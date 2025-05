Unic în Europa: locul unde respiri sănătate și alergiile dispar. Secretul bine păzit al României de peste un secol

Când alergiile primăverii își fac de cap, iar aerul orașelor devine greu de respirat, natura își revendică teritoriul și oferă un refugiu care vindecă nu doar trupul, ci și sufletul. Undeva, la poalele Carpaților Meridionali, în Oltenia de sub Munte, stațiunea Băile Govora își deschide larg porțile pentru cei care caută alinare, liniște și o gură de aer cu adevărat curat.

Unic în Europa, Govora este locul unde apele tămăduitoare cu proprietăți rare – bogate în iod, brom și sulf – se întâlnesc cu un microclimat terapeutic de excepție. În inima unei păduri de foioase și conifere, ce se întinde pe mai bine de 370 de hectare, stațiunea balneară din Vâlcea respiră altfel. La propriu. Aerul de aici nu este doar proaspăt — este filtrat natural de pădure și încărcat cu un echilibru aproape perfect între ionii pozitivi și negativi, o raritate chiar și printre stațiunile balneare ale Europei.

Govora – stațiunea unde aerul devine medicament pentru alergii și afecțiuni respiratorii

Poate părea un detaliu științific, dar pentru cei care suferă de alergii, astm sau alte afecțiuni respiratorii, acest aer e medicament pur. Medicii confirmă: Govora este singura stațiune din România unde raportul dintre ionii negativi și cei pozitivi este egal cu unu, condiție ideală pentru curățarea naturală a plămânilor și reducerea inflamațiilor.

Și nu e doar pădurea. Spre deosebire de alte stațiuni montane, Băile Govora beneficiază de o compoziție geologică unică, de soluri bogate în sare, iod, brom și sulf, de izvoare minerale active de peste un secol și de o floră slab polenizantă, ceea ce înseamnă aer lipsit de alergeni și polen — un lux în plin sezon alergic.

Pe lângă climatul blând, Govora oferă și cure balneare personalizate, terapii respiratorii, relaxare în spa-uri moderne și o atmosferă aristocratică păstrată în vile istorice restaurate.

Aici, sănătatea nu se tratează grăbit, ci se cultivă în tihnă. Așa cum o făceau și aristocrații de altădată, care au descoperit, demult, secretul bine păzit al României.

Oaza copiilor care învață să respire din nou

Pentru mulți părinți, Govora a devenit un loc de speranță.

Aerul este atât de curat încât medicii recomandă stațiunea cu încredere pentru afecțiunile respiratorii în principal, iar pacienții revin an de an, convinși că natura știe cel mai bine cum să vindece.

„Am fost aici de peste zece ori. Revenim an de an în fiecare primăvară și toamnă. Dacă ne-am întoarce la folosirea apelor termale ca în vremurile trecute, am fi mult mai sănătoși. Plus aerul, plus relaxarea… totul te reconectează la ce contează cu adevărat”, mărturisește un client fidel al stațiunii balneare.

„Revenim cu fetița noastră, are astm bronșic. De doi ani facem cure aici, la recomandarea medicilor. Efectele sunt clare – mai puține crize, mai puține răceli, mai multă liniște pentru toți”, povestește o mamă recunoscătoare.

Cel mai mare parc balnear din România, transformat în spațiu de regenerare

Stațiunea nu oferă doar tratament, ci o experiență completă de reechilibrare. La marginea celui mai mare parc balnear din România – peste 20 de hectare de verde și tihnă – turiștii se bucură de piscine cu apă minerală, saune, masaje, terapii cu ultrasunete și curenți de frecvență înaltă. Totul sub supravegherea atentă a specialiștilor.

„Apa de Govora e unică prin compoziția sa și acționează direct asupra aparatului respirator. În plus, elaborăm programe personalizate, adaptate fiecărui pacient”, explică dr. Diana Galik, medic de recuperare.

„Aici nu există polen. E un echilibru ionic perfect, care creează un climat natural de detoxifiere pentru plămâni”, adaugă medicul Lucian Dinulescu.

„Weekend Do Nothing” la Govora – tratamentul tăcut care costă mai puțin decât crezi

Govora, prima stațiune cu capital de stat din România, este în același timp și un muzeu viu. Clădirile sale istorice, unele restaurate cu grijă, spun povești despre vremuri de demult, când nobilii români și aristocrații europeni își tratau afecțiunile în același decor. Vile elegante, case țărănești autentice, grădini luxuriante și prăvălii cochete împletesc un peisaj cu parfum interbelic. Iar în centrul stațiunii, un hotel de epocă – monument istoric unic în România – veghează neschimbat, ca un martor tăcut al vremurilor.

„Le oferim oamenilor un colț de liniște. Lansăm și conceptul de «Weekend Do Nothing» – exact așa cum sună: relaxare totală. Fără planuri, fără agitație, doar spa, natură și timp pentru sine”, spune Violeta Nițescu, directorul hotelului emblematic din Govora.

Pentru cei care vor să evadeze din bezmeticeala urbană, prețurile sunt prietenoase: 450 de lei pentru un weekend de relaxare completă sau de la 1.780 de lei pentru un sejur balnear cu cinci nopți de cazare, demipensiune, consultații și patru terapii zilnice.

La Govora, vindecarea începe cu o respirație adâncă. Și continuă cu tot ce natura oferă – nealterat, autentic, tămăduitor.