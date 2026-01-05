Revoluție la CFR Cluj. Bătrânii lotului au fost „pensionați” de conducerea clubului

Echipa de fotbal CFR Cluj întinerește vestiarul. Deținătoarea Cupei României este pe cale să se despartă de veteranii Ciprian Deac și Damjan Djokovic, care nu au fost luați în cantonamentul din Spania și au fost anunțați că sunt liberi să plece. Ei se pregătesc separat, în Gruia.

Ciprian Deac (39 de ani) și Damjan Djokovic (35) sunt doi jucători emblematici în istoria modernă a CFR-ului.

Deac, de șapte ori campion cu trupa din Gruia, a jucat 505 meciuri la CFR, contribuind cu peste 200 de goluri și pase decisive.

Djokovic a jucat mai puțin, dar a câștigat și el un număr impresionant de titluri, patru, având 221 de meciuri, 17 goluri și 16 pase decisive în vișiniu.

Amândoi mai au contract cu CFR doar până în vară, la 30 iunie 2026, și au fost lăsați la Cluj-Napoca în loc să fie luați în cantonamentul de iarnă, în Spania, unde restul echipei a făcut deja deplasarea, scrie Gsp.

Alibek, adus să dea goluri

Ardelenii l-au transferat pe atacantul Alibek Aliev, a anunțat clubul, duminică, pe pagina sa de Facebook.

În vârstă de 29 de ani, Aliev vine în Gruia după ce în ultimele sezoane a evoluat pentru echipa suedeză Osters IF, pentru care a bifat 63 de meciuri, a înscris 25 de goluri și a reușit 6 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, Alibek Aliev a mai îmbrăcat tricoul echipelor suedeze GAIS Goeteborg, Oergryte, Dalkurd, Varbergs BoIS sau FC Trollhattan, iar în afara Suediei acesta a mai evoluat pentru ȚSKA Moscova și pentru echipa finlandeză FF Jaro Jakobstadt. De asemenea, a avut selecții în echipa națională de juniori a Suediei.

Lotul echipei CFR Cluj s-a reunit sâmbătă și a plecat duminică în Spania, la Oliva Nova, pentru un cantonament care se va încheia pe 14 ianuarie.

CFR Cluj va juca primul meci oficial pe 18 ianuarie, de la ora 17:45, acasă, împotriva celor de la Oțelul Galați, în etapa a 22-a a Superligii.

CFR l-a luat și pe tânărul atacant Denis Crișan, o soluție pentru regula U21.