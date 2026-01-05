search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Avertizări de vreme severă în aproape toată țara. Cod portocaliu de ninsori în patru județe

0
0
Publicat:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineață avertizări nowcasting de vreme rea pentru aproape întreaga țară. Patru județe se află sub cod portocaliu de ninsori abundente, unde stratul de zăpadă nou depus poate ajunge la 20–30 de centimetri, iar vântul va sufla cu rafale puternice, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea.

Avertizări nowcasting de vreme rea pentru aproape întreaga țară. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Avertizări nowcasting de vreme rea pentru aproape întreaga țară. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Cea mai mare parte a României a intrat luni, de la ora 10:00, sub avertizare Cod galben de ninosori, ploi şi lapoviţă, în timp ce zona montană a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara este vizată de un Cod portocaliu de ninsori, conform meteorologilor.

ANM a anunțat că până marți, la ora 10:00, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și nord-estul Munteniei vor fi ninsori, ploi și lapoviță. La început, vor predomina ninsorile și lapovița, apoi se vor semnala precipitații mixte, care vor favoriza local depuneri de polei și formarea de ghețuș.

Codul portocaliu va fi valabil până mâine dimineață. FOTO: meteoromania.ro
Codul portocaliu va fi valabil până mâine dimineață. FOTO: meteoromania.ro

Cantitățile de precipitații vor ajunge la 10–20 l/mp, iar local se va depune strat de zăpadă. La munte, stratul de zăpadă va avea grosimi de 10–20 cm, iar în zonele joase, la începutul intervalului, se va forma un strat nou de 3–10 cm.

La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri rafalele vor atinge 70–85 km/h. Temporar, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va fi redusă.

Un Cod portocaliu va fi valabil în intervalul 5 ianuarie, ora 10:00 – 6 ianuarie, ora 10:00, în zona montană a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara. Aici, mai ales la altitudini de peste 1.400 de metri, va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20–30 cm, echivalentul a 20–30 l/mp.

Meteorologii avertizează că în zona înaltă vor fi rafale de vânt de 80–90 km/h, viscol puternic și vizibilitate foarte redusă.

Astăzi are loc o nouă reuninune a Comandamentului Energetic de Iarnă, care va evalua situațiile de urgență, în condițiile în care meteorologii au extins codul galben de vânt puternic.

Mii de gospodării sunt în continuare fără curent, anunță Ministerul Energiei.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump amenință o nouă țară. „Cred că vor fi loviţi dur”
digi24.ro
image
Suplimentul „minune” care reduce senzația uriașă de foame. Reduce inflamația și ajută la creșterea masei musculare
stirileprotv.ro
image
Cea mai norocoasă lună în funcție de zodie. Perioadele din 2026 în care nativii au parte de energie pozitivă
gandul.ro
image
Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor
mediafax.ro
image
Rapid i-a găsit înlocuitor lui Franz Stolz. A venit în România acum 7 ani și a fost în top 5 sezonul trecut! Exclusiv
fanatik.ro
image
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
libertatea.ro
image
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
digi24.ro
image
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
gsp.ro
image
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”
antena3.ro
image
100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
observatornews.ro
image
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Țara ieftină din Europa care atrage turiștii în vara 2026: berea e la 1 euro, iar o masă completă ajunge la 12 euro
playtech.ro
image
Cum s-a destrămat Dinamo 89! Culisele transferului lui Florin Răducioiu în Italia: „A semnat imediat după meci. L-a vrut Lucescu la Pisa”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E considerată trădătoare în Rusia, după ce a ales să apere alt drapel. La aproape un an distanță, a ieșit în față
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Sora vitregă a Annei Frank s-a stins din viață! Mesajul emoționant transmis de Regele Charles după decesul Evei Schloss
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Schimbare MAJORĂ pentru toți românii cu bani la ciorap și bijuterii din aur. BNR a făcut anunțul
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri de Bobotează. Ce nu este bine să faci în această zi
mediaflux.ro
image
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
click.ro
image
Condens pe ferestre iarna? Iată cum să-l elimini rapid și eficient
click.ro
image
E un miracol că sunt în viață! La naștere cântăreau cât o pâinică. Anca Țurcașiu: „În drum spre vestita găleată am țipat!” Florin Busuioc: „Eram cât o lingură”
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
Ai exagerat un pic? Leacuri tradiționale care alungă mahmureala

Click! Sănătate

image
Aceste trăsături apărute la mijlocul vieții indică un risc crescut de demență