuarie, ora 10:00, în zona montană a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara. Aici, mai ales la altitudini de peste 1.400 de metri, va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20–30 cm, echivalentul a 20–30 l/mp.

Meteorologii avertizează că în zona înaltă vor fi rafale de vânt de 80–90 km/h, viscol puternic și vizibilitate foarte redusă.

Astăzi are loc o nouă reuninune a Comandamentului Energetic de Iarnă, care va evalua situațiile de urgență, în condițiile în care meteorologii au extins codul galben de vânt puternic.

Mii de gospodării sunt în continuare fără curent, anunță Ministerul Energiei.