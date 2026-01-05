Data până la care va rămâne aprins iluminatul festiv în Capitală. „Profitați, ieșiți la plimbare, încărcați-vă cu frumos!”

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat că iluminatul festiv rămâne aprins până pe 12 ianuarie, pe arterele principale ale Capitalei.

„Capitala noastră a strălucit la propriu în această iarnă! Peste 7 milioane de beculețe, organizate în peste 9.800 de echipamente de iluminat festiv, au transformat orașul într-un tărâm de basm. Chiar dacă sărbătorile au trecut, am decis să prelungim un pic bucuria plimbărilor de seară”, a transmis instituția pe Facebook.

Astfel, PMB anunță că iluminatul festiv rămâne aprins până pe 12 ianuarie, pe următoarele artere principale:

• Bd. Aviatorilor și Bd. Kiseleff

• Calea Victoriei și Bd. Regina Elisabeta

• Bd. Magheru și Piața Romană

• Bd. Unirii și Bd. Ion I.C. Brătianu

• Bd. Regele Mihai I și Bd. Lascăr Catargiu.

„Profitați, ieșiți la plimbare, încărcați-vă cu frumos! Luminițele de pe străzi ne dau tuturor o stare de bine, fie că suntem adulți sau copii!”, a mai transmis PMB.

Potrivit B365, PMB a cheltuit anul acesta de trei ori mai mult pentru luminițele de Crăciun decât în 2024, aproape 8 milioane de lei. Ele au fost montate pe 29 noiembrie.

Pe lângă cele 5.368 de decorațiuni luminoase pe care le-a închiriat, CM Iluminat Public SRL a montat și 4.470 de elemente luminoase pe care le avea deja pe stoc.